Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. jan. 9., péntek Marcell

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
apaszerep

Amikor a millenniál apukák tripláznak a gyereknevelésben – Megdöbbentő a generációk közötti különbség

Shutterstock -
apaszerep időtöltés gyereknevelés
Az évek alatt nemcsak a nevelési módszerek, de a szülői minták is nagyot változtak. A jelenlegi fiatal szülők generációja, vagyis a millenniál szülők leszámolnak a tradicionális traumákkal, és új mintákat vetnek be a gyereknevelésben. Az eredmény? Igazán sokkoló!

A generációváltás újradefiniálta az apaság jelentését. A gyereknevelésben ugyanis meglepően jól szerepelnek a millenniál apukák.

gyereknevelés – érdemi időtöltés fontossága
A gyereknevelésben fontos szerepet játszanak az apukák is, akik immár háromszor annyi időt töltenek agyerekeikkel, mint régen.
Forrás: Shutterstock

Gyereknevelés ma – Az apaszerep fontossága

Vannak az életben olyan dolgok – főleg lányként –, melyeket csak az édesapánktól tanulhatunk meg. Az apa-lánya kapcsolat ugyanis egy olyan erős, ám finom kötelék, melyet senki sem szakíthat el. Persze csak akkor, ha fontos ennek a kapcsolatnak a kiépítése az apuka számára is.

De mi van akkor, ha a régi minta szerint, az apukád alig töltött veled időt, és nem igazán vagytok közeli kapcsolatban? Ezt már csak azzal lehet megkoronázni, ha az enyhén passzív-agresszív apuka apósként is hasonló fényben tűnik fel.

Gyereknevelés

Az biztos, hogy a gyereknevelés soha nem volt könnyű – bizony még a szüleinknek sem. A retró nevelési szokások pedig aligha voltak kellemesek a gyerekek számára, főleg, ha túlkontrolláló szülővel volt dolguk.

A mai szülőgenerációban viszont olyan új keletű divatok születtek meg, mint a gyengéd nevelés, az érzékenyítés, az érzelmeink kifejezésére való ösztökélés, és a hibáink beismerése – igen, még szülőként is. És ami a legfontosabb, a gyermekkel töltött idő értékelése

Ez pedig a millenniál apukáknál is igen fontos lett, akik egy kutatás szerint háromszor annyi időt töltenek gyermekeikkel, mint amennyit a saját apjuk töltött velük.

Miben másak a millenniál apukák?

Az elmúlt évtizedekben jelentősen átalakult az apaszerep. Míg korábban a férfiak leginkább a pénzt hozták a házhoz, addig ma már aktívan részt vesznek a gyereknevelésben és a hétköznapokban.

Elosztani nő és férfi között a karriert és a magánéletet egyenlő arányban? Létezik ennél ideálisabb megoldás? Mi aligha hinnénk! És ami a legszebb az egészben: egy kutatás szerint egy valóban működik jelenleg.

Jó-jó, természetesen nem minden olyan ideális, mint amilyennek hangzik, hiszen a gyereknevelés mindig jár némi nehézséggel. Ám a millenniál apukák többnyire priorizálják a család fontosságát és a gyerekükkel töltött időt. Nem félnek a pelenkázás, az altatás vagy a legcsajosabb játékok nehézségeitől sem, és még érzelmileg is sokkal elérhetőbbek, mint a saját apjuk volt nekik.

Természetesen mindez általánosítás, de maga a jelenség, hogy a tudatos jelenlétük már számukra is alapelvárás lett ahelyett, hogy „segítség” lenne az anyának, igazán kecsegtető.

Mi áll a változás mögött?

A válasz több tényezőből áll össze: természetesen igen fontos a koronavírus alatt tökélyre fejlesztett online, illetve rugalmasabb munkavégzés, sőt az apaszabadság is. Ezek mellett viszont igen gyakori indok az, hogy a millenniál apukák máshogy szeretnék csinálni mindazt, amit gyermekként hiányoltak.

Miért fontos ez az eredmény?

A kutatás szerint a millenniál apák jelenléte miatt az apaság ma már nem egy mellékszerep, hanem egy olyan érzelmileg jelen lévő kapcsolat, amely által sokkal egészségesebb lesz az apa-gyermek kapcsolat is, illetve a gyermek előtt álló minta is.

Ha még többet olvasnál a gyereknevelés témakörében, akkor ezeket se hagyd ki!

Amit szabad az apának, nem szabad az anyának? – A szülői kettős mérce láthatatlan terhei

Sokszor még ma is eltérően ítéljük meg az anyák és apák szerepét a gyereknevelésben. Ennek okairól Makai Gábor szakpszichológussal beszélgettünk.

A legtutibb mankó a gyereknevelésben: 5 kérdés, amit minden nap fel kellene tenned a gyermekednek

Ha napi rutinná teszed a pozitív kommunikációt, csodákat tapasztalhatsz a szülő-gyerek kapcsolatban.

5 jel, hogy túlkontrolláló szülő vagy – Ha nem kapsz észbe, elmarod a gyereked magad mellől

A túlkontrolláló szülők maguk is nehézségekkel küzdenek és eközben a gyerekre is túl nagy terhet raknak.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu