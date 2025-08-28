Horrorbalesetet szenvedett a Tour de France bajnoka: mentőhelikopter szállította kórházba

A brit válogatott kerékpárversenyző Chris Froome brutális balesetet szenvedett edzés közben. A négyszeres Tour de France bajnok éppen Toulon közelében tekert, amikor egyelőre tisztázatlan körülmények között leesett a biciklijéről és durván összetörte magát. Chris eltörte 5 bordáját, és az ágyék-csigolyáját, valamint összeesett a tüdeje az esés következtében. A helyszínről mentőhelikopter szállította őt a touloni kórházba, ahol a gyors beavatkozásnak hála stabilizálni tudták az állapotát.

Brutális balesetet szenvedett a négyszeres Tour de France bajnok Chris Froome

Forrás: Velo

A Tour de France versenyzőnek nem ez volt az első komoly balesete

A The Sun számára a sportoló menedzsmentje közleményben erősítette meg a balesettel kapcsolatos információkat:

Chris tegnap délután szenvedett súlyos balesetet az egyik edzése során. Az incidensben szerencsére más autó vagy bicikli nem volt érintett. Chris bordái eltörtek, az ágyékcsigolyája szintén, emellett légmellet diagnosztizáltak nála. Az elmúlt 24 órában folyamatosan műtéteken esik át, azonban már stabil az állapota és tudott már beszélni a hozzátartozóival is. Az már most biztos, hogy a szezon hátralévő részét ki kell hagynia.

- olvasható a közleményben. A lap felelevenítette, hogy 2019-ben szintén súlyos balesetet szenvedett a fiatalember, ami miatt 8 hónapon keresztül lábadozott, és azóta sosem tudta már visszanyerni az eredeti formája. A brit versenyző azonban nem adta fel, és úgy tervezte, hogy még 5-10 évig kerékpározni fog a profik között.