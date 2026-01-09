A jégbe fagyott hercegnő: a 4500 éves tetovált múmiát a szibériai permafroszt őrizte meg épségben

1993-ban a régészvilág lélegzete is elállt, amikor az Altáj-hegység örök jégtakarója alól előkerült az Ukok hercegnőjének nevezett nő nyughelye. A jégbe fagyott, tetovált múmián kivehetőek maradtak a művészi tetoválások. Testén smaragzöld selyeminget és lószőrparókát viselt. Története nemcsak a divatról és a hatalomról, hanem egy fájdalmas betegségről és egy titokzatos nép hitvilágáról is mesél.

A tetovált múmia vállán található szarvas a szellemvilág és a fizikai világ közti kapcsolatot szimbolizálja.

Forrás: Instagram

Mit kell tudni az altaji jégbe fagyott tetovált múmiáról? Kb. 4500 éves, rákban halt meg

Szinte teljesen ép volt, amikor megtalálták

Tetoválások garmadája volt rajta

Egy rejtélyes kultúra, a pazyryk nép kutúrájához tartozik

Az Ukok-fennsík jéghercegnője nemcsak megdöbbentően modern tetoválásait hozták felszínre, hanem egy olyan átkot is, ami azóta is rettegésben tartja az Altáj-hegység lakóit. Ki lehetett a mumifikálódott maradvány? Sámánnő, harcos amazon vagy egy ősi tragédia áldozata? Utánajártunk a jégbe fagyott titoknak.

A jéghercegnőt 1993-ban egy lengyel kutatócsapat szabadította ki

Natalia Polosmak régész professzor és csapata 1993-ban kezdett kutatni a pazyryk nép ősi civilizációjának nyomai után a szibériai permafrosztban, amikor is egy nem mindennapi leletre bukkantak. Egy fagyott vízzel telített sírkamrában a jégen keresztül egy emberi alak sejlett fel. A kutatók bádogcsajkákban melegített vízzel, centiről centire haladva olvasztottak ki a fagyos börtönéből. A legmeglepőbb, hogy a bőre 4500 év után is rugalmas maradt, a tetoválásai pedig úgy virítottak, mintha tegnap varrták volna őket.

A divatdiktátor múmia

A jéghercegnő múmiája egy 25 év körüli nőé volt, aki az ősi pazyryk kultúra elitjéhez tartozott és a kutatók szerint papnő lehetett. A szénizotópos vizsgálatok alapján valamivel több, mint 2500 évvel Krisztus előtt élt és 162-167 centiméter magas volt, ami akkoriban óriásnak számított. A teste mellé temetett tárgyak alapján korának igazi stílusikonja volt.

Fejét teljesen leborotválták, hogy egy hatalmas, lószőrből készült parókát viselhessen, amelyet faragott faszarvakkal díszítettek.

Finom, távoli földekről származó smaragdzöld selyemingben és díszes gyapjúszoknyában temették el.

Találtak mellette egy kozmetikai táskát is, benne egzotikus illatszerekkel és arcfestékekkel.

A legizgalmasabb felfedezés a bal karján megmaradt bőrön található művészi tetoválás, amely feltűnő hasonlóságot mutat a modern kor testfestményeivel. A vállán egy fantasztikus mitológiai állat látható: griffcsőrű szarvas, griff fejekkel díszített Bak agancsokkal, hosszú farkú foltos párduc, valamint egy szarvasfej a csuklóján. Ezek a részletes, modern vonalvezetésű tetoválások példátlan betekintést adtak a pazyryk kultúrájába.

Mit jelentenek a tetoválások?

A nyomok alapján a tetoválásokat korom és zsír keverékéből álló festékkel, apró tűszúrásokkal juttatták a bőr alá. Ez a technika annyira időtálló volt, hogy 4500 év után is szinte ugyanolyan sötétek maradtak a minták, mint a felfedezés pillanatában. A pazyryk kultúra évezredeken át uralta az eurázsiai sztyeppét. Tetoválásaik rendkívül komplex státuszszimbólumként és vizuális megkülönböztető jelként, valamint spirituális pajzsként funkcionáltak.