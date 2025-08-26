Meghan Markle viselkedése nem túl hercegnői — Intim titkokat is megoszt az új műsorában

Meghan Markle sokat megtesz a sikerért. Olyan információkat is megoszt a nézőkkel, amelyeket Harry herceg magától nem biztos, hogy ország-világ elé tárt volna. Ám a forgatás már lezajlott, és a sussexi herceg nem emelt kifogást, így olyan információkat is megtudhatnak a rajongók, amelyek eddig nem láttak napvilágot.
A Szeretettel, Meghan második évada a mai naptól látható a Netflixen. A 8 részes sorozatban olyan hírességek a sussexi hercegné vendégei, mint Chrissy Teigen és John Legend, valamint Tan France televíziós személyiség.
Meghan Markle a műsorban többször is süt a műsor során, kovászos kenyeret készít barátjának, Teigennek, és leveles tésztából McDonald's almás pitéket készít France-szel. Ám, mint a műsorból kiderül, Katalin hercegnével ellentétben Meghan Markle nem szeret sütni. Számára a sütés a túl sok méregetést jelenti. Viszont a McDonald's almás pitéjét imádja, minden sikeres casting után azt eszik. A műsorában bemutatja, az édesség hogyan készíthető el otthon úgy, hogy ne igényeljen túl sok idő- és energiaráfordítást.
„Készítsük elő a leveles tésztánkat. Előre elkészített, jó minőségű leveles tésztát fogunk használni, ahelyett, hogy a nulláról kezdenénk a sütést” — mondja a hercegné, aki valami egészen mást is elárul a nézőinek.
Meghan elárulja, hogy ki mondta ki először, hogy „szeretlek”, ő vagy Harry herceg, és azt is megtudják a nézők, hogy ez hányadik randin, és milyen különleges körülmények között történt meg.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.