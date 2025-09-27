Egész eddig cikin ültél le, de senki nem mert szólni – Így kell helyesen ülni

Tudtad, hogy a brit udvari etikett szerint sem illik az egyik lábat a másikon keresztezve átvetni? A keresztbe tett láb egyébként biológiailag belénk van kódolva: védő mozdulat, a nők és időnként a férfiak is így védik az érzékeny területeiket, de ez távol áll a helyes üléstől.

Milyen a helyes ülés? A brit királyi család nőtagjainak tilos keresztbe tett lábakkal ülni

Széttárt lábbal ülni semmilyen helyzetben nem elegáns, még akkor sem, ha nadrágot viselünk. Helyesen ülni minden, csak nem az, hogy csúszkálunk a széken, mindennek tetejébe még a telefonunkat is nyomkodjuk. Nem illik kibújni a cipőből sem, mert szexuális felhívásként hat. Kezdésnek az is remek, ha a szék közepén próbálsz meg elhelyezkedni, a hátadat pedig egyenesen tartod. Nem arra megy ki a játék, hogy minél görcsösebben érezd magad, vagy, hogy ki mit fog szólni – a helyes ülés praktikus és a véráramlásod is hálás lesz érte. Az alábbiakban eláruljuk, miért.

Hogyan lehet sikkes és helyes ülés?

Az etikett szabályai szerint nem helyénvaló a keresztbe tett láb, kihívónak számít a vádli mutogatása, ezért üzleti tárgyalásokon kimondottan tilos. A keresztbe tett lábak ráadásul elősegítik a seprűvénák és visszerek kialakulását, mert ebben a helyzetben megnő a vénák belső nyomása. Az artériák és a kisebb erek szállítják a szövetek felé az oxigénben és más anyagokban dús vért, majd visszapumpálják a szív felé. A protokollszakértők egyetértenek abban, hogy sikkesen és helyesen ülni nem jelent mást, mint összezárni a térdeinket. Legfeljebb bokánál illik a lábakat keresztbe tenni, miközben a talp a föld közelében marad.

Katalin hercegné a legkiválóbb példa, hogyan kell úgy ülni, hogy ne tűnjön erőltetettnek. Bármilyen fotót látunk róla, ülése könnyed és kicsit sem erőltetett.

Katalin hercegné tökéletesen elsajátította, hogyan kell helyesen, mégis nőiesen és egy cseppet sem görcsösen ülni

Csússz ki a szélére, avagy így lehet keményebb ülőalkalmatosságon helyesen ülni

Amennyiben az ülőalkalmatosság túl kemény, üljünk ki a szélére, tegyük kissé oldalra a lábainkat, hogy talpunk a földhöz érjen, és megtarthassuk az egyensúlyt.

Étteremben üljünk a székkel optimális, 1 tenyérnyi távolságra az asztaltól

Ez röviden annyit tesz: ne legyünk annyira közel az asztal széléhez, hogy a mellünket megtartsa, de ne üljünk olyan távol sem, hogy lepotyoghasson az étel az evőeszközről. Amennyiben a széked mögött nincs párna, vagy a háttámlát kissé kényelmetlennek érzed, helyezd magad mögé a kis méretű (!) táskádat. Ilyen helyzetben is zárd össze a térdeidet és a bokáidat. Ha ez nem komfortos számodra, bokánál is keresztezheted a lábaid (de ne tedd őket a szék alá hátra, és főleg ne kalimpálj).