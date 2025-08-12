Tombolnak az erdőtüzek a kedvenc európiai nyaralóhelyeken — Veszélybe kerülhetnek a turisták is

Több mint 2000 embert evakuáltak hétfőn Spanyolország déli részén. Tarifa térségében hétfőn lángoltak fel az újabb erdőtüzek, amelyek miatt nyaralókat is evakuálnia kellett az andalúziai hatóságnak.

Újabb erdőtűz tombolt Spanyolorszában

Az erdőtűz a tengerpart irányába terjedt

Strandolók és kempingezők is érintettek voltak a Tarifa üdülővárosának központjától nagyjából 25 kilométerre északnyugatra lángra lobbant erdőtüzeknek, amelyek hétfőn reggel csaptak fel a Sierra de la Plata hegység eukaliptusz- és mandulafenyő-erdeiben. Az esti órákig a gyorsan a tengerpart irányába terjedő tüzet több mint 100 tűzoltó próbálta megfékezni, 14 tűzoltó-repülőgép, illetve helikopter segítségével. A munkájukat folyamatosan akadályozták az 50 kilométer/órás széllökések.

A térségben egy hete is erdőtüzek pusztítottak, akkor több településen hotelt és kempinget ürítettek ki a hatóságok, ezzel garantálva közel 1500 ember biztonságát. Hétfőn az északnyugati Galicia, Kasztília és León tartományokból is jelentettek erdő-, illetve bozóttüzeket — írja a Bors.

Nemcsak Spanyolországban tombolnak erdőtüzek, Görögországban újra és újra lángra kapnak az erdők a forróság és szárazság miatt, és a törökországi Çanakkale-i Kepez régió erdős területén 2025. augusztus 11-én lángra lobbant erdőket is oltják még a török tűzoltók.