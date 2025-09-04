Ezt ne tedd társaságban: Telefonos szokások, amikkel pillanatok alatt felidegesíthetsz másokat

A technológia fejlődése alapjaiban változtatta meg a kommunikációt és a mindennapi életünket. Szabadságot és kényelmet ad, hiszen mindig elérhetőek vagyunk, az információk azonnal a „kezünkben vannak”, és a kapcsolattartás is könnyebb, mint valaha. Ugyanakkor a digitális eszközök használata nem mindig illeszkedik az emberi kapcsolatok természetes ritmusához és elvárásaihoz, sőt, vannak olyan telefonos szokások, amikkel – nem szándékosan – igencsak felidegesítjük a környezetünket.
Viccesen vibrációs idegbajnak nevezzük, amikor folyton azt hiszed, hogy csörög a telefonod (pedig nem), és emiatt állandóan ránézel. A barátaid pedig rád. Merthogy ők szeretnének megszakítás nélkül, minden közjátéktól mentesen beszélgetni veled. Ugyanennyire idegesítő tud lenni mások számára, ha negyed óránként csekkolgatod, hány lájk érkezett a legutóbbi bejegyzésedre, illetve, hogy miket kommenteltek alá. Ez egy idő után feszültté teszi a társaságot, ugyanis azt sugallja: „nem vagyok veled jelen, mert valami más sokkal fontosabb”. Ugye te sem szeretnéd, ha valaki ugyanezt csinálná a te jelenlétedben?
Utaztál már úgy buszon, hogy valaki folyamatosan hangosan beszélt valakivel telefonon? Ugye, mennyire idegtépő? Hát még, ha ugyanez történik egy étteremben, bankban, vagy váróteremben. Mindez nemcsak a hangerő miatt kellemetlen, hanem azért is, mert ilyenkor a magánélet határai is felborulnak, hiszen egy bizalmas beszélgetés válik nyilvánossá.
A telefonos etikett része lehet az is, hogy a beszélgetéseket lehetőleg privát helyen bonyolítsuk le.
Ha mindenképpen nyilvános térben kell, hogy telefonálj, akkor érdemes halkabban beszélni, vagy ha lehet, kimenni egy kevésbé forgalmas helyre.
És persze ne feledkezzünk meg a szelfizésről sem, vagyis, amikor olthatatlan vágyat érzel, hogy minden pillanatot, minden gasztroélményt megörökíts (és erre kényszeríted a társaságod is). Ha ezt teszed, a barátaid nem fogják tudni elengedni magukat, te pedig folyton azon fogsz izgulni, elég jól néz-e ki a fotókon. Ez borzasztóan frusztráló mindenki számára, mert elvonja a figyelmet a valódi élményről. Szelfizz, készítsd live-ot is, de tudd, hol van a helye és ideje.
Ez főleg színházi előadásokon, koncerteken rém ciki, de egy üzleti megbeszélés közepette sem fognak rád szépen nézni, ha ez előfordul. Használd a repülőgép üzemmódot, vagy halkítsd le a telefonod.
Talán ez a legilletlenebb mind közül. A nagyid direkt a te kedvedért készített rántott húst, végre együtt a család, te pedig csak a virtuális buborékok kipukkasztására, vagy egy újabb pálya teljesítésére fókuszálsz. Hümmögsz, bólogatsz, de semmi jelét nem mutatod annak, hogy igazán be szeretnél kapcsolódni a beszélgetésbe.
Vigyázz, mert a telefonos játékfüggőség nem csupán idegesítheti a környezeted, de téged is elszigetel a külvilágtól. Tényleg azt szeretnéd, hogy teljesen magadra maradj? Ugye, nem.
Ha fontosak számodra a valódi kapcsolataid, mutasd ki úgy, hogy egy kicsit félreteszed a telefont. Állíthatod, hogy te többfelé is tudsz figyelni, de hidd el, ha a telefonod képernyővel felfelé teszed ki az asztalra, nem lesz teljes a figyelmed, és ezt mások észreveszik. Lesz, aki meg is sértődik. Ne feledd, hogy ugyanaz a pillanat sose jön el újra, ráadásul azt sem tudhatod, ki lesz az, akivel már nem lesz többé lehetőséged találkozni.
Digitális etikett: alapvető szabály, hogy amikor valakivel beszélünk, akkor az adott pillanatban a másikra figyeljünk, és a telefonhasználatot minimalizáljuk. Amikor a telefont mégis használjuk, akkor azt gyorsan, diszkréten tegyük, és lehetőség szerint kapcsoljuk ki az értesítéseket, vagy tegyük rezgőre, hogy ne zavarjuk a környezetet. Értékeld és élvezd a valós emberi kapcsolataidat. Figyelj tudatosan arra, hogy a telefonozásod ne legyen zavaró vagy bántó mások számára. A jó modor és az empátia ma már nem csak a szemtől szembeni kommunikációra vonatkozik, hanem a digitális eszközök használatára is.
