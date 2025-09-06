Ingatlant vásárolnál? Keira Knightley londoni Netflix-villája épp eladó

Milyen lenne a reggeli kávédat abban a napfényes étkezősarokban kortyolgatni, ahol a filmes stáb is tette a Fekete galamb thriller forgatásakor? Ebben a különleges villában a valóságban is olyan minden helyiség, mint egy filmjelenetben, így az új tulajdonos minden nap átélheti majd a 2024-es forgatás hangulatát, és, ami a legjobb: érezheti a gyönyörű Keira Knightley jelenlétét.
A viktoriánus stílusú villa a Fekete galamb (Black Dove) kémfőhadiszállásául szolgált a forgatás ideje alatt, és nemrég eladósorba került. A helyszín? A Dél-Londonban lévő a Crystal Palace negyedben. Irányár? Nem kevesebb, mint 6,48 millió dollár, azaz 2,4 milliárd forint.
Az emeletes, 5 hálószobás ház modern-viktoriánus stílusú konyhával, dupla hűtővel, napfényes étkezősarokkal, pazar kerttel és kilátással, valamint egy olyan nappalival is rendelkezik, amelyben padlótól a mennyezetig érő ablakok és elegáns fekete kandalló is található. Az egyik hálószobához saját fürdőszoba és gardrób tartozik, míg a mozaik márványpalóval borított családi közös fürdőben zuhanyzó, fésülködőpult és különálló kád áll rendelkezésre.
Az alsó szinten egy játékterem található billiárdasztallal és egy hangulatos mini mozihellyel, ha a jövendőbeli tulajdonosnak kedve szottyanna megnézni a Netflixen a Fekete galambot.
Egy házaspár 2016-ban vásárolta meg az ingatlant. Az üzlet megtérült: az ingatlant a stáb óránként 272 dollárért, akkori áron kb. 100 000 forintért bérelte, minimum 6 órás időtartammal, bár azt a tulajdonosok nem árulták el, pontosan mennyit fizetett a Netflix.
A forgatás idejére a stáb a családot egy egyszerű bérlakásba költöztette, de persze a família nem tudta megállni, hogy időnként be ne lessenek a forgatásokra. A tulajdonos házaspár egyébként imádott a környéken élni, de a házat kezdték túl nagynak érezni, mióta kirepültek a gyerekek – szeretnének kisebbe költözni.
„Majdnem elfelejtettem szólni a férjemnek, mert attól tartottam, hogy túl nagy változást jelentene az életünkben, és biztosan nem egyezett volna bele”
− nyilatkozta a tulajdonosfeleség a The Times-nak, amikor visszaemlékezett arra, amikor a Netflix megkereste a Fekete galamb forgatási ajánlatával.
Melanie Backe-Hansen történész derítette ki, hogy az ingatlant William Morris, egy nyugalmazott sebész építtette, aki két szolgálóval élt itt haláláig, 66 éves koráig. Később a nővérei vették birtokba a házat, majd sorban követték őket a különböző lakók, köztük Halton Stirling Lecky haditengerészeti kapitány 1939-ben. A Hamptons Estate Agents ingatlanközvetítő hirdeti az 560 négyzetméteres gyöngyszemet.
