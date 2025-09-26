Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
Müller Péter: "Amikor világra jöttünk, sírtunk, bömböltünk, üvöltöttünk"

2025.09.26.
Egy-egy mondat néha többet ér, mint száz könyv. Egy érzés- és gondolatmagocska megtermékenyít, a tiéd lesz, és segít élni. Jobban megismered önmagadat, a társadat – és talán az életedet is. Olvasd el a Life.hu-n, és hagyd magadban megérni. Heti útravaló Müller Pétertől.

Amikor világra jöttünk, sírtunk, bömböltünk, üvöltöttünk, mert átéltük az anyaméh békéje után, hogy ez a földi világ egy nehéz és veszélyes hely. Mivel csecsemőről beszélek, leírhatom, hogy szarba kerültünk. Sokat küszködtünk. Az első bölcs pillantunk az volt, amikor megjelent arcunkon az első mosoly.

Müller Péter: "Az első bölcs pillantunk az volt, amikor megjelent arcunkon az első mosoly."

Heti útravaló Müller Pétertől

A derű már a lelkünk igazi alapérzelme, a legistenibb bennünk, és ez rendszerint az anyukára sugárzik. Miért? Mert szeretjük.

 

