AI-előrejelzés: ki nyeri a 2026-os Golden Globe-díjakat?
A Golden Globe mindig kicsit más, mint a többi díjátadó. Kevésbé merev, sokkal szórakoztatóbb, és néha egészen merész döntéseket hoz. Pont ezért adtuk oda a jelölti listát a mesterséges intelligenciának, hogy érzelemmentesen, mégis trendérzékenyen jósolja meg, kik lehetnek a nagy nyertesek 2026-ban. Ha már tavaly, 2025-ben annyit csalódtunk, hátha most bejön a jóslatunk.
Legjobb filmdráma:
- Frankenstein
- Hamnet
- Csak egy baleset volt
- A titkosügynök
- Érzelmi érték
- Bűnösök
Az AI tippje: Bűnösök. Miért? Erőteljes drámai ív, kritikai támogatottság és társadalmi rezonancia. Pont az a film, amit a Globe-döntnökök szeretnek.
Legjobb blockbuster
- Avatar: Tűz és hamu
- F1 – A film
- K-pop démonvadászok
- Mission: Impossible – A végső leszámolás
- Bűnösök
- Fegyverek
- Wicked – 2. rész
- Zootropolis 2.
Az AI tippje: Avatar: Tűz és hamu. A Golden Globe új blockbuster kategóriája pont az ilyen filmekre lett kitalálva: látvány, technológia, globális hatás. James Cameron univerzuma még mindig verhetetlen.
Legjobb férfi filmszínész – dráma
- Joel Edgerton (Az álmok vágányán)
- Oscar Isaac (Frankenstein)
- Dwayne Johnson (Zúzógép)
- Michael B. Jordan (Bűnösök)
- Wagner Moura (A titkosügynök)
- Jeremy Allen White (Springsteen: Szabadíts meg az ismeretlentől)
Az AI tippje: Oscar Isaac. Egy klasszikus irodalmi figura, modern értelmezésben – a Golden Globe-szavazók gyengéi.
Legjobb női filmszínész – dráma
- Jessie Buckley (Hamnet)
- Jennifer Lawrence (Dögölj meg, szerelmem)
- Renate Reinsve (Érzelmi érték)
- Julia Roberts (Vadászat után)
- Tessa Thompson (Hedda)
- Eva Victor (Bocs, kicsim)
Az AI tippje: Jessie Buckley. Visszafogott, fájdalmas és mély – az a fajta alakítás, amit nem lehet figyelmen kívül hagyni.
Legjobb férfi filmszínész – vígjáték vagy musical
- Timothée Chalamet (Marty Supreme)
- George Clooney (Jay Kelly)
- Leonardo DiCaprio (Egyik csata a másik után)
- Ethan Hawke (Blue Moon)
- Lee Byung-Hun (Nincs más választás)
- Jesse Plemons (Bugonia)
Az AI tippje: Leonardo DiCaprio. A Golden Globe mindig kicsit „DiCaprio-barát”, és ez most sem sem lesz másképp.
Legjobb női filmszínész – vígjáték vagy musical
- Rose Byrne (Ha tudnék, beléd rúgnék)
- Cynthia Erivo (Wicked – 2. rész)
- Kate Hudson (Song Sung Blue)
- Chase Infiniti (Egyik csata a másik után)
- Amanda Seyfried (The Testament of Ann Lee)
- Emma Stone (Bugonia)
Az AI tippje: Emma Stone. Könnyed, mégis karakteres – pontosan az a kombináció, amit a Globe díjaz.
Legjobb férfi mellékszereplő
- Benicio Del Toro (Egyik csata a másik után)
- Jacob Elordi (Frankenstein)
- Paul Mescal (Hamnet)
- Sean Penn (Egyik csata a másik után)
- Adam Sandler (Jay Kelly)
Stellan Skarsgård (Érzelmi érték)
Az AI tippje: Jacob Elordi. Komoly szerep, erős jelenlét – ez az a pont, ahol Elordi végleg kilép a „szívtipró” skatulyából.
Legjobb női mellékszereplő
- Emily Blunt (Zúzógép)
- Elle Fanning (Érzelmi érték)
- Ariana Grande (Wicked – 2. rész)
- Inga Ibsdotter Lilleaas (Érzelmi érték)
- Amy Madigan (Fegyverek)
- Teyana Taylor (Egyik csata a másik után)
Az AI tippje: Ariana Grande. Zenei múlt + látványos szerep + Globe-nyitottság = nagyon erős kombináció.
Legjobb rendező
- Paul Thomas Anderson (Egyik csata a másik után)
- Ryan Coogler (Bűnösök)
- Guillermo del Toro (Frankenstein)
- Jafar Panahi (Csak egy baleset volt)
- Joachim Trier (Érzelmi érték)
- Chloé Zhao (Hamnet)
Az AI tippje: Guillermo del Toro. Vízió, stílus, szerzőiség – a Golden Globe szereti, ha egy rendezőnek felismerhető világa van.
Golden Globe-előrejelzés
Az idei 83. Golden Globe-díjak jelöltjei olyan szupersztárok és izgalmas produkciók kavalkádja, amely sokszínűség már rég volt látható. Az AI jóslata szerint a Frankenstein tarolhat drámában, Az egyik csata a másik után pedig musical/vígjátékban lehet nyerő. A színészi díjaknál Leonardo DiCaprio és Jesse Buckley lőheti el Hollywood legmenőbb selfie-jét a színpadon.
