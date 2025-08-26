Meghan Markle viselkedése nem túl hercegnői — Intim titkokat is megoszt az új műsorában

Meghan Markle sokat megtesz a sikerért. Olyan információkat is megoszt a nézőkkel, amelyeket Harry herceg magától nem biztos, hogy ország-világ elé tárt volna. Ám a forgatás már lezajlott, és a sussexi herceg nem emelt kifogást, így olyan információkat is megtudhatnak a rajongók, amelyek eddig nem láttak napvilágot.

Meghan Markle nem szégyellős

Forrás: Northfoto

Meghan Markle ízlésére nem mindig a kifinomult a legjobb kifejezés

A Szeretettel, Meghan második évada a mai naptól látható a Netflixen. A 8 részes sorozatban olyan hírességek a sussexi hercegné vendégei, mint Chrissy Teigen és John Legend, valamint Tan France televíziós személyiség.

Meghan Markle a műsorban többször is süt a műsor során, kovászos kenyeret készít barátjának, Teigennek, és leveles tésztából McDonald's almás pitéket készít France-szel. Ám, mint a műsorból kiderül, Katalin hercegnével ellentétben Meghan Markle nem szeret sütni. Számára a sütés a túl sok méregetést jelenti. Viszont a McDonald's almás pitéjét imádja, minden sikeres casting után azt eszik. A műsorában bemutatja, az édesség hogyan készíthető el otthon úgy, hogy ne igényeljen túl sok idő- és energiaráfordítást.

„Készítsük elő a leveles tésztánkat. Előre elkészített, jó minőségű leveles tésztát fogunk használni, ahelyett, hogy a nulláról kezdenénk a sütést” — mondja a hercegné, aki valami egészen mást is elárul a nézőinek.

Meghan elárulja, hogy ki mondta ki először, hogy „szeretlek”, ő vagy Harry herceg, és azt is megtudják a nézők, hogy ez hányadik randin, és milyen különleges körülmények között történt meg.