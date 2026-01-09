Ő sem volt szent: 5 ok, amiért ki nem állhatjuk Diana hercegnét

Hangozzék bármekkora szentségtörésnek, nem mindenki rajong Diana hercegnéért — ez tekinthető a royal watcher lét egyik első jelének. A néhai walesi hercegné is tele volt hibákkal, amelyek felett sokan elsiklanak. A vele kapcsolatos narratíva nem választható el a média hatásától, így például ennek köszönhető, hogy sokan elfeledkeznek róla, hogy nem egy random liverpooli munkáslány volt, hanem az egyik legősibb brit arisztokrata család sarja. Összeszedtük Diana legrosszabb tulajdonságait.

Forrás: Getty Images

Gyakran viselkedett éretlenül, álszentül, és imádott a figyelem középpontjában lenni.

Tagadhatatlan, hogy Diana walesi hercegné egy legenda volt, aki bebetonozta magát az egyetemes kultúrába és sokak példaképe volt. Ez azonban nem jelenti azt, hogy tökéletes lett volna. Mutatjuk, miért!

1. Vilmos herceget használta érzelmi terápiás állatnak

A gyerek parentifikálása, azaz szülői szerepbe kényszerítése az egyik legtoxikusabb szülői magatartás, ennek ellenére épp az a Diana hercegné tett így, akit szokás mintaanyának kikiáltani. Ugyanis amikor házassága zátonyra futott Károly herceggel, rendszeresen idősebb fia, Vilmos herceg vállán sírta ki bánatát. „Életem férfijának”, illetve „Én kis bölcs öregemberemnek” nevezte fiát, és ez utóbbi koraérettségre, lelki traumákra vall.

2. Elszakította a gyerekeit a kedvenc dadájuktól

Saját bevallása szerint gyerekkorában komoly lelki traumát okozott a néhai walesi hercegnének, amiért gyakran cserélték nevelőnőit. Ehhez képet éppen ő volt az, aki fiai szeretett nevelőnőjét Barbara Barnest elbocsátotta 1986-ban, de nem azért, mert olyan rettenetesen bánt velük. Épp ellenkezőleg, azért rúgta ki a dadát, mert Vilmos és Harry herceg túlságosan ragaszkodott hozzá, ami miatt Diana hercegné féltékeny lett, és magát helyezte előtérbe gyerekei érdekével szemben.

Még azt sem engedte, hogy fiai elbúcsúzzanak tőle, de még levelet sem írhattak neki. Attól a személytől, aki a két kis herceg támasza volt, amikor szüleik acsarkodását hallgatták.

3. A figyeleméhes Diana hercegné

Ha van negatív tulajdonság, ami sötét árnyat vetett Diana hercegné személyiségére, az állandó figyelemhajhászása volt. Egyszerűen nem viselte el, ha nem ő volt a középpontban, mely valószínűleg kiválasztott-komplexusából fakadt. Toxikus viselkedése legtöbbször az akkor még csak trónörökös III. Károlyon csattant, aki elől rendszeresen ellopta a rivaldafényt. Félreértés ne essék, számos stílusos, lenyűgöző hercegné és királyé van, akikért rajongunk, ám ők a megfelelő pillanatban mindig képesek a háttérbe szorulni, hogy férjük is megkapja figyelmet.