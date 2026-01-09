Amikor a millenniál apukák tripláznak a gyereknevelésben – Megdöbbentő a generációk közötti különbség

A generációváltás újradefiniálta az apaság jelentését. A gyereknevelésben ugyanis meglepően jól szerepelnek a millenniál apukák.

A gyereknevelésben fontos szerepet játszanak az apukák is, akik immár háromszor annyi időt töltenek agyerekeikkel, mint régen.

Forrás: Shutterstock

Gyereknevelés ma – Az apaszerep fontossága

Vannak az életben olyan dolgok – főleg lányként –, melyeket csak az édesapánktól tanulhatunk meg. Az apa-lánya kapcsolat ugyanis egy olyan erős, ám finom kötelék, melyet senki sem szakíthat el. Persze csak akkor, ha fontos ennek a kapcsolatnak a kiépítése az apuka számára is.

De mi van akkor, ha a régi minta szerint, az apukád alig töltött veled időt, és nem igazán vagytok közeli kapcsolatban? Ezt már csak azzal lehet megkoronázni, ha az enyhén passzív-agresszív apuka apósként is hasonló fényben tűnik fel.

Gyereknevelés

Az biztos, hogy a gyereknevelés soha nem volt könnyű – bizony még a szüleinknek sem. A retró nevelési szokások pedig aligha voltak kellemesek a gyerekek számára, főleg, ha túlkontrolláló szülővel volt dolguk.

A mai szülőgenerációban viszont olyan új keletű divatok születtek meg, mint a gyengéd nevelés, az érzékenyítés, az érzelmeink kifejezésére való ösztökélés, és a hibáink beismerése – igen, még szülőként is. És ami a legfontosabb, a gyermekkel töltött idő értékelése.

Ez pedig a millenniál apukáknál is igen fontos lett, akik egy kutatás szerint háromszor annyi időt töltenek gyermekeikkel, mint amennyit a saját apjuk töltött velük.

Miben másak a millenniál apukák?

Az elmúlt évtizedekben jelentősen átalakult az apaszerep. Míg korábban a férfiak leginkább a pénzt hozták a házhoz, addig ma már aktívan részt vesznek a gyereknevelésben és a hétköznapokban.

Elosztani nő és férfi között a karriert és a magánéletet egyenlő arányban? Létezik ennél ideálisabb megoldás? Mi aligha hinnénk! És ami a legszebb az egészben: egy kutatás szerint egy valóban működik jelenleg.

Jó-jó, természetesen nem minden olyan ideális, mint amilyennek hangzik, hiszen a gyereknevelés mindig jár némi nehézséggel. Ám a millenniál apukák többnyire priorizálják a család fontosságát és a gyerekükkel töltött időt. Nem félnek a pelenkázás, az altatás vagy a legcsajosabb játékok nehézségeitől sem, és még érzelmileg is sokkal elérhetőbbek, mint a saját apjuk volt nekik.