6 dolog, amivel életet csempészhetsz az otthonodba − És nem, nem a növényekről van szó

Ismerős az érzés, amikor hazaérsz, körbenézel, és bár minden rendezett, szép és funkcionális, mégis valami hiányzik? Mintha egy lakberendezési katalógus tökéletesen komponált oldalán találnád magad – csak épp élet nélkül. Minden a helyén van, mégsem hívogat. Hideg, steril, és hiába próbálod feldobni egy újabb kaktusszal vagy gyertyával, a hangulat valahogy még mindig nem az igazi. Mert egy otthon attól lesz igazán otthonos, ha nemcsak jól néz ki, de mesél is rólad – a történeteidről, a kedvenc tárgyaidról, az emlékeidről.

A színes otthon, akár a depresszióból is kihozhat.

Ha már eleged van az uncsi otthonodból, adunk pár tippet, amivel felpörgetheted

Ha neked is eleged van abból, hogy az otthonod inkább egy Airbnb, mint egy élettel teli kuckó, jó hírünk van. Nem kell lakberendező diploma ahhoz, hogy karaktert és dopamint csempéssz a térbe. Mutatjuk azt a 6 TikTokon is hódító trükköt, amitől végre otthon lesz az otthonodból.

1. Dopamin kiegészítők: mert a színek is boldogítanak

A TikTok már régóta harsogja: dopamine decor = instant jókedv. Ez nem azt jelenti, hogy mostantól neonrózsaszín flamingók lepik el a lakásod, de jöhetnek azok a kis kiegészítők, amiktől mosolyogni támad kedved. Egy élénk színű gyertyatartó, egy bolyhos, türkiz párna vagy egy citromsárga retró vekker a polcra. Semmi funkció, csak öröm. Mert néha a haszontalan dolgok teszik leginkább otthonossá a teret.

2. Színes, mintás függönyök – A falakra öltöztetett karakter

A minimalizmus ideje lassan lejár és a fehér, légies függönyöket simán lecserélheted egy vagány, virágos, csíkos vagy geometrikus mintás darabra. A TikTokon is egyre többen kísérleteznek patchwork hatású vagy vintage függönyökkel, amik nemcsak a fényt szűrik, hanem hangulatot is teremtenek. Mintha a szoba elkezdene sztorizni.

3. Galériafal... de káosz edition

Tökéletesen illesztett fekete-fehér nyomatok? Unalom. Az új trend: szabadon összerakott galériafal, ahol keveredik a festmény a poszterrel, a gyerekrajz a bolhapiacos kincsekkel. Nincs szabály, csak személyesség. A cél az, hogy ha ránézel, egy kicsit te nézz vissza. Vagy legalább az emlékeid egy szép, színes, enyhén túlzsúfolt montázsban.