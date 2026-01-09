Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
Újabb botrány a bukott András herceg körül – a Közel-Keletre készülhet

királyi család Sarah Ferguson botrány András herceg
Rideg Léna
2026.01.09.
Újabb viharfelhők gyűlnek a bukott András herceg és volt neje körül. Egyre több volt alkalmazott és korábbi ismerős állt elő személyes történetekkel Andrew Windsorról és Sarah Fergusonról, és egyesek szerint könnyen lehet, hogy Károly király öccse egészen a Közel-Keletig menekül a botrányok elől.

Andrew Windsor és Sarah Ferguson újabb aggasztó vádakkal nézhet szembe, miután egyre több volt alkalmazott és munkatárs jelentkezett, hogy vallomást tegyen a bukott András hercegről és volt feleségéről a róluk szóló friss életrajzi könyv kapcsán. 

András és Fergie újabb botrányba keveredhetnek

  • Andrew Windsor és Sarah Ferguson újabb komoly vádak kereszttüzében állnak.
  • Egyre több volt alkalmazott és munkatárs jelentkezik, hogy vallomást tegyen a volt hercegről és volt feleségéről.
  • Andrew Lownie „The Rise and Fall of the House of York” című könyvében részletesen ismerteti Windsor bukását.
  • A tanúvallomások mennyisége akkora, hogy új könyvet is tervez a szerző.
  • Korábbi, hivatalosan nem megszólaló források most úgy érzik, a hallgatás bűnrészessé tenné őket.
  • A palotához közel álló források szerint a mostani aktivitást az motiválja, hogy Windsor és Ferguson hosszú ideje elkerülte az érdemi vizsgálatot.
  • Lownie szerint a herceg visszavonulása nem vet véget a vitáknak, sőt, előfordulhat, hogy a Közel-Keletre menekül a botrányok elől.
  • Októberben állítólag Abu Dhabi-palotában kínáltak neki szállást az Egyesült Arab Emírségekben.

Andrew Windsor volt alkalmazottai miatt kerülhet bajba

A 65 éves Andrew Lownie írónak nemrég jelent meg a „The Rise and Fall of the House of York” című könyve, amelyben részletesen ismerteti András herceg útját a bukásig.

Lownie szerint az elmúlt hónapokban rengetegen jelentkeztek, hogy további történeteket osszanak meg a hercegről: vannak köztük védelmi tisztek és diplomaták is, sőt, a haditengerészetnél szolgálók is. Hozzátette, hogy a tanúvallomások mennyisége olyan nagy, hogy nemcsak egy átdolgozott kiadást tervez, hanem egy teljesen új könyvet is. „Terveim vannak egy folytatásra, annyi új anyagot kaptam emberektől, akik jelentkeztek” – tette hozzá.

A korábbi kiadásban szereplő, de hivatalosan nem megszólaló források most úgy vélik, hogy a hallgatás bűnrészessé tenné őket Windsor gyanús viselkedésében. Lownie példaként említette, hogy egy Bridportban tartott fesztiválon két személy is megszólalt a közönség soraiból: az egyik Andrew dadája volt az 1960-as években, a másik pedig egy kazahsztáni nagykövet.

András botrányai továbbra is nyomás alatt tartják a királyi családot

A tanúk többször is hasonló mintázatot írtak le Windsor viselkedésével kapcsolatban. A palotához közel álló források szerint a mostani aktivitást az motiválja, hogy sokan úgy érzik, Windsor és Sarah Ferguson hosszú ideje elkerülte az érdemi vizsgálatot. Egy korábbi királyi alkalmazott úgy fogalmazott: „Elérkezett az őszinteség ideje, és sokan nem szeretnék, ha úgy emlékeznének rájuk, mintha hallgattak volna.” Egy másik, magas rangú forrás hozzátette: „A királyi család ismét aggódik amiatt, hogy András újra lelepleződik.”

A pletykák szerint annyi informátor jelentkezett, hogy az összegyűjtött anyag akár 1000 kötetet is megtölthetne a volt hercegről, és számos olyan tényt tartalmaz, amelyeket korábban elbagatellizáltak, amikor Windsor még a királyi hatalom része volt – írja a Radar Online.

Lownie szerint a volt herceg visszavonulása a nyilvánosság elől nem vet véget a körülötte kavargó vitáknak. 

„Azt hiszem, vádat emelnek ellene, és a Közel-Keletre vagy valahova máshova fog menekülni, valószínűleg János Károly királyhoz hasonlóan” 

– jósolta. Októberben a jelentések szerint Windsort meghívták az Egyesült Arab Emírségekbe, ahol állítólag egy Abu Dhabi-palotában kínáltak neki szállást.

Lownie arról is beszélt, hogy a korábbi vádakat, amelyek szerint munkája hamisításra épült, most megbízható, név szerint megjelölt források cáfolják. „Ők magas rangú személyek, a Külügyminisztérium vezetői és hasonló tekintélyek. Ha az emberek látják a megbízható forrásokból származó bizonyítékok súlyát, az teljesen átírhatja a történetet” – mondta a szerző.

