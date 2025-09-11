Béke helyett újabb dráma: Meghan Markle mindent megtett, hogy megakadályozza Katalin hercegné és Harry találkozóját

Harry herceg szeptember 10-én, szerdán találkozott édesapjával, III. Károly királlyal – ez volt az első személyes beszélgetésük több mint egy év után. A herceg három napot töltött az Egyesült Királyságban, Meghan Markle pedig végig attól retteget, hogy találkozik sógornőjével, aki esetleg rábeszélné a békekötésre.

Harry herceg 2025. szeptember 8-án Londonban - Meghan Markle végig attól rettegett, hogy találkozik Katalin hercegnével

Forrás: Getty Images

Katalin hercegné békét kötne, de pont ez Meghan Markle rémálma

Források szerint Katalin hercegné titkos találkozót remélt Harryvel, hogy végre rendezni tudják a testvérek közötti ellentéteket. „Kate kész mindent megtenni, hogy lezárja ezt a viszályt. Nem akarja, hogy a gyerekei vagy az unokatestvérek tovább cipeljék ezt a terhet” – mondta egy bennfentes.

Meghan Markle azonban állítólag világossá tette, hogy nem örülne egy ilyen találkozónak. „Meghan rémálma, hogy újra közel kerüljön egymáshoz Kate és Harry. Nem arról van szó, hogy gyűlöli Kate-et, hanem arról, hogy fél a befolyásától, és nem szereti, ha másvalaki több figyelmet kap, mint ő” – árulta el egy informátor.

Meghan Markle a hírek szerint szigorú szabályokat hozott férje angliai tartózkodásának idejére, egyértelműen jelezte, mit vár tőle. „Nem bízik Kate-ben, és nem akarja, hogy Harry titokban találkozzon vele” – tette hozzá a forrás.

Harry herceg a 2023-ban megjelent Tartalék című memoárjában még úgy nevezte Katalint, hogy „a nővére, aki korábban sosem volt", ám 2018-ban, amikor Meghan bekerült a családba, kapcsolatuk látványosan megromlott. A családi viszály azóta csak mélyült, és bár Harry mostanában lépéseket tett a béke érdekében, Meghan tart attól, hogy az ő befolyását gyengíthetné, ha újra jóban lennének.