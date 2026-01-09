Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. jan. 9., péntek Marcell

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
múltidézés

Demi Moore Bruce Willisszel közös múltjáról beszélt: megható titkot árult el

múltidézés Bruce Willis demi moore
Rideg Léna
2026.01.09.
A színésznő a Song Sung Blue Los Angeles-i vetítésén különleges titkot árult el Bruce Willisről. Demi Moore elmesélte, hogy a kapcsolatuk alatt Willisnek volt egy különleges szokása.

Demi Moore ritkán beszél személyes emlékeiről, ám a szerdai, los angeles-i Song Sung Blue vetítés alkalmával kivételt tett, és megosztott egy különleges, régi szokást, amelyet egykor volt férjével, Bruce Willisszel tartottak.

Demi Moore Bruce Willisre emlékezett
Demi Moore Bruce Willisre emlékezett
Forrás: Getty Images

Demi Moore vallomása 

  • Demi Moore a los angeles-i Song Sung Blue vetítésen nyíltan mesélt a Bruce Willisszel közös múltjukról.
  • Moore elárulta, hogy Willis minden héten megtartotta a „Neil Diamond Napot”, amikor egész nap az énekes dalait hallgatta.
  • A pár három közös lányt nevelt: Rumer, Scout és Tallulah Willis-t.
  • A színésznő és Willis az évek során szoros barátságot ápoltak.

Demi Moore és Bruce Willis 13 évig voltak házasok

A 63 éves színésznő a Soho House-ban Kate Hudsonnak mesélt a legendás Neil Diamond-rajongásról, amely része volt a kapcsolatuknak. Moore elárulta, hogy Willis minden héten megtartotta a „Neil Diamond Napot”, amikor egész nap az énekes dalait hallgatta, és ezt évekig rendszeresen csinálta. A két sztár három közös lányt nevelt fel: Rumer, Scout és Tallulah Willis-t.

A Song Sung Blue című film címét Neil Diamond 1972-es dala adja. A történet főszereplői Kate Hudson és Hugh Jackman, akik Mike és Claire Sardina párosát alakítják. Demi Moore elmesélte, hogy a film nézése közben többször eszébe jutott Willis régi szokása. A színésznő maga is nagy rajongója Diamond munkásságának, és mindig is nagyra értékelte a közös élményeket volt férjével.

Jó barátságot ápolnak

Moore és Willis szoros barátságban maradtak. A színész korábban így fogalmazott: „Van három gyermekünk, akiket továbbra is közösen nevelünk, és valószínűleg most olyan közel állunk egymáshoz, mint bármikor korábban” – mondta a színész, aki 2009-ben feleségül vette Emma Heming Willist, két közös lányuk született. 

Moore az esküvőn is részt vett, Ashton Kutcherrel, aki akkoriban volt a férje. „Olyanok lettünk, mint egy törzs” – nyilatkozta a Hatodik érzék sztárja a W magazinnak 2009-ben, utalva a család és a baráti kapcsolatok összekapcsolódására – írja a People magazin.

Korábban így vallott Willis állapotáról

„Nehéz. Nehéz látni, hogy valaki, aki mindig energikus, erős és céltudatos volt, átalakul valaki teljesen mássá” – mondta a színésznő, majd így folytatta: „Nem szabad elvárni, hogy olyan legyen, mint régen, vagy amilyennek szeretnéd. Ha elfogadod a helyzetet, akkor valami hihetetlenül édes, gyengéd és szeretetteljes oldala bontakozik ki. Sokszor játékos és gyermeteg, több törődést igényel.”

A 70 éves színész 2022-ben jelentette be, hogy afáziát diagnosztizáltak nála. Bruce Willis romló egészségi állapota miatt egy külön otthonban él, ahol napjai nagy részét teljes munkaidős gondozói csapat mellett tölti. A színész így is sok időt tölt családjával, és szerettei mindenben mellette állnak. 

Anyaszült meztelenül bulizott a világhírű énekes – egy jachton kapták lencsevégre – Fotó (18+)

A brit rocksztár nem ismer határokat. Yungblud a jachtbuliján ledobta a ruháit, megmutatva, hogy a színpadon és a mindennapokban is a szabadság vezérli.

Mélypontra jutott a Beckham család: Brooklyn már csak ügyvédeken keresztül beszél a szüleivel

A Beckham házaspár és Brooklyn kapcsolata annyira megromlott, hogy egy időre már nem a szülői telefonhívások, hanem ügyvédi levelek jelentették az egyetlen kommunikációs csatornát.

Újabb botrány a bukott András herceg körül – a Közel-Keletre készülhet

Újabb viharfelhők gyűlnek a bukott András herceg és volt neje körül.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu