Mindig ráér, nem ítélkezik, bár olykor sérteget is: tényleg az AI-jal akar randizni Z generáció?

A Common Sense Media 2025-ös felmérése szerint az amerikai tinik 72 százaléka rendszeresen beszélget olyan mesterséges intelligenciával működő társalkodóval, mint a Replika vagy a Character.AI – amelyek gyakran vizuálisan is megjelennek, emberi karakterként. Az ok kézenfekvő: ezek a virtuális barátok mindig elérhetők, sosem haragszanak, nem ítélkeznek, és még szülői engedély sem kell hozzájuk. De vajon képes egy chatbot valóban helyettesíteni azt, amit egy valódi emberi kapcsolat nyújt?

Az AI már jobb társaság, mint egy másik ember?

Forrás: Shutterstock

Amikor az AI jobb barát, mint az igazi

A 13–17 évesek körében végzett kutatásból kiderült, hogy a legtöbben puszta kíváncsiságból vagy szórakozásból kezdtek bele az AI-kommunikációba – de 21 százalékuk már heti szinten használja ezeket az alkalmazásokat, 13 százalékuk pedig konkrétan napi szinten cseveg a mesterséges barátaival.

És hogy mit mondanak a fiatalok, miért jó ez nekik?

Mert sosem ítélkezik

Mert mindig ráér

Mert jobban odafigyel rájuk, mint egy osztálytársuk vagy a szülei

És mert néha jobb nem emberekkel megosztani, hogy mekkora egy rakás szerencsétlenkedés ez az élet nevű dolog.

Képzelt barát, ami már tanácsot is ad

A felmérésben résztvevő tinik 18 százaléka kifejezetten lelki támogatásért vagy tanácsért fordult AI-hoz. Egyesek flörtölnek is vele. A válaszadók harmada szerint a beszélgetések legalább annyira kielégítőek, mint az élő emberi kapcsolatok. (Mondjuk ez nem az AI-társakat minősíti, hanem inkább a valóságot.)

Sam Altman szerint: „Ez már gáz”

Az OpenAI vezére, Sam Altman is megszólalt: szerinte az AI barátként való használata veszélyes lehet, főleg gyerekeknél. Ugyanis az algoritmusok nem emberek, és néha nagyon furcsa dolgokat tudnak mondani a gyerekeknek, akik hajlamosak a gépi tanácsokat kételkedés nélkül komolyan venni őket. A kutatás szerint a felhasználók 34 százaléka már tapasztalt kellemetlen vagy sértő megnyilvánulást a virtuális társától.

És ha azt gondolnánk, hogy ez csak valami geekeknek való dolog: a tinik fele egyáltalán nem bízik az AI által adott válaszokban – mégis beszélgetnek velük. Üdv a kognitív disszonancia évszázadában.

És akkor most pánikoljunk?

Nem feltétlenül. A szakértők szerint, ha tudatosan és egészséges határok között használják, az AI-társaság akár segíthet is a szociális készségek fejlesztésében. De, ha egy tini már csak a Replikának önti ki a lelkét, ott talán nem az appot kéne továbbfejleszteni, hanem a környezetet.

Dr. Makai Gábor pszichológus szerint meg ell tanulnunk együttélni a helyzettel:

Az AI egyre inkább az életünk részévé válik és a mai gyerekek életének természetes része lesz. A legfontosabb az elsődleges és másodlagos szocializációs közeg, azok feladata lenne elmagyarázni, hogy mire való. A személyiségfejlődésnek része a társas kapcsolat, ezt fejleszti az óvoda és az iskola. Csak a család és a pedagógusok tudják ellensúlyozni a kütyük negatív hatását

−nyilatkozta a szakember.

