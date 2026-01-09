Mi már tudjuk! Ők nyerik az idei Golden Globe-ot!

A 83. Golden Globe-díjátadó jelöltjei már megvannak, és mi feltettük az AI-nak a nagy kérdést: kik lesznek a győztesek? Mutatjuk a listát a nyertesekről!

Leonardo DiCaprio megható filmje több jelölést is kapot a Golden Globe-on.

Forrás: Northfoto

AI-előrejelzés: ki nyeri a 2026-os Golden Globe-díjakat?

A Golden Globe mindig kicsit más, mint a többi díjátadó. Kevésbé merev, sokkal szórakoztatóbb, és néha egészen merész döntéseket hoz. Pont ezért adtuk oda a jelölti listát a mesterséges intelligenciának, hogy érzelemmentesen, mégis trendérzékenyen jósolja meg, kik lehetnek a nagy nyertesek 2026-ban. Ha már tavaly, 2025-ben annyit csalódtunk, hátha most bejön a jóslatunk.

Legjobb filmdráma:

Frankenstein

Hamnet

Csak egy baleset volt

A titkosügynök

Érzelmi érték

Bűnösök

Az AI tippje: Bűnösök. Miért? Erőteljes drámai ív, kritikai támogatottság és társadalmi rezonancia. Pont az a film, amit a Globe-döntnökök szeretnek.

Legjobb blockbuster

Avatar: Tűz és hamu

F1 – A film

K-pop démonvadászok

Mission: Impossible – A végső leszámolás

Bűnösök

Fegyverek

Wicked – 2. rész

Zootropolis 2.

Az AI tippje: Avatar: Tűz és hamu. A Golden Globe új blockbuster kategóriája pont az ilyen filmekre lett kitalálva: látvány, technológia, globális hatás. James Cameron univerzuma még mindig verhetetlen.

Legjobb férfi filmszínész – dráma

Joel Edgerton (Az álmok vágányán)

Oscar Isaac (Frankenstein)

Dwayne Johnson (Zúzógép)

Michael B. Jordan (Bűnösök)

Wagner Moura (A titkosügynök)

Jeremy Allen White (Springsteen: Szabadíts meg az ismeretlentől)

Az AI tippje: Oscar Isaac. Egy klasszikus irodalmi figura, modern értelmezésben – a Golden Globe-szavazók gyengéi.

Legjobb női filmszínész – dráma

Jessie Buckley (Hamnet)

Jennifer Lawrence (Dögölj meg, szerelmem)

Renate Reinsve (Érzelmi érték)

Julia Roberts (Vadászat után)

Tessa Thompson (Hedda)

Eva Victor (Bocs, kicsim)

Az AI tippje: Jessie Buckley. Visszafogott, fájdalmas és mély – az a fajta alakítás, amit nem lehet figyelmen kívül hagyni.

Legjobb férfi filmszínész – vígjáték vagy musical

Timothée Chalamet (Marty Supreme)

George Clooney (Jay Kelly)

Leonardo DiCaprio (Egyik csata a másik után)

Ethan Hawke (Blue Moon)

Lee Byung-Hun (Nincs más választás)

Jesse Plemons (Bugonia)

Az AI tippje: Leonardo DiCaprio. A Golden Globe mindig kicsit „DiCaprio-barát”, és ez most sem sem lesz másképp.