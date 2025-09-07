Teljes holdfogyatkozás: itt a pontos időpont, amikor elkezdheted kémlelni az eget - A vérhold látványa semmihez sem fogható

Ahogy már írtunk róla, szeptember 7-én vasárnap este teljes holdfogyatkozás lesz, amelyet Magyarországról is jól látni majd. A jelenséget vérholdnak nevezik, ugyanis teljes elsötétülés nem lesz: a Föld légköre megtöri és továbbengedi a fényt, ezért a Hold titokzatos vöröses árnyalatban tündököl majd. Úgy tűnik, az időjárás is kegyes lesz hozzánk, ahol délután esni fog, estére ott is elvonul a csapadék, máshol egész nap nyárias időre lehet számítani.
Magyarországon 19 óra után kel fel a Hold, ám ekkor még alacsonyan jár, így a párás légkör és a horizont akadályai nehezíthetik a megfigyelést. A teljes fogyatkozás 19:30-kor kezdődik, a legsötétebb állapot 20:11 körül várható, majd 20:52-től lassan világosodni kezd a holdkorong. A teljes árnyék 21:56-ra vonul le róla, a jelenség 22:55-kor zárul le - írja a Köpönyeg.
Az ország keleti részén néhány perccel hamarabb, nyugaton valamivel később válik láthatóvá a holdfogyatkozás, de gyakorlatilag az egész országban megfigyelhető lesz. A legfontosabb, hogy kitakarásmentes, keleti irányba néző horizontot találjunk, így a leglátványosabb a fogyatkozás. A holdfogyatkozást a Svábhegyi Csillagvizsgálóból, a Normafáról, a Gellért-hegyről, illetve vidéki, fényszennyezéstől mentes helyekről lehet a legjobban nyomon követni.
Ha teheted, ma este mindenképpen kémleld az eget, mert legközelebb 2028 szilveszterén lesz olyan teljes holdfogyatkozás, ami látható Magyarországról. Hogy miként láthatod a legjobban a csodás égi jelenséget és hogyan készíthetsz jó fotókat róla, arról itt olvashatsz!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.