Így teszik tönkre a divatdiéták az agyadat: az éhezés okozta elhülyülés nem városi legenda

étrend diéta szénhidrát
Pópity Balázs
2025.08.11.
Ha nem eszel rendesen, nemcsak a régi nadrágod fog lötyögni rajtad. Néhány divatdiéta, ami garantáltan a padlóra küld.

Ketogén, paleo, 16:8, carnivore – a diéták szupersztárjai, amik azt ígérik, hogy úgy ledobod a segítségükkel a zsírt, mintha csak egy régi kabát lenne. Csak épp arról nem beszél senki, hogy közben az agyadat is levetetik veled. Mert ha bár a tükörben jobban nézel ki, de közben a fejedben már csak egyre homályosabbak a gondolatok, akkor valamit benéztél. A tudomány elég egyértelmű: az agy működéséhez bizonyos tápanyagokra életbevágó szükség van. Ilyen például a komplex szénhidrát, az Omega-3 zsírsav és a B-vitamin – de pont ezek azok, amiket sok divatdiéta előszeretettel száműz a tányérodból.

Agyatlan étrendek: mit csinál veled a diéta?

A Harvard Medical School szerint az alacsony szénhidrát-, vitamin- és ásványianyag-bevitel tartósan csökkentheti a szerotoninszintet. Ez nemcsak hangulatingadozást és memóriazavart okoz, hanem hosszú távon simán kognitív hanyatlást eredményez. Egyszerűbben: ha nem eteted az agyad, elbutul. Ezt hívják tudományosan kognitív diszfunkciónak, de mi hívhatjuk egyszerűen a rossz diéta miatti éhezés okozta elhülyülésnek.

Az agyad nem működik csak fehérjével

A Harvard kutatói világosan leírták: ha kiiktatod a teljes értékű szénhidrátokat, az Omega-3-at és a B-vitaminokat, az agyad úgy fog viselkedni, mintha egy 2005-ös laptopon próbálnád elindítani a legújabb Photoshopot. Belassul, kifagy, pörög a homokóra, és te csak bámulsz magad elé, mint egy NPC egy bugos videojátékban. És nem, nem a kreativitásod halt meg – hanem az agysejtjeid sztrájkolnak, mert nincs miből dolgozniuk. A szénhidrát nem az ördög találmánya, hanem az agy elsődleges energiaforrása. Ha megvonod tőle, akkor a tested kénytelen lesz zsírt bontani – az agyad viszont ettől még nem lesz boldogabb. Sőt. Több kutatás is alátámasztja, hogy az extrém diétázók körében gyakoribb a szorongás, a figyelemzavar, és még a neuroplaszticitásuk is alacsonyabb. Azaz: lassabban tanulsz, nehezebben rakod össze a dolgokat, és ha ezt sokáig folytatod, nagyobb eséllyel tévedsz el 10 év múlva a saját nappalidban, mint éjszaka egy sötét erdőben.

A bél-agy tengely bosszúja

És ha ez nem lenne elég, a szigorú diéták a bélflórádat is kiírtják. Az alacsony tápanyagbevitel, a gyors fogyás a bél-agy tengely felborulásához vezet, ami hatással van a hangulatodra és a mentális teljesítményedre is. Lefordítva: először csak nyűgös leszel, aztán szétszórt, végül már azt sem érted, hogy került a telefonod a mikróba, és mikor ettél utoljára valami olyat, amit az agyad is értékel. Idős korban pedig majd ne csodálkozz, ha jön a demencia és az Alzheimer-kór.

Szóval, amikor legközelebb, mielőtt megint kihagynád a reggelit, csak mert „a kávé úgyis eltelít”, jusson eszedbe: lehet, hogy épp most küldesz hadüzenetet a bélrendszerednek. És az nem felejt. Csak visszaküldi a számlát – feledékenység, szorongás és idegbaj formájában.

