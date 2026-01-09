Demi Moore Bruce Willisszel közös múltjáról beszélt: megható titkot árult el

Demi Moore ritkán beszél személyes emlékeiről, ám a szerdai, los angeles-i Song Sung Blue vetítés alkalmával kivételt tett, és megosztott egy különleges, régi szokást, amelyet egykor volt férjével, Bruce Willisszel tartottak.

Demi Moore Bruce Willisre emlékezett

Forrás: Getty Images

Demi Moore vallomása Demi Moore a los angeles-i Song Sung Blue vetítésen nyíltan mesélt a Bruce Willisszel közös múltjukról.

A pár három közös lányt nevelt: Rumer, Scout és Tallulah Willis-t.

A pár három közös lányt nevelt: Rumer, Scout és Tallulah Willis-t.

A színésznő és Willis az évek során szoros barátságot ápoltak.

Demi Moore és Bruce Willis 13 évig voltak házasok

A 63 éves színésznő a Soho House-ban Kate Hudsonnak mesélt a legendás Neil Diamond-rajongásról, amely része volt a kapcsolatuknak. Moore elárulta, hogy Willis minden héten megtartotta a „Neil Diamond Napot”, amikor egész nap az énekes dalait hallgatta, és ezt évekig rendszeresen csinálta. A két sztár három közös lányt nevelt fel: Rumer, Scout és Tallulah Willis-t.

A Song Sung Blue című film címét Neil Diamond 1972-es dala adja. A történet főszereplői Kate Hudson és Hugh Jackman, akik Mike és Claire Sardina párosát alakítják. Demi Moore elmesélte, hogy a film nézése közben többször eszébe jutott Willis régi szokása. A színésznő maga is nagy rajongója Diamond munkásságának, és mindig is nagyra értékelte a közös élményeket volt férjével.

Jó barátságot ápolnak

Moore és Willis szoros barátságban maradtak. A színész korábban így fogalmazott: „Van három gyermekünk, akiket továbbra is közösen nevelünk, és valószínűleg most olyan közel állunk egymáshoz, mint bármikor korábban” – mondta a színész, aki 2009-ben feleségül vette Emma Heming Willist, két közös lányuk született.

Moore az esküvőn is részt vett, Ashton Kutcherrel, aki akkoriban volt a férje. „Olyanok lettünk, mint egy törzs” – nyilatkozta a Hatodik érzék sztárja a W magazinnak 2009-ben, utalva a család és a baráti kapcsolatok összekapcsolódására – írja a People magazin.

Korábban így vallott Willis állapotáról

„Nehéz. Nehéz látni, hogy valaki, aki mindig energikus, erős és céltudatos volt, átalakul valaki teljesen mássá” – mondta a színésznő, majd így folytatta: „Nem szabad elvárni, hogy olyan legyen, mint régen, vagy amilyennek szeretnéd. Ha elfogadod a helyzetet, akkor valami hihetetlenül édes, gyengéd és szeretetteljes oldala bontakozik ki. Sokszor játékos és gyermeteg, több törődést igényel.”