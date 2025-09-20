Zseniális trükkel riasztják el a hűtlen férfiakat a tiktokerek

Eljött a méregerős parfümök ideje – a hűtlen férfiaké pedig lejárt!
A TikTokról már jó pár zseniális praktikát elleshettünk a szégyentelen csalók lebuktatására: emlékszel, amikor biztonsági öveket szagolgattunk, vagy amikor titkos jelzéseket kerestünk a visszapillantó tükrökön? Mi, csajok trükkösek vagyunk és a legjobb az egészben, hogy végre kezdjük megérteni, hogy a nőknek erősíteniük és támogatniuk kell egymást, nem pedig civakodni egy férfi miatt. Pláne nem egy csalárd férfi miatt!
Az igazi girlhood szellemében a TikTok-felhasználók létrehoztak egy egyezményes jelet, amivel kiszűrhetik a félrekacsintgató férfiakat, és amivel a barátnő és a vágyott szerető is jól jár.
A titok annyi, hogy a lányok erős, szinte már fojtogató parfümöt viselnek magukon, ezzel létrehozva egy olyan win-win szituációt, ami mindenki számára kedvez: a szingli csajok ezzel eltaszíthatják maguktól a hűtlen férfiakat, akik nem akarnak lebukni a barátnőjük előtt az erős illatokkal, a barátnők és feleségek pedig egy egyértelmű jelet kapnak, hogy férjük más nők társaságában szórakoztatja (vagy szórakoztatná) magát.
A TikTokon már tippeket is megosztanak egymással a felhasználók, hogy melyek azok a tartós parfümök, amelyeknek elképesztően erős illata van, és amelyekkel könnyedén kiszűrhető a hűtlenség.
