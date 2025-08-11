Így teszik tönkre a divatdiéták az agyadat: az éhezés okozta elhülyülés nem városi legenda

Ketogén, paleo, 16:8, carnivore – a diéták szupersztárjai, amik azt ígérik, hogy úgy ledobod a segítségükkel a zsírt, mintha csak egy régi kabát lenne. Csak épp arról nem beszél senki, hogy közben az agyadat is levetetik veled. Mert ha bár a tükörben jobban nézel ki, de közben a fejedben már csak egyre homályosabbak a gondolatok, akkor valamit benéztél. A tudomány elég egyértelmű: az agy működéséhez bizonyos tápanyagokra életbevágó szükség van. Ilyen például a komplex szénhidrát, az Omega-3 zsírsav és a B-vitamin – de pont ezek azok, amiket sok divatdiéta előszeretettel száműz a tányérodból.

Ha nem vigyázol, az extrém diéta az agyadra rossz hatással lehet

Agyatlan étrendek: mit csinál veled a diéta?

A Harvard Medical School szerint az alacsony szénhidrát-, vitamin- és ásványianyag-bevitel tartósan csökkentheti a szerotoninszintet. Ez nemcsak hangulatingadozást és memóriazavart okoz, hanem hosszú távon simán kognitív hanyatlást eredményez. Egyszerűbben: ha nem eteted az agyad, elbutul. Ezt hívják tudományosan kognitív diszfunkciónak, de mi hívhatjuk egyszerűen a rossz diéta miatti éhezés okozta elhülyülésnek.

Az agyad nem működik csak fehérjével

A Harvard kutatói világosan leírták: ha kiiktatod a teljes értékű szénhidrátokat, az Omega-3-at és a B-vitaminokat, az agyad úgy fog viselkedni, mintha egy 2005-ös laptopon próbálnád elindítani a legújabb Photoshopot. Belassul, kifagy, pörög a homokóra, és te csak bámulsz magad elé, mint egy NPC egy bugos videojátékban. És nem, nem a kreativitásod halt meg – hanem az agysejtjeid sztrájkolnak, mert nincs miből dolgozniuk. A szénhidrát nem az ördög találmánya, hanem az agy elsődleges energiaforrása. Ha megvonod tőle, akkor a tested kénytelen lesz zsírt bontani – az agyad viszont ettől még nem lesz boldogabb. Sőt. Több kutatás is alátámasztja, hogy az extrém diétázók körében gyakoribb a szorongás, a figyelemzavar, és még a neuroplaszticitásuk is alacsonyabb. Azaz: lassabban tanulsz, nehezebben rakod össze a dolgokat, és ha ezt sokáig folytatod, nagyobb eséllyel tévedsz el 10 év múlva a saját nappalidban, mint éjszaka egy sötét erdőben.