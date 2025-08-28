Nem Millie Bobby Brown az egyetlen: világsztárok, akik az örökbefogadást választották - Videó!

Felrobbantotta az internetet a hír, hogy Millie Bobby Brown 21 évesen anyuka lett. A Stranger Things sztárja a férjével Jake Bongiovival közösen jelentette be, hogy örökbefogadtak egy kislányt. A gyermek nevét még nem hozták nyilvánosságra, az viszont kiderült a bejegyzésükből, hogy a kislány monogrammja R.W.B. Nem Millie az egyetlen világsztár, aki az adoptálást választotta, hoztunk nektek több olyan hírességet is, akik az örökbefogadás mellett tették le a voksukat.

Millie Bobby Brown és Jake Bongiovi örökbefogadott egy kislányt

Forrás: NurPhoto

Millie Bobby Brown sok gyerekre vágyik, ezért fiatalon szeretett volna édesanyává válni

Lapunk az egyik korábbi cikkében beszámolt róla, hogy Millie és Jake számára nem volt kérdés, hogy fiatalon szeretnének szülőkké válni, ugyanis mind a ketten nagycsaládot terveztek, már azelőtt is, hogy megismerkedtek egymással. Ráadásul mindkettőjük két-két testvér mellett nőtt fel, így megszokták már a gyerekzsivajt is az otthonukban.

Rajtuk kívül több olyan híresség is van, aki szintén az örökbefogadást választotta, közöttük vannak olyan szülők is, akinek vannak biológiai gyermekeik is, a magukhoz vett utódaik mellett. Ha kíváncsi vagy, hogy a sztárvilág mely tagjai döntöttek az adoptálás mellett, akkor nézd meg a témában készített TikTok-videónkat: