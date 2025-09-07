Ezt az 5 dolgot tartsd magadban, ha tartós barátságra vágysz – A pszichológus elárulta

Néhány nappal ezelőtt ünnepeltük a barátság világnapját. A neves dátum miatt egy pszichológusokból álló csapat úgy döntött, hogy utánajár annak, hogy melyek azok a kommunikációs formák, amelyek titokban tönkretehetik a baráti kapcsolatainkat. Néha elég egy-egy mondat, hogy megbántsuk a másikat, néha pedig azért veszíthetjük el a gyerekkori barátainkat, mert nem voltunk képesek megtartani magunknak a kéretlen tanácsainkat. Bár egy igaz barátság alapja az őszinteség és a bizalom, mégis vannak olyan kifejezések, és témák, amiket nemes egyszerűséggel kerüljünk el, ha nem akarunk mi lenni a rossz arcok a csapatban. Megmutatjuk, mi az az 5 szituáció, amiben semmiképpen sem kellene állást foglalnunk, vagy elmondanunk kéretlenül a véleményünket.
A barátság egy egyenrangú társas kapcsolat, amely két tagja önzetlenül szereti a másikat, és mindent megtesz azért, hogy fenntartsa a kapcsolatot. De mi van, ha észre sem vesszük, hogy egy-egy mondatunkkal megforgattuk a tőrt a barátunk szívében? Akkor jön a Parade weboldal, amely Dr. Noelle Santorelli és a kollégája Dr. Jaime Zuckerman segítségével összeállított egy listát azokról a témákról, amelyeket akármennyire is szeretnénk, jobb elkerülni, ha nem akarjuk elveszíteni a barátainkat. A pszichológus-páros szerint az alábbi témák elkerülésével rengeteget javíthatunk a baráti kapcsolatainkon:
Mindenki érzett már kísértést, hogy elmondja a véleményét egy barátja vagy egy családtagja életmódjáról, anélkül, hogy bárki kikérte volna azt. Ez a fajta viselkedés azonban könnyen rosszindulatú beszólássá válhat.
Ne feledd, ha valakinek az étkezési-, életmódbeli-, vagy a munkahelyi szokásait kommentálod és kritizálod, az sokkal többet árul el rólad, mint őróla. Mindig arra emlékeztetem az embereket, hogy a kiváltott hatás sokkal fontosabb, mint a szándék.
- tette hozzá Dr. Santorelli.
Ebben a témában a hallgatás a legjobb módszer, amíg ki nem kérik a véleményünket, vagy a segítségünket.
A kéretlen tanács a gyereknevelés terén olyan hatást kelt, mintha a másik rosszul csinálna valamit, vagy nem értene a saját gyerekéhez. A gyereknevelés kommentálása ítélkező, és megszégyenítő, ha senki nem kérte a segítségünket. Az ítélkezés pedig szinte semmilyen esetben nem hoz változást, inkább csak azt éred el vele, hogy kevesebbszer fognak veled szóba állni az emberek.
A bizalom a barátság legfontosabb kincse, ha nem vigyázunk rá, akkor nagyon könnyen elveszíthetjük.
Amikor valaki megoszt veled egy titkot, vagy egy bizalmas információt, akkor sebezhetővé válik, mert a bizalmába fogad téged és a lelke egy részét bízza rád. Ha ezt a titkot te felfeded mások előtt, akkor azzal megalázod a barátodat, és elveszíted a bizalmát. Ráadásul nem csak ő, mások sem igazán fognak már bízni benned.
Ugye milyen idegesítő, amikor valakinek igaza volt, de ahelyett, hogy segített volna neked, inkább csak a csalódásod után odamegy hozzád és gőgösen beléd rúg még egyet? Ez fordítva is rendkívül visszataszító mondat.
Tartsd magadban ezt a mondatot, még akkor is ha igaz. Ha nem volt bátorságod korábban vehemensebben elmondani a véleményedet a másiknak, akkor semmi pozitívat nem érhetsz el azzal, hogy ha később felhánytorgatod a kellemetlen szituációt.
„Bármikor felajánlhatod a segítségedet a másiknak, de sose adj neki tanácsokat, ha nem kérte tőled. Az ilyen tanácsadás ugyanis azt érzékeltetheti, mintha ő nem gondolt volna még soha azokra a dolgokra, amiket te elmondasz, és érvényteleníti az ő ítélőképességét és érzelmi tapasztalatait, ha te rá akarod erőltetni a te gondolataidat - zárta sorait a szakértő.
Érdemes megfogadni a pszichológusok tanácsait, ha nem akarjuk hogy sok-sok év múlva már csak képzeletbeli barátok maradjanak mellettünk.
