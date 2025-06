Nem fogod elhinni! Ez az ital évtizedekkel megfiatalítja a bőrödet!

A kutatásunk során figyeltünk arra is, hogy ki milyen formában viszi be a koffeint a szervezetében. Van aki kólázik, van aki teázik, és van természetesen a legnagyobb vizsgálati csoport a kávéfogyasztók. Arra jutottunk, hogy a rendszeres koffeinbevitel segítette az egészséges öregedést. Ez azt jelenti, hogy a rendszeresen kávézó 70 éves, vagy annál idősebb korban lévő hölgyek jobb fizikai és mentális egészségnek örvendettek, mint a koffeinmentesen élő társaik. Átlagosan sokkal kevesebb esetben támadta meg a szervezetüket a 11 leggyakoribb krónikus betegség, és a memóriájuk és a kognitív képességeik is jobbak maradtak. Ezeket a jótékony hatásokat úgy lehet elérni, ha naponta átlagosan 315 mg koffeint fogyasztunk. Ez maximum három csésze kávét jelent körülbelül