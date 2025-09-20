Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. szept. 20., szombat Friderika

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
párkapcsolat

Zseniális trükkel riasztják el a hűtlen férfiakat a tiktokerek

Shutterstock - New Africa
párkapcsolat TikTok hűtlenség
Nagy Kata
2025.09.20.
A TikTokon elterjedt egy rendkívül szórakoztató trend, amely során a trükkös csajok egy zseniális módszerrel buktatják le a hűtlen férfiakat.

Eljött a méregerős parfümök ideje – a hűtlen férfiaké pedig lejárt! 

hűtlen férfit lebuktatja a felesége
Nem kell az egyértelmű jelekre támaszkodnod, ha a hűtlen férfiakról van szó. 
Forrás: Shutterstock

Egyszerű trükk a hűtlen férfiak ellen 

A TikTokról már jó pár zseniális praktikát elleshettünk a szégyentelen csalók lebuktatására: emlékszel, amikor biztonsági öveket szagolgattunk, vagy amikor titkos jelzéseket kerestünk a visszapillantó tükrökön? Mi, csajok trükkösek vagyunk és a legjobb az egészben, hogy végre kezdjük megérteni, hogy a nőknek erősíteniük és támogatniuk kell egymást, nem pedig civakodni egy férfi miatt. Pláne nem egy csalárd férfi miatt!

Az igazi girlhood szellemében a TikTok-felhasználók létrehoztak egy egyezményes jelet, amivel kiszűrhetik a félrekacsintgató férfiakat, és amivel a barátnő és a vágyott szerető is jól jár. 

Szagold ki a tettest! 

A titok annyi, hogy a lányok erős, szinte már fojtogató parfümöt viselnek magukon, ezzel létrehozva egy olyan win-win szituációt, ami mindenki számára kedvez: a szingli csajok ezzel eltaszíthatják maguktól a hűtlen férfiakat, akik nem akarnak lebukni a barátnőjük előtt az erős illatokkal, a barátnők és feleségek pedig egy egyértelmű jelet kapnak, hogy férjük más nők társaságában szórakoztatja (vagy szórakoztatná) magát. 

@officialtrenchescowboy Replying to @Yelhsa Be careful with this perfume ladies! #smellgood #viralontiktokshop #superbrandday #fragrance #womensperfume ♬ original sound - I Am The Trenches Cowboy🤠

A TikTokon már tippeket is megosztanak egymással a felhasználók, hogy melyek azok a tartós parfümök, amelyeknek elképesztően erős illata van, és amelyekkel könnyedén kiszűrhető a hűtlenség

A luxusutazás-szervező TikTokon teregeti ki ügyfelei legostobább kéréseit: palackozott forrásvizet kértek a zuhanyzáshoz

Egy luxusutazás megszervezése még a profik számára sem kis feladat, pláne, ha az ügyfelek olyan lehetetlen óhajokkal állnak elő, amik hallatán még a mi is csak pislogunk, mint hal a szatyorban.

A bordélyházak királynője elárulta: így buknak le otthon a megcsalással a kliensei

A megcsalás jelei sokszor az apró részletekben bújnak meg – és ki is tudná ezeket jobban felismerni, mint egy nő, aki nap mint nap a férfiak titkaira vigyáz?

Ha ez a munkája a pasidnak, akkor nagyobb valószínűséggel csal meg

A kutatók kiderítették, hogy melyik munkakörben dolgozó férfiak csalják meg a párjukat nagyobb valószínűséggel.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu