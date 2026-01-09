Újabb botrány a bukott András herceg körül – a Közel-Keletre készülhet

Andrew Windsor és Sarah Ferguson újabb aggasztó vádakkal nézhet szembe, miután egyre több volt alkalmazott és munkatárs jelentkezett, hogy vallomást tegyen a bukott András hercegről és volt feleségéről a róluk szóló friss életrajzi könyv kapcsán.

Andrew Windsor újabb vádak kereszttüzében

Forrás: Getty Images Europe

András és Fergie újabb botrányba keveredhetnek Andrew Windsor és Sarah Ferguson újabb komoly vádak kereszttüzében állnak.

Egyre több volt alkalmazott és munkatárs jelentkezik, hogy vallomást tegyen a volt hercegről és volt feleségéről.

Andrew Lownie „The Rise and Fall of the House of York” című könyvében részletesen ismerteti Windsor bukását.

A tanúvallomások mennyisége akkora, hogy új könyvet is tervez a szerző.

Korábbi, hivatalosan nem megszólaló források most úgy érzik, a hallgatás bűnrészessé tenné őket.

A palotához közel álló források szerint a mostani aktivitást az motiválja, hogy Windsor és Ferguson hosszú ideje elkerülte az érdemi vizsgálatot.

Lownie szerint a herceg visszavonulása nem vet véget a vitáknak, sőt, előfordulhat, hogy a Közel-Keletre menekül a botrányok elől.

Októberben állítólag Abu Dhabi-palotában kínáltak neki szállást az Egyesült Arab Emírségekben.

Andrew Windsor volt alkalmazottai miatt kerülhet bajba

A 65 éves Andrew Lownie írónak nemrég jelent meg a „The Rise and Fall of the House of York” című könyve, amelyben részletesen ismerteti András herceg útját a bukásig.

Lownie szerint az elmúlt hónapokban rengetegen jelentkeztek, hogy további történeteket osszanak meg a hercegről: vannak köztük védelmi tisztek és diplomaták is, sőt, a haditengerészetnél szolgálók is. Hozzátette, hogy a tanúvallomások mennyisége olyan nagy, hogy nemcsak egy átdolgozott kiadást tervez, hanem egy teljesen új könyvet is. „Terveim vannak egy folytatásra, annyi új anyagot kaptam emberektől, akik jelentkeztek” – tette hozzá.

A korábbi kiadásban szereplő, de hivatalosan nem megszólaló források most úgy vélik, hogy a hallgatás bűnrészessé tenné őket Windsor gyanús viselkedésében. Lownie példaként említette, hogy egy Bridportban tartott fesztiválon két személy is megszólalt a közönség soraiból: az egyik Andrew dadája volt az 1960-as években, a másik pedig egy kazahsztáni nagykövet.