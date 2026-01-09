Egyes források úgy tudják, Nick Reiner tudja, hogy meggyilkolta szüleit, Rob Reinert és Michele Reinert, de nem érti, miért van börtönben. A férfi úgy véli, összeesküvés áldozata lett.
Nick Reiner ártatlannak vallotta magát
- Egyes források szerint Nick Reiner tudja, hogy megölte szüleit, de nem érti, miért van börtönben.
- Súlyos mentális betegsége miatt téveszmékkel küzd, gyógyszeres kezelése nem hat megfelelően.
- Jogi csapata eredetileg elmezavarra hivatkozva akarta bűnösnek vallatni, de ügyvédje visszalépett.
- Jelenleg a Twin Towers börtön szigorú megfigyelésű részlegén van, egyedül egy 2x3 méteres cellában.
- Naponta háromszor étkezik, az étkezések időpontja és módja szigorúan szabályozott.
- Január 7-i tárgyalásán nem vallotta magát bűnösnek; az ügyet most a közvédőhivatal veszi át.
- Továbbra is 15 percenként figyelik, minden cellaelhagyása rögzítésre kerül, hetente pszichiáter vizsgálja.
- Következő bírósági megjelenése február 23-án lesz.
Nick Reiner téveszmékkel küzd
Nick téveszmékkel küzd, és úgy érzi, az őt rács mögé juttató hatóságok összeesküvést szőnek ellene. A mentális mélyrepülés nagyjából egy hónappal a gyilkosságok előtt kezdődött, amikor orvosai megváltoztatták a skizoaffektív zavar – súlyos mentális betegség, amely téveszméket, hallucinációkat és mániát okoz – kezelésére szedett gyógyszereit. A változtatások következtében a gyógyszerek egyre kiszámíthatatlanabbá és veszélyesebbé tették, és források szerint a mai napig nem fejtik ki megfelelő hatásukat.
Nick ügyvédje visszalépett
Nick Reiner jogi csapata azon dolgozott, hogy elmezavarra hivatkozva bűnösnek vallja magát. Az ügy bonyolultsága abban rejlik, hogy nem szükséges bizonyítani, vajon a vádlott képes volt-e különbséget tenni a jó és a rossz között, hanem az a kérdés, megértette-e tettei jellegét és következményeit. Még ha a gyilkosságokat előre meg is tervezte, az esküdtszék elítélheti vagy ártatlannak mondhatja elmezavarra hivatkozva.
A TMZ dokumentumfilm-sorozata ma este a stáb által megszerzett részleteket és szakértői elemzéseket mutatja be Nick állapotáról, a gyógyszeres kezelés változásairól, valamint a bűncselekmény előtti időszak mentális folyamatairól, amelyeket a nyilvánosság eddig nem láthatott.
Jelenleg is börtönben van
Rob és Michele Singer Reiner 32 éves fia jelenleg a Los Angeles belvárosában található Twin Towers büntetés-végrehajtási intézet szigorú megfigyelésű mentálhigiénés részlegén tölti mindennapjait. A fiatal férfi egyedül, egy szürke, 2x3 méteres cellában tartózkodik, napi háromszori étkezéssel.
Egy Los Angeles megyei seriff szerint a fogvatartottak, akik Nickkel együtt a mentálhigiénés részlegen vannak, súlyos mentális problémákkal küzdenek, ezért külön kell őket tartani más fogvatartottaktól. Orvosi vizsgálatok alapján Nick mentális fogyatékossággal él.
A cellában a reggelit reggel 6 óra körül, az ebédet 10:30–11 óra között, a vacsorát pedig délután 5 órakor szolgálják fel. A reggelit és az ebédet hidegen, a vacsorát melegen kapja, és körülbelül egy órája van elfogyasztani az ételt.
Nem vallotta bűnösnek magát
Január 7-én Nick reggel zuhanyozott és átvette a börtön által kiadott barna overált. Két órával később a hatóságok a Los Angeles-i Clara Shortridge Foltz Büntetőjogi Központba szállították, ahol a tárgyaláson nem vallotta magát bűnösnek. A vádemelés során magas rangú védőügyvédje visszalépett, így az ügyet most a közvédőhivatal veszi át. A következő bírósági tárgyalás február 23-án lesz.
Bár Nick már nem áll öngyilkosság-megelőző őrizet alatt, továbbra is szoros megfigyelés alatt tartják, 15 percenként ellenőrzik, és minden cellaelhagyását rögzítik. Hetente orvosi és pszichiátriai vizsgálatokon vesz részt.