Egyes források úgy tudják, Nick Reiner tudja, hogy meggyilkolta szüleit, Rob Reinert és Michele Reinert, de nem érti, miért van börtönben. A férfi úgy véli, összeesküvés áldozata lett.

Nick Reiner úgy véli, összeesküvés áldozata lett

Nick Reiner ártatlannak vallotta magát

Súlyos mentális betegsége miatt téveszmékkel küzd, gyógyszeres kezelése nem hat megfelelően.

Jogi csapata eredetileg elmezavarra hivatkozva akarta bűnösnek vallatni, de ügyvédje visszalépett.

Jelenleg a Twin Towers börtön szigorú megfigyelésű részlegén van, egyedül egy 2x3 méteres cellában.

Naponta háromszor étkezik, az étkezések időpontja és módja szigorúan szabályozott.

Január 7-i tárgyalásán nem vallotta magát bűnösnek; az ügyet most a közvédőhivatal veszi át.

Továbbra is 15 percenként figyelik, minden cellaelhagyása rögzítésre kerül, hetente pszichiáter vizsgálja.

Következő bírósági megjelenése február 23-án lesz.

Nick Reiner téveszmékkel küzd

Nick téveszmékkel küzd, és úgy érzi, az őt rács mögé juttató hatóságok összeesküvést szőnek ellene. A mentális mélyrepülés nagyjából egy hónappal a gyilkosságok előtt kezdődött, amikor orvosai megváltoztatták a skizoaffektív zavar – súlyos mentális betegség, amely téveszméket, hallucinációkat és mániát okoz – kezelésére szedett gyógyszereit. A változtatások következtében a gyógyszerek egyre kiszámíthatatlanabbá és veszélyesebbé tették, és források szerint a mai napig nem fejtik ki megfelelő hatásukat.

Nick ügyvédje visszalépett

Nick Reiner jogi csapata azon dolgozott, hogy elmezavarra hivatkozva bűnösnek vallja magát. Az ügy bonyolultsága abban rejlik, hogy nem szükséges bizonyítani, vajon a vádlott képes volt-e különbséget tenni a jó és a rossz között, hanem az a kérdés, megértette-e tettei jellegét és következményeit. Még ha a gyilkosságokat előre meg is tervezte, az esküdtszék elítélheti vagy ártatlannak mondhatja elmezavarra hivatkozva.

