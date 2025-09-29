Őszi hangulatba kerülnél? Tedd fel ezt az 5 zenét a lejátszási listádra és máris elkap a vibe

Az ősz az egyik legizgalmasabb évszak, ám nem mindig egyszerű elkapni azt a semmivel össze nem hasonlítható melegséget árasztó érzést. A zene azonban segíthet a hangolódásban, mely pár perc alatt képes egy színes lombú erdő közepén lévő erdei kunyhóba röpíteni, forralt bor és sütőtökös pite társaságába. Hoztunk 5 olyan zenét, melyektől egy-kettőre őszi hangulatba merülünk.

Bizonyos komfortos zenék hamar őszi hangulatba ringatnak.

Forrás: E+

Ez az 5 meghitt zene hamar mágikus őszi hangulatba ringat

1. Donovan – Season of the Witch

A legendás skót előadó, Donovan dala ugyan 1966-ban jött ki, de a mai napig mit sem vesztett aktualitásából. A pszichedelikus rockot, pop és folk zenei elemeket elegyítő dal azonnal a slágerlisták élére röppent, a későbbiekben pedig olyan zenészeket inspirált, mint a gitárlegenda Jimmy Hendrix. Az egyik legkiválóbb őszi dal azonban csak a felszínen szól boszorkányokról, szélről, valamint sárguló falevelekről: a sorok között olvasva a brit és amerikai zenei szcéna allegóriája a Season of the Witch.

2. Faun – Wilde Rose

A német Faun szerzeményében, a Wilde Rose-ban az elhervadó vadrózsa a szerelmi csalódást, és az ebből fakadó gyászt, szomorúságot szimbolizálja. Mindezt kiváló ritmikájú, lassú, mégis fülbemászó dalokkal, gazdag hangszerfelhozatallal, sejtelmes női vokálokkal tálalják. Olyan misztikus őszi hangulatot teremtenek, ami az embert azonnal egy ködös erdei tisztásra repíti egy októberi alkonyon, ahol éppen érik a csipkebogyó és tündérek, manók, erdei állatok bújna elő a gombák alól, hogy táncra perdüljenek.

3. The Oh Hellos – Soldier, Poet, King

Ez az amerikai indie folk-rock duó, egy hamisítatlan kelta szerzeménnyel örvendezteti meg az arra éheseket, egyszerű hangszerzéssel, megnyugtató harmóniákkal. A szöveg Jézus második eljöveteléből indult ki, aki megmenti a világot - esetünkben egy falut - ám a felszín alatt egy bántalmazó toxikus helyzetből való menekülés vágyát, a reményt fejezi ki.

Fülbemászó dalok, ritmusok, melyeket az ember önkéntelenül is dúdolni kezd, páratlan őszi hangulatba csomagolva.

4. Hilltop Hoods – Cosby Sweater

Ó, azok a 2010-es évek! Nem gondoltuk volna, hogy épp egy ausztrál hiphop duó fog visszarepíteni minket abba a végtelenül naiv, gyermeki, mégis szerethető korszakba, ahol mindent Pinterest-táblák uraltak, a pumpkin spice latte csak XL méretben volt kapható, és mindenkin kukás sapka meg bolyhos körsál díszelgett. A Cosby Sweater pont ezt az érzést hozza, szövege számos popkulturális utalást tartalmaz, mélyebb mondanivaló, értelem nélkül. Igazi őszi hangulatcsemege.