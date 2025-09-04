Ezt ne tedd társaságban: Telefonos szokások, amikkel pillanatok alatt felidegesíthetsz másokat

A technológia fejlődése alapjaiban változtatta meg a kommunikációt és a mindennapi életünket. Szabadságot és kényelmet ad, hiszen mindig elérhetőek vagyunk, az információk azonnal a „kezünkben vannak”, és a kapcsolattartás is könnyebb, mint valaha. Ugyanakkor a digitális eszközök használata nem mindig illeszkedik az emberi kapcsolatok természetes ritmusához és elvárásaihoz, sőt, vannak olyan telefonos szokások, amikkel – nem szándékosan – igencsak felidegesítjük a környezetünket.

Forrás: Shutterstock

Az a bizonyos vibrációs idegbaj a telefon miatt

Viccesen vibrációs idegbajnak nevezzük, amikor folyton azt hiszed, hogy csörög a telefonod (pedig nem), és emiatt állandóan ránézel. A barátaid pedig rád. Merthogy ők szeretnének megszakítás nélkül, minden közjátéktól mentesen beszélgetni veled. Ugyanennyire idegesítő tud lenni mások számára, ha negyed óránként csekkolgatod, hány lájk érkezett a legutóbbi bejegyzésedre, illetve, hogy miket kommenteltek alá. Ez egy idő után feszültté teszi a társaságot, ugyanis azt sugallja: „nem vagyok veled jelen, mert valami más sokkal fontosabb”. Ugye te sem szeretnéd, ha valaki ugyanezt csinálná a te jelenlétedben?

Hangosan, hosszú percekig telefonálsz, miközben utazol

Utaztál már úgy buszon, hogy valaki folyamatosan hangosan beszélt valakivel telefonon? Ugye, mennyire idegtépő? Hát még, ha ugyanez történik egy étteremben, bankban, vagy váróteremben. Mindez nemcsak a hangerő miatt kellemetlen, hanem azért is, mert ilyenkor a magánélet határai is felborulnak, hiszen egy bizalmas beszélgetés válik nyilvánossá.

A telefonos etikett része lehet az is, hogy a beszélgetéseket lehetőleg privát helyen bonyolítsuk le.

Ha mindenképpen nyilvános térben kell, hogy telefonálj, akkor érdemes halkabban beszélni, vagy ha lehet, kimenni egy kevésbé forgalmas helyre.

Szelfizés minden mennyiségben

És persze ne feledkezzünk meg a szelfizésről sem, vagyis, amikor olthatatlan vágyat érzel, hogy minden pillanatot, minden gasztroélményt megörökíts (és erre kényszeríted a társaságod is). Ha ezt teszed, a barátaid nem fogják tudni elengedni magukat, te pedig folyton azon fogsz izgulni, elég jól néz-e ki a fotókon. Ez borzasztóan frusztráló mindenki számára, mert elvonja a figyelmet a valódi élményről. Szelfizz, készítsd live-ot is, de tudd, hol van a helye és ideje.