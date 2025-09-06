Ingatlant vásárolnál? Keira Knightley londoni Netflix-villája épp eladó

Milyen lenne a reggeli kávédat abban a napfényes étkezősarokban kortyolgatni, ahol a filmes stáb is tette a Fekete galamb thriller forgatásakor? Ebben a különleges villában a valóságban is olyan minden helyiség, mint egy filmjelenetben, így az új tulajdonos minden nap átélheti majd a 2024-es forgatás hangulatát, és, ami a legjobb: érezheti a gyönyörű Keira Knightley jelenlétét.

Keira Knightley „villájának" történelmi vonatkozásai is figyelemre méltóak

A hangulatos villában Keira Knightley imádta a karácsonyi jeleneteket forgatni

A viktoriánus stílusú villa a Fekete galamb (Black Dove) kémfőhadiszállásául szolgált a forgatás ideje alatt, és nemrég eladósorba került. A helyszín? A Dél-Londonban lévő a Crystal Palace negyedben. Irányár? Nem kevesebb, mint 6,48 millió dollár, azaz 2,4 milliárd forint.

Csodás, cozy lakásbelső, nem csak Keira Knightley-rajongóknak Forrás: Hamptons.co.uk, kredit: Hamptons

Az emeletes, 5 hálószobás ház modern-viktoriánus stílusú konyhával, dupla hűtővel, napfényes étkezősarokkal, pazar kerttel és kilátással, valamint egy olyan nappalival is rendelkezik, amelyben padlótól a mennyezetig érő ablakok és elegáns fekete kandalló is található. Az egyik hálószobához saját fürdőszoba és gardrób tartozik, míg a mozaik márványpalóval borított családi közös fürdőben zuhanyzó, fésülködőpult és különálló kád áll rendelkezésre.

Letisztult és elegáns fürdőszoba, ahol még érezni Keira Knightley jelenlétét

Az alsó szinten egy játékterem található billiárdasztallal és egy hangulatos mini mozihellyel, ha a jövendőbeli tulajdonosnak kedve szottyanna megnézni a Netflixen a Fekete galambot.

Keira Knightley stábja óránként közel 100 000 forintnak megfelelő összegért bérelte az álomotthont

Egy házaspár 2016-ban vásárolta meg az ingatlant. Az üzlet megtérült: az ingatlant a stáb óránként 272 dollárért, akkori áron kb. 100 000 forintért bérelte, minimum 6 órás időtartammal, bár azt a tulajdonosok nem árulták el, pontosan mennyit fizetett a Netflix.

Keira Knightley jut eszünkbe a lakájos folyosóról is Forrás: Hamptons.co.uk, kredit: Hamptons

A forgatás idejére a stáb a családot egy egyszerű bérlakásba költöztette, de persze a família nem tudta megállni, hogy időnként be ne lessenek a forgatásokra. A tulajdonos házaspár egyébként imádott a környéken élni, de a házat kezdték túl nagynak érezni, mióta kirepültek a gyerekek – szeretnének kisebbe költözni.

„Majdnem elfelejtettem szólni a férjemnek, mert attól tartottam, hogy túl nagy változást jelentene az életünkben, és biztosan nem egyezett volna bele”

− nyilatkozta a tulajdonosfeleség a The Times-nak, amikor visszaemlékezett arra, amikor a Netflix megkereste a Fekete galamb forgatási ajánlatával.