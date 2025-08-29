Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. aug. 29., péntek Beatrix, Erna

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

Kapu Tibor katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
brit királyi család

Felnyitották Diana hercegné 34 évvel ezelőtt elásott időkapszuláját: ezt találták benne

brit királyi család Diana hercegné időkapszula
Life.hu
2025.08.29.
Több mint három évtizeddel az elásás után került elő az a különleges időkapszula, amelyet Diana hercegné helyezett el a londoni Great Ormond Street Kórházban 1991-ben.

A fadoboz tartalmát, amelyet ólommal is bevontak, Diana hercegné két gyermekkel közösen állította össze: egy 11 éves kisfiúval és egy 9 éves kislánnyal válogatták össze a korra jellemző tárgyakat. Az volt a terv, hogy a kapszulát száz év múlva, vagyis csak a következő évszázadban nyitják fel.

Diana hercegné a Great Ormond Street Hospitalban 1997-ben
Diana hercegné a Great Ormond Street Hospitalban 1997-ben
Forrás: Getty Images

A mostani építkezések azonban – a kórház rákos gyermekek számára készülő új központjának kialakítása – miatt a föld alatt pihenő dobozt előbb kellett kiemelni.

Diana hercegné időkapszulájából előkerült többek között:

  • Kylie Minogue Rhythm of Love című albumának CD-je,
  • egy zsebméretű televízió,
  • napelemes számológép,
  • brit érmék kisebb gyűjteménye,
  • egy útlevél,
  • a The Times azon a napon megjelent lapszáma, amikor a dobozt elhelyezték,
  • valamint egy fénykép Diana hercegnéről.

A kórház által közzétett felvételeken jól látszik, hogy a legtöbb tárgy szinte sértetlen állapotban maradt, csak kisebb nyomokat hagyott rajtuk az eltelt 34 év.

 

Érdekesség, hogy nem Diana volt az első hercegné, aki hasonló időkapszulát helyezett el a kórház falai között: 1872-ben Alexandra hercegné Viktória királynő portréját zárta egy dobozba az alapkőletételnél. Az a kapszula azonban soha nem került elő.

Bruce Willis már nem a családjával él — A sztárt egy „minden igényét kielégítő új otthonba” költöztette a felesége

Emma Hemingnek nehéz döntést kellett meghoznia a férje és a gyerekeik érdekében is. Bruce Willis felesége elárulta, hogy a színész már nem él együtt a családjával, saját otthont kapott, ahol az őt 24 órán át ellátó gondozócsapatával él.

Diana hercegnéről akar dokumentumfilmet forgatni Harry és Meghan — Vajon mit szól ehhez a királyi család?

A sussexi hercegi pár nemrég jelentette be, hogy meghosszabbította a Netflix-szerződését. A hosszú listán, amelyen a műsorterveik szerepelnek, egy a néhai Diana hercegnéről szóló dokumentumfilm is ott van. Vajon mit szól Harry herceg és Meghan Markle terveihez a királyi család?

Elfogadhatatlan és illetlen Diana és Kamilla legendás szóváltása: ilyen egy szerelmi perpatvar a királyi családban

Köztudott, hogy Károly és Kamilla viszonya akkor is tartott, amikor a herceg már nős volt. Diana hercegné nem tudta feldolgozni, hogy férje mást szeret, és volt, hogy hangot is adott ennek.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu