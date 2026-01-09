Mi már tudjuk! Ők nyerik az idei Golden Globe-ot!

Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026.01.09.
Hollywood legfényesebb estéje újra itt van, és mi nem bírtuk ki, odaadtuk az esélylatolgatást a mesterséges intelligenciának! Vajon tényleg a Frankenstein vagy az Egyik csata a másik után visz el mindent a Golden Globe-on?

A 83. Golden Globe-díjátadó jelöltjei már megvannak, és mi feltettük az AI-nak a nagy kérdést: kik lesznek a győztesek? Mutatjuk a listát a nyertesekről! 

Leonardo DiCaprio filmje is jelölt a Golden Globe-on.
Leonardo DiCaprio megható filmje több jelölést is kapot a Golden Globe-on.
Forrás: Northfoto

AI-előrejelzés: ki nyeri a 2026-os Golden Globe-díjakat?

A Golden Globe mindig kicsit más, mint a többi díjátadó. Kevésbé merev, sokkal szórakoztatóbb, és néha egészen merész döntéseket hoz. Pont ezért adtuk oda a jelölti listát a mesterséges intelligenciának, hogy érzelemmentesen, mégis trendérzékenyen jósolja meg, kik lehetnek a nagy nyertesek 2026-ban. Ha már tavaly, 2025-ben annyit csalódtunk, hátha most bejön a jóslatunk. 

Legjobb filmdráma:

  • Frankenstein 
  • Hamnet 
  • Csak egy baleset volt 
  • A titkosügynök 
  • Érzelmi érték 
  • Bűnösök 

Az AI tippje: Bűnösök. Miért? Erőteljes drámai ív, kritikai támogatottság és társadalmi rezonancia. Pont az a film, amit a Globe-döntnökök szeretnek. 

Legjobb blockbuster

  • Avatar: Tűz és hamu
  • F1 – A film
  • K-pop démonvadászok
  • Mission: Impossible – A végső leszámolás
  • Bűnösök
  • Fegyverek
  • Wicked – 2. rész
  • Zootropolis 2.

Az AI tippje: Avatar: Tűz és hamu. A Golden Globe új blockbuster kategóriája pont az ilyen filmekre lett kitalálva: látvány, technológia, globális hatás. James Cameron univerzuma még mindig verhetetlen.

Legjobb férfi filmszínész – dráma

  • Joel Edgerton (Az álmok vágányán)
  • Oscar Isaac (Frankenstein)
  • Dwayne Johnson (Zúzógép)
  • Michael B. Jordan (Bűnösök)
  • Wagner Moura (A titkosügynök)
  • Jeremy Allen White (Springsteen: Szabadíts meg az ismeretlentől)

Az AI tippje: Oscar Isaac. Egy klasszikus irodalmi figura, modern értelmezésben – a Golden Globe-szavazók gyengéi.

Legjobb női filmszínész – dráma

  • Jessie Buckley (Hamnet)
  • Jennifer Lawrence (Dögölj meg, szerelmem)
  • Renate Reinsve (Érzelmi érték)
  • Julia Roberts (Vadászat után)
  • Tessa Thompson (Hedda)
  • Eva Victor (Bocs, kicsim)

Az AI tippje: Jessie Buckley. Visszafogott, fájdalmas és mély – az a fajta alakítás, amit nem lehet figyelmen kívül hagyni.

Legjobb férfi filmszínész – vígjáték vagy musical

  • Timothée Chalamet (Marty Supreme)
  • George Clooney (Jay Kelly)
  • Leonardo DiCaprio (Egyik csata a másik után)
  • Ethan Hawke (Blue Moon)
  • Lee Byung-Hun (Nincs más választás)
  • Jesse Plemons (Bugonia)

Az AI tippje: Leonardo DiCaprio. A Golden Globe mindig kicsit „DiCaprio-barát”, és ez most sem sem lesz másképp.

Legjobb női filmszínész – vígjáték vagy musical

  • Rose Byrne (Ha tudnék, beléd rúgnék)
  • Cynthia Erivo (Wicked – 2. rész)
  • Kate Hudson (Song Sung Blue)
  • Chase Infiniti (Egyik csata a másik után)
  • Amanda Seyfried (The Testament of Ann Lee)
  • Emma Stone (Bugonia)

Az AI tippje: Emma Stone. Könnyed, mégis karakteres – pontosan az a kombináció, amit a Globe díjaz.

Legjobb férfi mellékszereplő

  • Benicio Del Toro (Egyik csata a másik után)
  • Jacob Elordi (Frankenstein)
  • Paul Mescal (Hamnet)
  • Sean Penn (Egyik csata a másik után)
  • Adam Sandler (Jay Kelly)
    Stellan Skarsgård (Érzelmi érték)

Az AI tippje: Jacob Elordi. Komoly szerep, erős jelenlét – ez az a pont, ahol Elordi végleg kilép a „szívtipró” skatulyából.

Legjobb női mellékszereplő

  • Emily Blunt (Zúzógép)
  • Elle Fanning (Érzelmi érték)
  • Ariana Grande (Wicked – 2. rész)
  • Inga Ibsdotter Lilleaas (Érzelmi érték)
  • Amy Madigan (Fegyverek)
  • Teyana Taylor (Egyik csata a másik után)

Az AI tippje: Ariana Grande. Zenei múlt + látványos szerep + Globe-nyitottság = nagyon erős kombináció.

Legjobb rendező

  • Paul Thomas Anderson (Egyik csata a másik után)
  • Ryan Coogler (Bűnösök)
  • Guillermo del Toro (Frankenstein)
  • Jafar Panahi (Csak egy baleset volt)
  • Joachim Trier (Érzelmi érték)
  • Chloé Zhao (Hamnet)

Az AI tippje: Guillermo del Toro. Vízió, stílus, szerzőiség – a Golden Globe szereti, ha egy rendezőnek felismerhető világa van.

Golden Globe-előrejelzés

Az idei 83. Golden Globe-díjak jelöltjei olyan szupersztárok és izgalmas produkciók kavalkádja, amely sokszínűség már rég volt látható. Az AI jóslata szerint a Frankenstein tarolhat drámában, Az egyik csata a másik után pedig musical/vígjátékban lehet nyerő. A színészi díjaknál Leonardo DiCaprio és Jesse Buckley lőheti el Hollywood legmenőbb selfie-jét a színpadon.

