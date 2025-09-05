Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
„Nem lehetek többé a barátod!" – Ezért dobja egy nő a barátnőit, amint azok anyák lesznek

vélemény barátság gyerek
Kővári F. Luca
2025.09.05.
Egy barát csak akkor jó, ha nincs gyereke. Legalábbis Nadia szerint, aki azonnal megválik barátnőitől, amint azoknak gyereke születik. A nő neten is megosztotta a barátságról szóló módszerét, ami óriási felháborodást okozott, a kommentelők nem fogták vissza magukat.

A Sydneyben élő, ausztrál újságíró, Nadia Bokody (34), hatalmas veszekedést generált a neten a kommentelők körében, amikor kifejtette megosztó véleményét: megszakítja barátnőivel a kapcsolatot, amint anyák lesznek. Vajon miért gondolkozik ilyen radikálisan a véleményvezér, mikor a barátság pont akkor szép, ha feltétel nélkül tudod szeretni a másikat?

Nadia szerint a barátság megváltozik a gyerekvállalás után.
Nadia szerint sajnos a barátság megváltozik a gyerekvállalás után.
Forrás: E+

Vége a barátságnak!

Nadia úgy véli, hogy a gyerekek születése után megváltoznak a barátnőinél a prioritások. Minden átalakul az életükben, mivel megszűnnek a csajos programok. Sok éve egyre többször azt látja, hogy kivesznek az életükből a felhőtlen, felelősség nélküli, spontán esték: Se koktélozás, se hétvégi kiruccanás, vagy mély beszélgetésekkel. 
Az újságíró tiszteli az édesanyákat, de a tapasztalatai alapján, ha találkozik kisgyerekes barátnőivel, akkor minden téma visszakanyarodik a gyerekek neveléséhez és az anyaság nehézségeihez, áldozatos feladataihoz. Nadia barátai hajlamosak voltak arra, hogy annyira a középpontba helyezték a gyerek témát, hogy a gyermektelen nő már azon gondolkodott, egyáltalán miért hívták meg őt a találkozóra. Amikor összefutottak, csak az anyukák terelték a témát. Nadia így nyilatkozott a témáról: 

A gyerekeik az első helyen állnak és ezt teljesen megértem. Tudva azt, hogy mennyi ideig próbálkoztak, és mennyi erőfeszítést tettek azért, hogy olyan életszínvonalon éljenek, hogy bátran, felelősségteljesen hozhassanak egy gyermeket a világra, örömmel tölt el, de már semmi közös nem maradt bennünk. 

Sajnos, felemás, keserédes érzésekkel fogadja, ha egy újabb barátnője bejelenti, hogy terhes, mert már akkor tudja, hogy a kapcsolatuknak befellegzett. Nadia szerint a legtöbb barátja megérti az érzéseit és igazat adnak neki abban, hogy tényleg visszafordíthatatlan változást hozott számukra az anyaság, és ez a kapcsolataikra is hatással volt. 
 

A legtöbb barátom, akik gyereket vállaltak, elismerték, hogy a barátságaik azonnal száznyolcvan fokos fordulattal változtak meg.


Akadt azonban olyan eset is, hogy konfliktust szült barátjánál Nadia szemlélete:

Egyértelműen tagadta, hogy a gyerekvállalás meg fogja változtatni az életét, és esküdözött, hogy ugyanaz az ember marad. A szülés után két évvel talán kétszer találkoztam vele, és nagyon kínos volt, egyszerűen nincs már semmi közös bennünk.

Tabuk nélkül a társasági élet megváltozásáról

Nadia azt szeretné, ha őszintén lehetne beszélni arról, hogy a gyerekvállalások mennyire megváltoztatnak mindent: a házasságokat, barátságokat, a szexuális életet és még a nők önképét is. Amikor a követői számonkérték, hogy miért nem beszéli meg problémáit a barátaival, akkor így reagált rá: 
 

Végső soron megváltoztak a prioritásaik, hiszen amint egy apró emberke folyamatosan rájuk (a szülőkre) van utalva, képtelenség, hogy összefuthassunk egy koktélra, mert egyszerűen lehetetlenné vált.

Kommentháború

A kommentelők is megosztott véleményekkel voltak a témáról. Voltak, akiknek tetszett az újságíró merész kiállása, de többen kiakadtak Nadia hozzállására:

Ha így érzi, akkor rendben van. De jó barátokat nehéz találni, és így könnyen lehet, hogy végül egyetlen barátja sem marad. Nos, örülök, hogy ő nem a barátom...

Sok édesanya nem ért egyet Nadia gondolataival.
Forrás: E+

 

Úgy látszik, te szeretsz a középpontban lenni, és amikor jönnek a gyerekek, nem tetszik, hogy nem te vagy az első helyen a barátaidnál. Nem lehetsz mindig te az első! A szülés után az édesanyáknak támogatásra és szeretetre van szüksége, nemcsak a családtól, de a barátoktól is. Te nem tudod megadni nekik a támogatásod. Sajnállak.

 

