Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. aug. 26., kedd Izsó

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

Kapu Tibor katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
Szeretettel , Meghan

Meghan Markle viselkedése nem túl hercegnői — Intim titkokat is megoszt az új műsorában

Szeretettel , Meghan Titok Meghan Markle
Life.hu
2025.08.26.
A Szeretettel, Meghan második évadában a sussexi hercegnő érdekes információkat is megoszt a nézőkkel. Megan Markle a magánéletébe is betekintést enged — a kérdés, mennyire tetszik ez Harry hercegnek, és nem utolsó sorban a királyi családnak.

Meghan Markle sokat megtesz a sikerért. Olyan információkat is megoszt a nézőkkel, amelyeket Harry herceg magától nem biztos, hogy ország-világ elé tárt volna. Ám a forgatás már lezajlott, és a sussexi herceg nem emelt kifogást, így olyan információkat is megtudhatnak a rajongók, amelyek eddig nem láttak napvilágot. 

Meghan Markle, duchesse de Sussex dans le Drew Barrymore Show. - Pictures must credit: The Drew Barrymore Show / Paramount Plus Meghan Marble has gushed about husband Prince Harry in a preview of a TV interview with US actress turned talk show host Drew Barrymore. Meghan, the Duchess of Sussex. 43, was on to talk about her new Netflix lifestyle streaming series, With Love, Meghan. In a teaser for the appearance, she revealed the six word vow Prince Harry , who she refers to as “H”, made to her when they first started dating in 2016. She told Barrymore, 50, : “Life is full of surprises. I did not expect to meet H and for this to be our love story and you know I'm very lucky. “I am married to the funniest, sweetest, most charming, I mean, he's all the things that you're describing. “He's an amazing father. “I count my blessings because I have him and also I have a partner who is so supportive of me.: Picture supplied by JLPPA
Meghan Markle nem szégyellős
Forrás: Northfoto

Meghan Markle ízlésére nem mindig a kifinomult a legjobb kifejezés

A Szeretettel, Meghan második évada a mai naptól látható a Netflixen. A 8 részes sorozatban olyan hírességek a sussexi hercegné vendégei, mint Chrissy Teigen és John Legend, valamint Tan France televíziós személyiség.

Meghan Markle a műsorban többször is süt a műsor során, kovászos kenyeret készít barátjának, Teigennek, és leveles tésztából McDonald's almás pitéket készít France-szel. Ám, mint a műsorból kiderül, Katalin hercegnével ellentétben Meghan Markle nem szeret sütni. Számára a sütés a túl sok méregetést jelenti. Viszont a McDonald's almás pitéjét imádja, minden sikeres casting után azt eszik. A műsorában bemutatja, az édesség hogyan készíthető el otthon úgy, hogy ne igényeljen túl sok idő- és energiaráfordítást. 

„Készítsük elő a leveles tésztánkat. Előre elkészített, jó minőségű leveles tésztát fogunk használni, ahelyett, hogy a nulláról kezdenénk a sütést” — mondja a hercegné, aki valami egészen mást is elárul a nézőinek. 

Meghan elárulja, hogy ki mondta ki először, hogy „szeretlek”, ő vagy Harry herceg, és azt is megtudják a nézők, hogy ez hányadik randin, és milyen különleges körülmények között történt meg. 

Vilmos herceg és Katalin hercegné költözése miatt nem mindenki boldog: így várják őket az új szomszédok

Vilmos herceg és Katalin hercegné még idén elköltözik Windsorban található jelenlegi otthonából, az Adelaide Cottage-ból. A háromgyermekes család a beszámolók szerint a Forest Lodge-ba, egy nyolc hálószobás kastélyba költözik, amelyet „örökös otthonuknak” szánnak. Bár a környékbeliek örömmel fogadják a királyi családot, vannak, akik aggódnak amiatt, mennyire tudják majd megőrizni a nyugalmukat.

Harry herceg váratlan lépése felbőszítette a királynét – Kamillánál betelt a pohár

Egy udvari forrás szerint Harry herceg váratlan lépése „felháborította és feldühítette” Kamilla királynőt, miután a Buckingham-palota tudta és engedélye nélkül repült vissza az Egyesült Királyságba.

Mi állhat a háttérben? Katalin hercegné a lakóhelye után a kinézetét is megváltoztatta

Egyre több furcsa dolog történik az édesanya körül. Katalin hercegné ugyanis rendkívül lefogyott az elmúlt hónapokban, és most úgy döntött, hogy lecseréli a hajszínét is.

 

 

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu