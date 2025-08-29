Felnyitották Diana hercegné 34 évvel ezelőtt elásott időkapszuláját: ezt találták benne

A fadoboz tartalmát, amelyet ólommal is bevontak, Diana hercegné két gyermekkel közösen állította össze: egy 11 éves kisfiúval és egy 9 éves kislánnyal válogatták össze a korra jellemző tárgyakat. Az volt a terv, hogy a kapszulát száz év múlva, vagyis csak a következő évszázadban nyitják fel.
A mostani építkezések azonban – a kórház rákos gyermekek számára készülő új központjának kialakítása – miatt a föld alatt pihenő dobozt előbb kellett kiemelni.
A kórház által közzétett felvételeken jól látszik, hogy a legtöbb tárgy szinte sértetlen állapotban maradt, csak kisebb nyomokat hagyott rajtuk az eltelt 34 év.
Érdekesség, hogy nem Diana volt az első hercegné, aki hasonló időkapszulát helyezett el a kórház falai között: 1872-ben Alexandra hercegné Viktória királynő portréját zárta egy dobozba az alapkőletételnél. Az a kapszula azonban soha nem került elő.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.