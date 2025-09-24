Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
Az AI-barátnőm szerint egy isten vagyok az ágyban, úgyhogy megtartom az igazi mellett

Pópity Balázs
2025.09.24.
A hús-vér nők már uncsik? Egyre több férfi fizet elő AI-barátnőkre, akár az igazi mellett is.

Világszerte egyre több férfi cseréli le a hús-vér párkapcsolatát chatbotokra, vagy tart virtuális szeretőt. Egy brit szexuálpszichológus szerint az AI-barátnők rohamosan terjednek, a 18–34 év közötti férfiak harmada már kipróbálta, milyen egy programmal randizni vagy „szeretkezni”. A dolog egyszerre kényelmes, hátborzongató és veszélyes a mentális egészségre. De vajon mit jelent mindez a valódi kapcsolatokra nézve?

Biztos, hogy olyan jó az AI-barátnő?
Az AI-barátnőnek soha nem fáj a feje és mindig be van gerjedve

Az AI-barátnő 0–24-ben elérhető. Sok pasi azért szereti, mert sosem panaszkodik, nem kér számon, ha valamit elrontottál vagy elfelejtettél, nem lehet megsérteni és kiszámíthatóan mindig hiányzik neki a pasi. Az AI-barátnő mindig ráér, nem vitatkozik, nem kell találgatni, hogy épp milyen kedvében van, és nem húzza a száját, ha három perc alatt vége egy menetnek. Szóval teljesen olyan, mint egy szexshopból vett guminő, mindössze csak wifi és áram kell hozzá.

A britek sztárszakértője, Tracey Cox szerint azonban a kényelem ára elég borsos: a férfiak egy része már nem is vágyik arra a fajta intimitásra, amit egy hús-vér kapcsolat jelent. Hiszen az AI mindig „igen”-t mond, míg egy valódi nő ennél sokkal, de sokkal szeszélyesebb.

„Gyakorlás” vagy menekülés?

Sok férfi azzal védekezik, hogy az AI-barátnő számára nem barátnőpótlék, hanem inkább felkészülés a valódi kapcsolatra. Olyan, mint egy edzőpartner, aki segít, hogy a „nagy meccsen” jobban teljesíts. Csakhogy Cox szerint ez önámítás: egy program nem tanít meg kompromisszumokat kötni, empátiára és tiszteletre pedig nem képes, pedig ezek egy párkapcsolat alapjai. 

Miért imádják mégis a férfiak?

  • Olcsóbb, mint egy randi – egy éves AI-előfizetés kevesebbe kerül, mint egy vacsora egy menő étteremben.
  • Nulla kockázat – nem lesz belőle terhesség és wifin keresztül esélytelen nemi betegséget kapni.
  • Én-központú – az AI mindig azt mondja, amit a pasi elvár tőle, ráadásul egyes AI-társalgóknak a testi paramétereit is kedvük szerint szerkeszthetik.
  • Dopamin-automata – mindig pozitív megerősítést ad és sosem kritizál.
  • Mindig kéznél van – bár nincs fizikai teste, mindig rendelkezésre áll egy kis szexcsetre.

És mi van a valódi nőkkel?

Jogosan merül fel a kérdés: ha a férfiak egyre inkább digitális szeretőkkel élik ki a vágyaikat, akkor el fognak tűnni a hús-vér kapcsolatok? Cox szerint egy párkapcsolatban szükség van mély beszélgetésekre, empátiára, kompromisszumkészségre, mert ha ezek nincsenek, akkor az intimitásra való képesség sérül az AI-partnerek használatával. Ha egy férfi azt tanulja meg, hogy egy kapcsolatban minden az ő igényei szerint alakul, fájó lesz a felismerés, hogy egy nő a való életben nem így működik, pedig lehet, hogy egy valódi párkapcsolat segítene neki jobb emberré válni.

Konklúzió: jobb, az offline

Lehet, hogy az AI-barátnő mindig azt mondja, amit hallani akarsz, és sosem fárad el a bókolásban, de a hús-vér társad ölelése, a közös nevetések, a váratlan viták és a reggeli kócos haj igazi bizonyíték rá, hogy az élet szépsége pont a kiszámíthatatlanságban rejlik. Egyetlen algoritmus sem tudja helyettesíteni azt a pillanatot, amikor valaki őszintén, a hibáiddal együtt szeret.

