Teljes holdfogyatkozás: itt a pontos időpont, amikor elkezdheted kémlelni az eget - A vérhold látványa semmihez sem fogható

Ahogy már írtunk róla, szeptember 7-én vasárnap este teljes holdfogyatkozás lesz, amelyet Magyarországról is jól látni majd. A jelenséget vérholdnak nevezik, ugyanis teljes elsötétülés nem lesz: a Föld légköre megtöri és továbbengedi a fényt, ezért a Hold titokzatos vöröses árnyalatban tündököl majd. Úgy tűnik, az időjárás is kegyes lesz hozzánk, ahol délután esni fog, estére ott is elvonul a csapadék, máshol egész nap nyárias időre lehet számítani.

Teljes holdfogyatkozás lesz ma este: vérholdat látunk az égen

Forrás: Shutterstock

Mikor láthatjuk a teljes holdfogyatkozást, azaz a vérholdat?

Magyarországon 19 óra után kel fel a Hold, ám ekkor még alacsonyan jár, így a párás légkör és a horizont akadályai nehezíthetik a megfigyelést. A teljes fogyatkozás 19:30-kor kezdődik, a legsötétebb állapot 20:11 körül várható, majd 20:52-től lassan világosodni kezd a holdkorong. A teljes árnyék 21:56-ra vonul le róla, a jelenség 22:55-kor zárul le - írja a Köpönyeg.