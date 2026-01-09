Ő sem volt szent: 5 ok, amiért ki nem állhatjuk Diana hercegnét

Hangozzék bármekkora szentségtörésnek, nem mindenki rajong Diana hercegnéért — ez tekinthető a royal watcher lét egyik első jelének. A néhai walesi hercegné is tele volt hibákkal, amelyek felett sokan elsiklanak. A vele kapcsolatos narratíva nem választható el a média hatásától, így például ennek köszönhető, hogy sokan elfeledkeznek róla, hogy nem egy random liverpooli munkáslány volt, hanem az egyik legősibb brit arisztokrata család sarja. Összeszedtük Diana legrosszabb tulajdonságait.
Miért nem bírjuk Diana hercegnét?
- Még a legendás walesi hercegné sem volt hibák nélküli.
- Gyakran viselkedett éretlenül, álszentül, és imádott a figyelem középpontjában lenni.
Emiatt az 5 ok miatt nem bírjuk Diana hercegnét
Tagadhatatlan, hogy Diana walesi hercegné egy legenda volt, aki bebetonozta magát az egyetemes kultúrába és sokak példaképe volt. Ez azonban nem jelenti azt, hogy tökéletes lett volna. Mutatjuk, miért!
1. Vilmos herceget használta érzelmi terápiás állatnak
A gyerek parentifikálása, azaz szülői szerepbe kényszerítése az egyik legtoxikusabb szülői magatartás, ennek ellenére épp az a Diana hercegné tett így, akit szokás mintaanyának kikiáltani. Ugyanis amikor házassága zátonyra futott Károly herceggel, rendszeresen idősebb fia, Vilmos herceg vállán sírta ki bánatát. „Életem férfijának”, illetve „Én kis bölcs öregemberemnek” nevezte fiát, és ez utóbbi koraérettségre, lelki traumákra vall.
2. Elszakította a gyerekeit a kedvenc dadájuktól
Saját bevallása szerint gyerekkorában komoly lelki traumát okozott a néhai walesi hercegnének, amiért gyakran cserélték nevelőnőit. Ehhez képet éppen ő volt az, aki fiai szeretett nevelőnőjét Barbara Barnest elbocsátotta 1986-ban, de nem azért, mert olyan rettenetesen bánt velük. Épp ellenkezőleg, azért rúgta ki a dadát, mert Vilmos és Harry herceg túlságosan ragaszkodott hozzá, ami miatt Diana hercegné féltékeny lett, és magát helyezte előtérbe gyerekei érdekével szemben.
Még azt sem engedte, hogy fiai elbúcsúzzanak tőle, de még levelet sem írhattak neki. Attól a személytől, aki a két kis herceg támasza volt, amikor szüleik acsarkodását hallgatták.
3. A figyeleméhes Diana hercegné
Ha van negatív tulajdonság, ami sötét árnyat vetett Diana hercegné személyiségére, az állandó figyelemhajhászása volt. Egyszerűen nem viselte el, ha nem ő volt a középpontban, mely valószínűleg kiválasztott-komplexusából fakadt. Toxikus viselkedése legtöbbször az akkor még csak trónörökös III. Károlyon csattant, aki elől rendszeresen ellopta a rivaldafényt. Félreértés ne essék, számos stílusos, lenyűgöző hercegné és királyé van, akikért rajongunk, ám ők a megfelelő pillanatban mindig képesek a háttérbe szorulni, hogy férjük is megkapja figyelmet.
Azonban teljesen más megítélés alá esik, amikor valaki ellátogat férje egykori iskolájába, ahol megmutatja berozsdásodott csellótudását, hogy aztán előtörve az árnyékból jól eljátsszon egy zongoradarabot. Az is beszédes, hogy amikor Diana és Károly nászútra ment, az ifjú feleség összetörte a herceg magával hozott festővásznait, hogy vele foglalkozzon. És ez csak két példa a sok közül.
4. A nép hercegnője, aki luxusban fürdik
A szívek hercegnője rengeteg fejfájást okozott a királyi udvarnak, ám tagadhatatlan, hogy karizmája, valamint közvetlensége révén joggal vívta ki mások szeretetét. Amíg azonban előszeretettel állította be magát egyszerű embernek, valójában nagyon is kedvelte a luxust, királyi pompát, hisz a nagy múltú Spencer család sarjaként maga is jólétbe született. Károly herceggel kötött házasságában sem a férfi személyisége, hanem magas királyi rangja fogta meg, igaz, ekkor még épphogy csak átlépte a felnőttkor küszöbét.
Azt se felejtsük el, hogy miközben saját szabadságharcát vívta a brit királyi család ellen, fiainak is ártott vele, ráadásul amíg férje és Kamilla királyné viszonyára panaszkodott, szelíden elfeledkezett saját viszonyairól.
5. A mestermanipulátor
Noha rendszerint áldozatszerepben látjuk, valójában tudatosan használta fel a nyilvánosságot a maga javára. Jól megválogatott interjúk, a szabályok megkerülése, valamint tudatos fellépés révén mindig sikerült a saját oldalára állítania a nyilvánosságot. Mestere volt annak, hogy az érzelmekre hasson, így az emberek könnyen elsiklottak nyilvánvaló hiányosságai felett. Az igazság az, hogy érzelmileg sokszor kifejezetten éretlen, manipulatív ember volt, nem hiányzott belőle a kiválasztottság tudat, megvoltak hozzá a maga eszközei, hogy olyannak láttassa magát, amilyennek akarta.
Diana hercegné, a 20. század ikonja
Diana hercegné megreformálta a brit királyi családot és az első igazán modern hercegnő volt, aki kitaposta az utat a többi uralkodónő előtt. Szerepe a HIV-vírus körüli tabu leöntésében vitathatatlan, menővé tette a jótékonykodást, szeretete és kedvessége révén örökre a szívünkbe zártuk. Cikkünkkel azt kívántuk illusztrálni, hogy még egy olyan ikon, mint a „Szívek hercegnője” sem volt istenség, csupán egy hús-vér ember, a maga gyarlóságaival.
