Kiderült az egyetlen ok, amiért az alacsony férfiak szerencsétlenebbek a társkeresésben

Kiderült az a társkeresési szempont, ami alapján a nők tudat alatt rangsorolják a pasikat. kiderült, hogy nem véletlenül érzik mellőzve magukat az alacsony férfiak.

A társkeresés lehetetlen alacsony férfiként?

Mostanában a társkereső applikációkon szinte már nagyobb betűtípussal van feltüntetve az aktuális jelölt magassága, mint a neve, ha pedig nincs megadva ez az adat, gyakran már esélyt sem adnak a titokzatos férfiaknak a párt keresők.

De miért van ez, és mikor lett ennyire központi téma az, hogy valaki milyen nagyra (vagy mélyre) nőtt?

Számtalanszor hallom panaszkodni az alacsonyabb fiú ismerőseimet, hogy szinte reménytelen számukra a pártalálás, ugyanis minden lány első kérdése a magasságra irányul. Persze mondhatjuk, hogy senki nem akarja magát furán érezni magas sarkúban egy alacsonyabb férfi mellett, de tényleg ennyire dealbreaker valakinek a mérete?

A számok nem hazudnak

A Dailymail szerint a társkereső alkalmazásokat használó nők közel fele szívesebben ismerkedik olyan pasikkal, akik elérik a legalább 183 centit: ezek a férfiak ugyanis bizonyítottan 40 százalékkal több nővel matchelnek, mint a short king társaik.

A vicc az egészben pedig az, hogy az Egyesült Királyságban és az Egyesült Államokban az átlagos férfi magasság 175 cm, míg Magyarországon ez a szám 176 cm.

Akkor vajon honnan származik a nők irreális elvárása? A kutatók szerint az evolúció a hibás: a csajok nagyobb biztonságban érzik magukat egy olyan társ mellett, akiről tudják, hogy könnyedén megvédi őket – ez a tudatalatti ösztön még azokból az időkből maradt meg, amikor minden nap harcolnunk kellett a túlélésért.

Legyen szó egy kidolgozott izompacsirtáról, vagy egy nyakigláb, vékonyabb testalkatú férfiról, a magasság az egyetlen tényező, ami ösztönösen számít nekünk, ha párkapcsolatról van szó.

Az alacsonyférfi-szindróma

A helyzeten nem segít, hogy a kutatások szerint kirajzolódni látszik egy alacsonyférfi-szindróma nevű jelenség, ami annyit takar, hogy a kisebb pasik hajlamosak a dühkitörésre és erőfitogtatásra, hogy ezzel kompenzálják a testalkatukat.

A folyamatos visszautasítás és mellőzöttség érzése ugyanis egyenes út a kisebbségi komplexushoz és az ebből fakadó önbizalomhiányhoz, ami bizony már rövidtávon is megmérgezi a lelket.

Nem csoda hát, hogy rengeteg szingli, alacsony pasi érzi úgy, hogy egyszerűen láthatatlanok, pedig ez közel sincs így!