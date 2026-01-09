Újabb botrány a bukott András herceg körül – a Közel-Keletre készülhet

Andrew Windsor és Sarah Ferguson újabb aggasztó vádakkal nézhet szembe, miután egyre több volt alkalmazott és munkatárs jelentkezett, hogy vallomást tegyen a bukott András hercegről és volt feleségéről a róluk szóló friss életrajzi könyv kapcsán.
András és Fergie újabb botrányba keveredhetnek
- Andrew Windsor és Sarah Ferguson újabb komoly vádak kereszttüzében állnak.
- Egyre több volt alkalmazott és munkatárs jelentkezik, hogy vallomást tegyen a volt hercegről és volt feleségéről.
- Andrew Lownie „The Rise and Fall of the House of York” című könyvében részletesen ismerteti Windsor bukását.
- A tanúvallomások mennyisége akkora, hogy új könyvet is tervez a szerző.
- Korábbi, hivatalosan nem megszólaló források most úgy érzik, a hallgatás bűnrészessé tenné őket.
- A palotához közel álló források szerint a mostani aktivitást az motiválja, hogy Windsor és Ferguson hosszú ideje elkerülte az érdemi vizsgálatot.
- Lownie szerint a herceg visszavonulása nem vet véget a vitáknak, sőt, előfordulhat, hogy a Közel-Keletre menekül a botrányok elől.
- Októberben állítólag Abu Dhabi-palotában kínáltak neki szállást az Egyesült Arab Emírségekben.
Andrew Windsor volt alkalmazottai miatt kerülhet bajba
A 65 éves Andrew Lownie írónak nemrég jelent meg a „The Rise and Fall of the House of York” című könyve, amelyben részletesen ismerteti András herceg útját a bukásig.
Lownie szerint az elmúlt hónapokban rengetegen jelentkeztek, hogy további történeteket osszanak meg a hercegről: vannak köztük védelmi tisztek és diplomaták is, sőt, a haditengerészetnél szolgálók is. Hozzátette, hogy a tanúvallomások mennyisége olyan nagy, hogy nemcsak egy átdolgozott kiadást tervez, hanem egy teljesen új könyvet is. „Terveim vannak egy folytatásra, annyi új anyagot kaptam emberektől, akik jelentkeztek” – tette hozzá.
A korábbi kiadásban szereplő, de hivatalosan nem megszólaló források most úgy vélik, hogy a hallgatás bűnrészessé tenné őket Windsor gyanús viselkedésében. Lownie példaként említette, hogy egy Bridportban tartott fesztiválon két személy is megszólalt a közönség soraiból: az egyik Andrew dadája volt az 1960-as években, a másik pedig egy kazahsztáni nagykövet.
András botrányai továbbra is nyomás alatt tartják a királyi családot
A tanúk többször is hasonló mintázatot írtak le Windsor viselkedésével kapcsolatban. A palotához közel álló források szerint a mostani aktivitást az motiválja, hogy sokan úgy érzik, Windsor és Sarah Ferguson hosszú ideje elkerülte az érdemi vizsgálatot. Egy korábbi királyi alkalmazott úgy fogalmazott: „Elérkezett az őszinteség ideje, és sokan nem szeretnék, ha úgy emlékeznének rájuk, mintha hallgattak volna.” Egy másik, magas rangú forrás hozzátette: „A királyi család ismét aggódik amiatt, hogy András újra lelepleződik.”
A pletykák szerint annyi informátor jelentkezett, hogy az összegyűjtött anyag akár 1000 kötetet is megtölthetne a volt hercegről, és számos olyan tényt tartalmaz, amelyeket korábban elbagatellizáltak, amikor Windsor még a királyi hatalom része volt – írja a Radar Online.
Lownie szerint a volt herceg visszavonulása a nyilvánosság elől nem vet véget a körülötte kavargó vitáknak.
„Azt hiszem, vádat emelnek ellene, és a Közel-Keletre vagy valahova máshova fog menekülni, valószínűleg János Károly királyhoz hasonlóan”
– jósolta. Októberben a jelentések szerint Windsort meghívták az Egyesült Arab Emírségekbe, ahol állítólag egy Abu Dhabi-palotában kínáltak neki szállást.
Lownie arról is beszélt, hogy a korábbi vádakat, amelyek szerint munkája hamisításra épült, most megbízható, név szerint megjelölt források cáfolják. „Ők magas rangú személyek, a Külügyminisztérium vezetői és hasonló tekintélyek. Ha az emberek látják a megbízható forrásokból származó bizonyítékok súlyát, az teljesen átírhatja a történetet” – mondta a szerző.