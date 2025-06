Te tudod mi az a FOPO? Egyre több ember szorong ettől az állapottól és még csak nem is tud róla

A FOPO moziakszót Dr. Michael Gervais neves sportpszichológus és teljesítménytréner találta ki, aki azt vizsgálta, hogy milyen mentális kihívások befolyásolják a profi sportolók teljesítményét. A FOPO jelentése Fear of Other People's Opinions vagyis nyers magyar fordításban félelem más emberek véleményétől. A közismert FOMO-hoz hasonlóan ez az állapot is kihatással van a fizikai teljesítményünkre és a mentális egészségünkre. A FOPO azonban alattomosabb mint az ismertebb testvére, mert nehezebb észrevenni a betegség jeleit magunkon. A hatása azonban súlyosabb lehet.

A FOPO mentálisan és fizikailag is kicsinálja az embert, ha nem kezdünk el időben dolgozni azon, hogy legyőzzük a mások miatt érzett szorongásunkat

Forrás: pexels/Illusztráció

Mi az a FOPO és mit kell tudnunk róla?

A New York Post számolt be a FOPO tüneteiről, káros következményeiről, és arról is, hogy hogyan kezelhetjük, ha észrevesszük, hogy mi is szenvedünk tőle.

A FOPO egy pszichológiai jelenség, amely azt jelenti, hogy az ember túlságosan is aggódik amiatt, hogy mit gondolnak róla mások. A FOPO-ban szenvedő ember halogatja a döntéseit, nem vág bele új dolgokba, magába fojtja a véleményét és nem mer kockázatot vállalni semmiért sem. Ez a kóros állapot megfelelési kényszert és önbizalomhiányt okoz, ami pedig hosszú távon fizikailag is kihat az ember szervezetére. A leküzdése pedig rendkívül nehéz: tudatos önismereti munkára, szakértői segítségre, és saját értékrend kiépítésére van szükség hozzá. Dr. Michael Gervais rámutatott, hogy a sportolókon kívül a közösségi média kritikus közege miatt számtalan hétköznapi ember is szenved ettől a kórtól.

A pszichológus elárulta a lapnak azt is, hogy mit okozhat az emberek szervezetében a FOPO állapota:

A FOPO elsősorban egy előrejelző mechanizmus, amely tudat alatt működik és arra használjuk, hogy növelje az elfogadottságunkat mások szemében, és hogy elkerüljük az elutasítottság érzetét. Titokban dolgozik a háttérben és arra késztet minket, hogy csak és kizárólag olyan dolgokat tegyünk és mondjuk, amiket mások jóváhagynak. A külvilágtól várunk megerősítést, és emiatt leértékeljük saját magunkat.

Dr. Michael Gervais felhozott néhány egyszerű példát is, amelyek segítségével eldönthetjük magunkról, hogy mi FOPO-sok vagyunk-e.

Gyakran hazudsz róla, hogy láttál egy filmet vagy sorozatot, amiről mások beszélgetnek.

Nevetsz olyan videókon, amiket nem találsz humorosnak, csak azért mert mások viccesnek találják.

Szorongsz ha egy kávézóban, vagy étteremben sokan állnak mögötted sorban, ezért gyorsan próbálsz rendelni és kapkodsz a pultnál.

Nem mersz hamarabb hazamenni a munkahelyedről, mint a többi kolléga.

Ez csak néhány nagyon tipikus példája a FOPO-nak, a pszichológus szerint még számtalan ilyen példát lehetne felsorolni. Dr. Michael Gervais szerint a legfontosabb dolog a megoldásban az, hogy tudatosítjuk magunkban, hogy a FOPO miatt szoronguk, ezek után pedig próbáljuk meg átprogramozni az agyunkat. Próbáljunk meg befelé fordulni és szembesülni a saját céljainkkal, és azokat tartsuk szem előtt, ne azokat, hogy "szeretnek-e?", "tetszeni fog-e az ötletem a többieknek?". Ezek helyett inkább azokra a kérdésekre koncentráljuk, hogy mi szeretjük-e saját magunkat, és azt csináljuk-e jelenleg, amit szeretünk csinálni, és élvezzük-e azt a helyzetet amiben vagyunk, ahelyett, hogy magunkra kényszerítenénk mások érdeklődési körét.