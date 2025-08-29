Felnyitották Diana hercegné 34 évvel ezelőtt elásott időkapszuláját: ezt találták benne

A fadoboz tartalmát, amelyet ólommal is bevontak, Diana hercegné két gyermekkel közösen állította össze: egy 11 éves kisfiúval és egy 9 éves kislánnyal válogatták össze a korra jellemző tárgyakat. Az volt a terv, hogy a kapszulát száz év múlva, vagyis csak a következő évszázadban nyitják fel.

Diana hercegné a Great Ormond Street Hospitalban 1997-ben

Forrás: Getty Images

A mostani építkezések azonban – a kórház rákos gyermekek számára készülő új központjának kialakítása – miatt a föld alatt pihenő dobozt előbb kellett kiemelni.

Diana hercegné időkapszulájából előkerült többek között:

Kylie Minogue Rhythm of Love című albumának CD-je,

egy zsebméretű televízió,

napelemes számológép,

brit érmék kisebb gyűjteménye,

egy útlevél,

a The Times azon a napon megjelent lapszáma, amikor a dobozt elhelyezték,

valamint egy fénykép Diana hercegnéről.

A kórház által közzétett felvételeken jól látszik, hogy a legtöbb tárgy szinte sértetlen állapotban maradt, csak kisebb nyomokat hagyott rajtuk az eltelt 34 év.

Érdekesség, hogy nem Diana volt az első hercegné, aki hasonló időkapszulát helyezett el a kórház falai között: 1872-ben Alexandra hercegné Viktória királynő portréját zárta egy dobozba az alapkőletételnél. Az a kapszula azonban soha nem került elő.