Influenszer akart lenni, cápaeledel lett belőle: nagy árat fizetett a sikerért egy nő

Csére Erik
2025.08.12.
Egy nő cápával akart szelfizni, de nem számolt azzal, hogy a hal nem tudja, mi az a tartalomstratégia. Azóta sem szívesen emlékszik arra a képre, ami sosem készült el, mert a cápa még a katintás előtt beleharapott.

A Dominikai Köztársaságban történt eset tökéletes példája annak, amikor a „content is king” filozófia szó szerint letépi az ember kezét. Egy nő mindkét karját elvesztette, mert úgy gondolta, egy cápa mellől lőtt szelfi még több követőt hoz neki.

A cápa nem volt instakompatibilis

A 35 éves nő, akinek nevét nem hozták nyilvánosságra, épp a barátaival strandolt a Dominikai Köztársaság egyik tengerpartján, amikor mellé úszott egy cápa. Ám ahelyett, hogy megijedt volna és jajveszékelve a part felé vette volna az irányt, úgy döntött: itt az ideje egy epikus szelfinek.

Arra viszont már nem gondolt, hogy a cápa nem szereti a nyilvánosságot. Mielőtt ellőhette volna a szelfit, tiltakozásképpen az állat leharapta mindkét karját. Néhány másodperc alatt olyan súlyos sérüléseket okozott, hogy a nő végtagjai a mentők kiérkezésekor már menthetetlen állapotban voltak. Az orvosok később kénytelenek voltak amputálni mindkettőt.

A tartalomgyártás sötét oldala

Emlékeztetőül: az óceán nem stúdió. A cápa nem statiszta. És az állatvilág nem díszlet az insta feededhez, hanem egy működő ökoszisztéma, ahol nem főszereplő vagy, hanem csak egy menüpont az étlapon. Ez az eset újra felveti a kérdést: hol húzzuk meg a határt? Mikor lesz elég? Miért kell mindenáron bizonyítani, hogy “élünk”, miközben épp az életünket kockáztatjuk? Egy cápa attól sem lesz kezesbárány, hogy sok követőd van. Ez nem egy National Geographic forgatás – ez az élet.

Az eset nemcsak brutális, de szimbolikus is. Egyre több ember kockáztatja az életét egy-egy látványos fotó vagy videó kedvéért. A net tele van olyan tartalmakkal, ahol emberek sziklák szélén pózolnak, vonatsíneken táncolnak, felhőkarcolók tetején mászkálnak biztosító kötél nélkül. Vagy épp veszélyes állatokat próbálnak megsimogatni egy jó kis TikTok tartalom kedvéért nem számolva azzal, hogy ebből baleset is lehet és a 15 perc hírnévbe bele is tudnak halni.

A probléma gyökere a függőség

A pszichológusok szerint a közösségi média pont úgy működik, mint egy jól bejáratott drogdíler: adagolja a figyelmet, te meg rákattansz. Egy-egy like vagy új követő olyan dopaminfröccsöt ad, amitől a kemény drogok is pironkodva bújnának el. És míg mások egy-két ciki sztorival csak a méltóságukat adják zálogba, itt most valaki konkrétan a végtagjaival fizetett a tartalomgyártásért.

Ha valaki legközelebb azt mondja: „Menjünk közelebb, úgy jobb lesz a kép”, emlékezz: vannak pillanatok, amiket jobb, ha nem örökítünk meg. Mert nem minden poszt ér meg ennyit. 

A nő jelenleg kórházban van, és úgy néz ki, csodával határos módon túléli a szituációt, de valószínűleg többé nem tud szelfizni.

Cápákkal suttogó a Netflixen: Ocean Ramsey a tenger királynője

Van, aki kutyákkal beszélget. Ocean Ramsey viszont inkább a fehér cápákkal diskurál. A Cápákkal suttogó című Netflix-dokumentumfilm főszereplője nem csak egy influenszer – ő a tenger igazi szuperhőse.

