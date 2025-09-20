Az önreflexió hiánya olyan luxus, melyet nem érdemes megengedi magunknak, ha azt akarjuk, hogy kedveljen a környezetünk. Bizonyos idegesítő szokásokról nem is gondoljuk, hogy mennyire bántóak, egészen addig, amíg barátaink el nem fordulnak tőlünk. Ennek elkerülése végett összeszedtünk 5 olyan viselkedésformát, amit mindenképp hagyjunk el.

Személyes interakciók során fontos, hogy gyakoroljunk némi önreflexiót.

Forrás: E+

Ide az önreflexiót: ezt az 5 szokást sürgősen felejtsd el

1. Szarkazmus szarkazmus hátán

Ugyan megfelelő közönséggel a szarkazmusnak is megvan a maga helye, ez esetben a kevesebb tényleg több. Akinek ugyanis kommunikációja alapköve a szarkazmus, könnyen válhat bántóvá, sértővé, mely azt eredményezi, hogy az emberek eltávolodnak tőle. Mindemellett a mély beszélgetések és őszinteség kerékkötője, mely csak egy újabb érv a szokással való felhagyásra.

2. Konstans rálicitálás

Vannak szituációk, amikor valóban a másik fél fejlődését, gyógyulását szolgálja, ha emlékeztetjük, másoknak legalább olyan, ha nem komolyabb problémáik vannak. Amikor valaki viszont minden egyes történetünkre rálicitál, akkor a beszélgetés megszűnik és egy versennyé alakul, nyeremény nélkül. Ilyenkor ugyanis nem részesei leszünk a történetnek, mások problémájában is magunkat helyezzük középpontba, így kifejezetten durva, illetlen szokás ez.

Alacsony érzelmi intelligenciára vall, ha valaki mindig túllicitál másokat, mert nem érzékeli, hogy ezzel megbántja őket.

3. Álszent bocsánatkérés

„Sajnálom, ha így érzed”, „Csak vicc volt” – Ilyen és ehhez hasonló frázisok elsőre őszintének tűnhetnek, közelebbről megvizsgálva azonban az önreflexió teljes hiányára utalnak. Ugyanis azt a kódolt üzenetet közvetítjük, hogy nem tudjuk és nem is akarjuk megérteni, mivel bántottuk meg a másik felet, minden felelősséget a sértettre hárítunk. Mintha csak az ő hibája lenne, hogy rosszul érzi magát. Mérgező ember gyakori eszköze ez, hisz egy őszinte bocsánatkéréskor az ember elismeri hibáját, vállal minden felelősséget.

4. Más szavába vágás

Amikor valaki izgatottan osztana meg egy gondolatot, hajlamos a másik szavába vágva belekezdeni mondandójába bele sem gondolva, hogy ilyenkor megbánt másokat. Idegesítő személyiségnek tűnik, aki érzékeletlen és képtelen figyelni másokra, a másik fél úgy érzi, nem elég fontos a mondandója.

A pszichológia szerint ilyenkor irányítási vágy, türelmetlenség, szorongás áll a háttérben.

5. Arrogáns mindentudók

A tudálékos ember igen idegesítő jelenség, ahogy a világegyetem valamennyi problémájához hozzá tud fűzni valami okosat. Arrogáns módon túlharsog mindenkit, anélkül hogy meghallgatná, még akkor is fölényeskedik, ha nem ért a témához. Társas kapcsolatokban az alázat, empátia, önreflexió igen fontos értékek, ez a viselkedésforma pedig épp ennek hiányáról tanúskodik. Ilyen személyeket rendszerint a bizonyítási kényszer, kisebbségi komplexus hajtja, közben nem veszik észre, hogy viselkedésükkel szándékukkal ellentétes hatást váltanak ki.