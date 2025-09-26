Müller Péter: "Amikor világra jöttünk, sírtunk, bömböltünk, üvöltöttünk"

Amikor világra jöttünk, sírtunk, bömböltünk, üvöltöttünk, mert átéltük az anyaméh békéje után, hogy ez a földi világ egy nehéz és veszélyes hely. Mivel csecsemőről beszélek, leírhatom, hogy szarba kerültünk. Sokat küszködtünk. Az első bölcs pillantunk az volt, amikor megjelent arcunkon az első mosoly.
A derű már a lelkünk igazi alapérzelme, a legistenibb bennünk, és ez rendszerint az anyukára sugárzik. Miért? Mert szeretjük.
