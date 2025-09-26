Müller Péter: "Amikor világra jöttünk, sírtunk, bömböltünk, üvöltöttünk"

Amikor világra jöttünk, sírtunk, bömböltünk, üvöltöttünk, mert átéltük az anyaméh békéje után, hogy ez a földi világ egy nehéz és veszélyes hely. Mivel csecsemőről beszélek, leírhatom, hogy szarba kerültünk. Sokat küszködtünk. Az első bölcs pillantunk az volt, amikor megjelent arcunkon az első mosoly.

Heti útravaló Müller Pétertől