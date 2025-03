Kiderült, valóban számít-e, milyen zenét hallgatsz munka közben

Legyen szó takarításról, monoton irodai munkáról, vagy kézimunkáról, sokkal hamarabb flow-ba kerül az ember, ha zenét hallgat közben, és mintha gyorsabban, jobban haladna a munka. De ez vajon csak egy érzés, vagy a zenehallgatás tényleg hatással lehet arra, hogy mennyire vagy hatékony? Egy új kutatás megválaszolta a kérdést.

Segít koncentrálni a zenehallgatás, de nem mindegy, mi szól.

Forrás: Shutterstock/Copyright (c) 2024 MAYA LAB/Shutterstock. No use without permission.

Hatással van a munkavégzésre a zenehallgatás

A Spotify és a YouTube tele van olyan lejátszási listákkal, melyek azt ígérik, segítik a koncentrálást tanulás vagy munka közben, ezeket szokás „flow zenéknek” is hívni. A flow élmény egy olyan állapot, amikor a külvilág kizárásával dolgozol vagy alkotsz, és közben észre se veszed, hogy eltelt az idő, annyira belefeledkezel a tennivalóba – ezek a listák azt ígérik, hogy ezt az állapotot érheted el, ha őket hallgatod. A kutatás során tehát logikus, hogy a 196 résztvevő számára ilyen zenét is játszottak – meg ezen kívül popzenét, és a szokásos irodai háttérzajt. Kiderült, hogy a flow zenéknek pozitív hatásuk van nemcsak a teljesítményre, de a résztvevőknek jobb kedvük is lett munka közben, és hatékonyabban dolgozták fel az új információkat.

Nem mindegy milyen a zene

Bár a flow zenék direktben a koncentrációra céloznak, emellett a résztvevők hangulatára is hatottak. A kutatók ugyanis összefüggést fedeztek fel a hangulat és a produktivitás között – vagyis ha olyan zenét hallgatsz, amitől jobb kedved lesz, mérhetően jobban fog menni a munka is. „Azok az instrumentális zenék, melyeket kimondottan a koncentráció- és a figyelem fenntartásának céljából komponáltak, nemcsak az információk feldolgozását gyorsítják fel olyan feladatok végzése közben, melyek megosztott figyelmet igényelnek, de a hangulatunkra is hatással vannak” – mondták a tanulmány készítői.

Van, amihez pörgősebb számok kellenek

Más kutatások szerint a zenehallgatás hatással van a dopamintermelésre, vagyis jobb kedvünk lesz tőle, ez pedig segít, hogy jobban haladjon a munka. Minden zenei műfaj máshogy hat ránk, így például edzéshez, takarításhoz, érdemes gyors tempójú zenét választani, tanuláshoz a komolyzene a legjobb, munkahelyen pedig érdemes olyan zenét választani, amiben vagy nincs ének, vagy idegen nyelven van a dalszöveg, így nem vonja el a figyelmedet. De zenét hallgatni nemcsak a munka miatt jó: bizonyított, hogy hosszú távon javítja az általános közérzetet, és segít kezelni a mindennapi stresszt.