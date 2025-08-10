Mindig ráér, nem ítélkezik, bár olykor sérteget is: tényleg az AI-jal akar randizni Z generáció?

A Common Sense Media 2025-ös felmérése szerint az amerikai tinik 72 százaléka rendszeresen beszélget olyan mesterséges intelligenciával működő társalkodóval, mint a Replika vagy a Character.AI – amelyek gyakran vizuálisan is megjelennek, emberi karakterként. Az ok kézenfekvő: ezek a virtuális barátok mindig elérhetők, sosem haragszanak, nem ítélkeznek, és még szülői engedély sem kell hozzájuk. De vajon képes egy chatbot valóban helyettesíteni azt, amit egy valódi emberi kapcsolat nyújt?
A 13–17 évesek körében végzett kutatásból kiderült, hogy a legtöbben puszta kíváncsiságból vagy szórakozásból kezdtek bele az AI-kommunikációba – de 21 százalékuk már heti szinten használja ezeket az alkalmazásokat, 13 százalékuk pedig konkrétan napi szinten cseveg a mesterséges barátaival.
A felmérésben résztvevő tinik 18 százaléka kifejezetten lelki támogatásért vagy tanácsért fordult AI-hoz. Egyesek flörtölnek is vele. A válaszadók harmada szerint a beszélgetések legalább annyira kielégítőek, mint az élő emberi kapcsolatok. (Mondjuk ez nem az AI-társakat minősíti, hanem inkább a valóságot.)
Az OpenAI vezére, Sam Altman is megszólalt: szerinte az AI barátként való használata veszélyes lehet, főleg gyerekeknél. Ugyanis az algoritmusok nem emberek, és néha nagyon furcsa dolgokat tudnak mondani a gyerekeknek, akik hajlamosak a gépi tanácsokat kételkedés nélkül komolyan venni őket. A kutatás szerint a felhasználók 34 százaléka már tapasztalt kellemetlen vagy sértő megnyilvánulást a virtuális társától.
És ha azt gondolnánk, hogy ez csak valami geekeknek való dolog: a tinik fele egyáltalán nem bízik az AI által adott válaszokban – mégis beszélgetnek velük. Üdv a kognitív disszonancia évszázadában.
Nem feltétlenül. A szakértők szerint, ha tudatosan és egészséges határok között használják, az AI-társaság akár segíthet is a szociális készségek fejlesztésében. De, ha egy tini már csak a Replikának önti ki a lelkét, ott talán nem az appot kéne továbbfejleszteni, hanem a környezetet.
Dr. Makai Gábor pszichológus szerint meg ell tanulnunk együttélni a helyzettel:
Az AI egyre inkább az életünk részévé válik és a mai gyerekek életének természetes része lesz. A legfontosabb az elsődleges és másodlagos szocializációs közeg, azok feladata lenne elmagyarázni, hogy mire való. A személyiségfejlődésnek része a társas kapcsolat, ezt fejleszti az óvoda és az iskola. Csak a család és a pedagógusok tudják ellensúlyozni a kütyük negatív hatását
−nyilatkozta a szakember.
