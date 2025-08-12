Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhirek Reblog
2025. aug. 12., kedd Klára

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

Kapu Tibor katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
veszély

Tombolnak az erdőtüzek a kedvenc európiai nyaralóhelyeken — Veszélybe kerülhetnek a turisták is

veszély erdőtüz Spanyolország
Life.hu
2025.08.12.
Újabb erdőtűz tombol Európában. Ezúttal Spanyolország érintett, ahol strandolókat és kempingezőket evakuáltak a hatóságok.

Több mint 2000 embert evakuáltak hétfőn Spanyolország déli részén. Tarifa térségében hétfőn lángoltak fel az újabb erdőtüzek, amelyek miatt nyaralókat is evakuálnia kellett az andalúziai hatóságnak.

erdőtűz
Újabb erdőtűz tombolt Spanyolorszában
Forrás: ANADOLU

Az erdőtűz a tengerpart irányába terjedt

Strandolók és kempingezők is érintettek voltak a Tarifa üdülővárosának központjától nagyjából 25 kilométerre északnyugatra lángra lobbant erdőtüzeknek, amelyek hétfőn reggel csaptak fel a Sierra de la Plata hegység eukaliptusz- és mandulafenyő-erdeiben. Az esti órákig a gyorsan a tengerpart irányába terjedő tüzet több mint 100 tűzoltó próbálta megfékezni, 14 tűzoltó-repülőgép, illetve helikopter segítségével. A munkájukat folyamatosan akadályozták az 50 kilométer/órás széllökések. 

A térségben egy hete is erdőtüzek pusztítottak, akkor több településen hotelt és kempinget ürítettek ki a hatóságok, ezzel garantálva közel 1500 ember biztonságát. Hétfőn az északnyugati Galicia, Kasztília és León tartományokból is jelentettek erdő-, illetve bozóttüzeket — írja a Bors.

Nemcsak Spanyolországban tombolnak erdőtüzek, Görögországban újra és újra lángra kapnak az erdők a forróság és szárazság miatt, és a törökországi Çanakkale-i Kepez régió erdős területén 2025. augusztus 11-én lángra lobbant erdőket is oltják még a török tűzoltók.

Hiába simogatta meg az országot a hidegfront — Pokoli hőség és szárazság vár ránk a héten

Pár fokos lehűlés után érkezik újra a kánikula, csapadék nélkül. Pokoli hőséggel kell megküzdenünk a héten.

Hiába simogatta meg az országot a hidegfront — Pokoli hőség és szárazság vár ránk a héten

Kihagyhatatlan égi jelenséget láthatsz augusztus 12-én: ekkor lesz a hullócsillagzápor csúcspontja

Már hetek óta érdemes kémlelni az eget, de ha eddig nem tetted meg, nem maradtál le semmiről. Augusztus 12-én a Perseidák csúcspontján láthatod a legtöbb hullócsillagot.

Kihagyhatatlan égi jelenséget láthatsz augusztus 12-én: ekkor lesz a hullócsillagzápor csúcspontja

Trendi nyaralásra vágysz? Fedezd fel a COOLCATION világát!

A vízpart sem nyújt már enyhülést a tomboló nyári hőségben? Ha te is a hűvösebb úti célokat keresed, de nem mondanál le a nyaralás élményéről, akkor ez az új utazási trend neked szól.

Trendi nyaralásra vágysz? Fedezd fel a COOLCATION világát!

 

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu