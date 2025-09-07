Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
égi jelenség

Teljes holdfogyatkozás: itt a pontos időpont, amikor elkezdheted kémlelni az eget - A vérhold látványa semmihez sem fogható

égi jelenség holdfogyatkozás vérhold
Ha különösen érdekelnek az égi jelenségek, akkor ez a mai a te estéd lesz. Ha szerencséd van és tiszta lesz az ég, teljes holdfogyatkozásnak lehetsz szemtanúja.

Ahogy már írtunk róla, szeptember 7-én vasárnap este teljes holdfogyatkozás lesz, amelyet Magyarországról is jól látni majd. A jelenséget vérholdnak nevezik, ugyanis teljes elsötétülés nem lesz: a Föld légköre megtöri és továbbengedi a fényt, ezért a Hold titokzatos vöröses árnyalatban tündököl majd. Úgy tűnik, az időjárás is kegyes lesz hozzánk, ahol délután esni fog, estére ott is elvonul a csapadék, máshol egész nap nyárias időre lehet számítani. 

Teljes holdfogyatkozás lesz ma este: vérholdat látunk az égen
Forrás: Shutterstock

Mikor láthatjuk a teljes holdfogyatkozást, azaz a vérholdat?

Magyarországon 19 óra után kel fel a Hold, ám ekkor még alacsonyan jár, így a párás légkör és a horizont akadályai nehezíthetik a megfigyelést. A teljes fogyatkozás 19:30-kor kezdődik, a legsötétebb állapot 20:11 körül várható, majd 20:52-től lassan világosodni kezd a holdkorong. A teljes árnyék 21:56-ra vonul le róla, a jelenség 22:55-kor zárul le - írja a Köpönyeg

Az ország keleti részén néhány perccel hamarabb, nyugaton valamivel később válik láthatóvá a holdfogyatkozás, de gyakorlatilag az egész országban megfigyelhető lesz. A legfontosabb, hogy kitakarásmentes, keleti irányba néző horizontot találjunk, így a leglátványosabb a fogyatkozás. A holdfogyatkozást a Svábhegyi Csillagvizsgálóból, a Normafáról, a Gellért-hegyről, illetve vidéki, fényszennyezéstől mentes helyekről lehet a legjobban nyomon követni.

Ha teheted, ma este mindenképpen kémleld az eget, mert legközelebb 2028 szilveszterén lesz olyan teljes holdfogyatkozás, ami látható Magyarországról. Hogy miként láthatod a legjobban a csodás égi jelenséget és hogyan készíthetsz jó fotókat róla, arról itt olvashatsz!

Vérvörös égi csodában lesz részünk pár nap múlva – Így nézheted a teljes holdfogyatkozást

Szeptember 7-én, vasárnap este különleges látványban lehet részünk: hazánkból is megfigyelhető lesz a teljes holdfogyatkozás. Aki szerencsés, tiszta időben láthatja a Hold lassú elsötétülését és elszíneződését.

 

