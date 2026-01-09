Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. jan. 9., péntek Marcell

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
átok

A jégbe fagyott hercegnő: a 4500 éves tetovált múmiát a szibériai permafroszt őrizte meg épségben

átok tetoválások múmia
Pópity Balázs
2026.01.09.
1993-ban egy lengyel régészcsoport valami olyasmire bukkant a szibériai permafroszt mélyén, ami megváltoztatta a történelemről alkotott képünket. A jég fogságából egy 4500 éves tetovált múmia került elő, amely olyan megdöbbentő épségben konzerválódott, mintha csak tegnap hunyta volna le a szemét. Utánajártunk a tragikus történetének.

1993-ban a régészvilág lélegzete is elállt, amikor az Altáj-hegység örök jégtakarója alól előkerült az Ukok hercegnőjének nevezett nő nyughelye. A jégbe fagyott, tetovált múmián kivehetőek maradtak a művészi tetoválások. Testén smaragzöld selyeminget és lószőrparókát viselt. Története nemcsak a divatról és a hatalomról, hanem egy fájdalmas betegségről és egy titokzatos nép hitvilágáról is mesél.

Szarvas szimbólum a tetovált múmia vállán, amely a szemmelvilág és a fizikai világ közti kapcsolatot szimbolizálja.
A tetovált múmia vállán található szarvas a szellemvilág és a fizikai világ közti kapcsolatot szimbolizálja.
Forrás:  Instagram

Mit kell tudni az altaji jégbe fagyott tetovált múmiáról?

  • Kb. 4500 éves, rákban halt meg
  • Szinte teljesen ép volt, amikor megtalálták
  • Tetoválások garmadája volt rajta
  • Egy rejtélyes kultúra, a pazyryk nép kutúrájához tartozik

Az Ukok-fennsík jéghercegnője nemcsak megdöbbentően modern tetoválásait hozták felszínre, hanem egy olyan átkot is, ami azóta is rettegésben tartja az Altáj-hegység lakóit. Ki lehetett a mumifikálódott maradvány? Sámánnő, harcos amazon vagy egy ősi tragédia áldozata? Utánajártunk a jégbe fagyott titoknak.

A jéghercegnőt 1993-ban egy lengyel kutatócsapat szabadította ki

Natalia Polosmak régész professzor és csapata 1993-ban kezdett kutatni a pazyryk nép ősi civilizációjának nyomai után a szibériai permafrosztban, amikor is egy nem mindennapi leletre bukkantak. Egy fagyott vízzel telített sírkamrában a jégen keresztül egy emberi alak sejlett fel. A kutatók bádogcsajkákban melegített vízzel, centiről centire haladva olvasztottak ki a fagyos börtönéből. A legmeglepőbb, hogy a bőre 4500 év után is rugalmas maradt, a tetoválásai pedig úgy virítottak, mintha tegnap varrták volna őket.

A divatdiktátor múmia

A jéghercegnő múmiája egy 25 év körüli nőé volt, aki az ősi pazyryk kultúra elitjéhez tartozott és a kutatók szerint papnő lehetett. A szénizotópos vizsgálatok alapján valamivel több, mint 2500 évvel Krisztus előtt élt és 162-167 centiméter magas volt, ami akkoriban óriásnak számított. A teste mellé temetett tárgyak alapján korának igazi stílusikonja volt.

  • Fejét teljesen leborotválták, hogy egy hatalmas, lószőrből készült parókát viselhessen, amelyet faragott faszarvakkal díszítettek.
  • Finom, távoli földekről származó smaragdzöld selyemingben és díszes gyapjúszoknyában temették el.
  • Találtak mellette egy kozmetikai táskát is, benne egzotikus illatszerekkel és arcfestékekkel.
  • A legizgalmasabb felfedezés a bal karján megmaradt bőrön található művészi tetoválás, amely feltűnő hasonlóságot mutat a modern kor testfestményeivel. A vállán egy fantasztikus mitológiai állat látható: griffcsőrű szarvas, griff fejekkel díszített Bak agancsokkal, hosszú farkú foltos párduc, valamint egy szarvasfej a csuklóján. Ezek a részletes, modern vonalvezetésű tetoválások példátlan betekintést adtak a pazyryk kultúrájába.

Mit jelentenek a tetoválások?

A nyomok alapján a tetoválásokat korom és zsír keverékéből álló festékkel, apró tűszúrásokkal juttatták a bőr alá. Ez a technika annyira időtálló volt, hogy 4500 év után is szinte ugyanolyan sötétek maradtak a minták, mint a felfedezés pillanatában. A pazyryk kultúra évezredeken át uralta az eurázsiai sztyeppét. Tetoválásaik rendkívül komplex státuszszimbólumként és vizuális megkülönböztető jelként, valamint spirituális pajzsként funkcionáltak. 

A jéghercegnő testén talált ábrák jelentése több rétegből áll össze:

  • Társadalmi rangjelzés: a pazyryk törzseknél a tetoválás az elit kiváltsága volt. Minél több és bonyolultabb minta borította valaki testét, annál magasabb pozíciót töltött be a hierarchiában. A hercegnő esetében a tetoválások száma és kidolgozottsága egyértelművé tette: ő valószínűleg a közösség vallási vagy politikai vezetője volt.
  • A szarvas-kultusz és a lélekvándorlás: a legdominánsabb motívum, a griffcsőrű szarvas, a korszak legfontosabb szimbóluma, ami a világok közötti átjárást szimbolizálta. A szarvas a földet, a griffcsőr az eget jelképezte. Úgy hitték, ezek a pompás állatok segítik át a halottak lelkét a túlvilágra. A hercegnő mellé temetett hat lovat is díszes szarvasagancs-maszkokkal látták el, hogy a túlvilágon szarvasként kísérjék őt tovább.
  • Spirituális védelem: a tetoválásokat egyfajta láthatatlan páncélnak tekintették. A vállra helyezett állatalakok a hitük szerint megvédték a viselőt a gonosz szellemektől és a fizikai támadásoktól. A tetoválások elhelyezése is érdekes. A kutatók szerint azokat a testrészeket erősítették meg velük, amelyek a legfontosabbak voltak a munkához vagy a rituálékhoz. A felvarrt mitológiai állatok gyakran küzdelem közben vannak ábrázolva, ami a sztyeppei népek világképét tükrözte: az élet örökös harc, a fény és a sötétség, az élet és a halál körforgása. A mítikus lények egymásba fonódó teste (például a szarvasagancsból kinövő madárfejek) a természet egységét és az energia folyamatos áramlását jelképezte.
  • Beavatási rítusok: a kutatók szerint ezeket a tetoválásokat nem egyszerre varrták fel. Minden egyes motívum egy-egy életútállomást, fontos eseményt vagy spirituális felismerést jelölhetett. A hercegnő tetoválásai tehát az ő személyes élettörténetét és az élete során megszerzett tapasztalatait is jelentésükben hordozták. 

Tragikus sors jutott a jéghercegnőnek

A modern orvostudomány MRI-vizsgálatokkal kiderítette, hogy a nő élete korántsem volt gondtalan. Fiatal kora ellenére már hosszú ideje küzdött csontvelőgyulladással és mellrákkal. Hogy elviselje a kínokat, valószínűleg gyógynövényeket használt fájdalomcsillapítóként – erre utal a sírjában talált kis tartóedény. Emellett nem sokkal a halála előtt ledobhatta egy ló, mivel a csípőjén és a koponyáján súlyos sérülések nyomait találták.

Az őslakosok azóta is rettegnek az átoktól

Az altaji őslakosok követelik a múmia újratemetését, mivel számukra ő egy Fehér Hölgy, aki az alvilág kapuját őrizte. Úgy tartják, a múmia elszállítása átkot szabadított el, ami felborította a világ egyensúlyát. Szerintük a régiót sújtó földrengések és szerencsétlenségek mind a hercegnő haragjának következményei, amiért megzavarták a nyugalmát. A konfliktus olyan szintre jutott, hogy a térségben a feltárásokat is korlátozták. A testet végül 2012-ben visszaszállították az Altajba, és a gorno-altajszki Anokhin Nemzeti Múzeumban helyezték el.

Ezek a cikkek is tetszhetnek:

Viszlát hámlás! A legjobb szemöldökápoló szérumok télre, amiket Nefertiti királyné is irigyelne

A szemöldökápolásról rendszerint elfeledkezünk, pedig ez az aprócska részlet is sóvárog az erőteljesebb hidratálásért és a nyugtató szérumokért.

Egy kutatás megállapította, hogyan néz ki a legszexibb nő a férfiak szerint

Egy friss kutatás azt vizsgálta, hogyan gondolkodnak a férfiak a nőkről. A tudomány szerint az alábbi konkrét tulajdonságok jellemzik a legszexibb nőket.

Egy nő tetoválása a karjáról a nyelvére vándorolt egy életmentő műtét során

Egy egészen hihetetlen orvosi eset történt nemrég Londonban: egy 21 éves lány karján található tetoválás egy hat órás műtét alatt a nyelvére került át.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu