Nem Millie Bobby Brown az egyetlen: világsztárok, akik az örökbefogadást választották - Videó!

Felrobbantotta az internetet a hír, hogy Millie Bobby Brown 21 évesen anyuka lett. A Stranger Things sztárja a férjével Jake Bongiovival közösen jelentette be, hogy örökbefogadtak egy kislányt. A gyermek nevét még nem hozták nyilvánosságra, az viszont kiderült a bejegyzésükből, hogy a kislány monogrammja R.W.B. Nem Millie az egyetlen világsztár, aki az adoptálást választotta, hoztunk nektek több olyan hírességet is, akik az örökbefogadás mellett tették le a voksukat.
Lapunk az egyik korábbi cikkében beszámolt róla, hogy Millie és Jake számára nem volt kérdés, hogy fiatalon szeretnének szülőkké válni, ugyanis mind a ketten nagycsaládot terveztek, már azelőtt is, hogy megismerkedtek egymással. Ráadásul mindkettőjük két-két testvér mellett nőtt fel, így megszokták már a gyerekzsivajt is az otthonukban.
Rajtuk kívül több olyan híresség is van, aki szintén az örökbefogadást választotta, közöttük vannak olyan szülők is, akinek vannak biológiai gyermekeik is, a magukhoz vett utódaik mellett. Ha kíváncsi vagy, hogy a sztárvilág mely tagjai döntöttek az adoptálás mellett, akkor nézd meg a témában készített TikTok-videónkat:
