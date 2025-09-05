Aranylemez, világsikerek és családi sajtóünnep Németországban — A Mandoki név visszhangzik az egész világon

„Az elmúlt évtizedek kronológiája egyetlen ívbe rendezi mindazt, amiért zenélek: szenvedély, szabadság, közösség. Minden dal, minden akkord és minden érzés mögött ott van az életutam története: a hetvenes évek budapesti Bem Klubjának lázadó szelleme, a kényszermenekülésem a diktatúra elől, a nyugati világ színpadain szerzett tapasztalat, és az a hit, hogy a zene képes összekötni generációkat és kultúrákat. Számomra a zenélés soha nem a sikerről vagy a karrierről szólt, hanem mindig is arról a szabadságról, amelyet nem ajándékba kapunk, hanem nap mint nap újra ki kell vívnunk. Arról a közösségről, amely nem ismer határokat, nyelveket vagy politikát, mert a szívek dobbanása mindenhol ugyanaz, és arról a szenvedélyről, amely nélkül nincs igazi alkotás. A művészet lényege, hogy tükröt tartson, kérdéseket tegyen fel és reményt adjon. Ez nem múltidézés, hanem maga a folyamatos jelen, ahol a múlt emlékei, a jelen dilemmái és a jövő iránti felelősség találkoznak. Minden koncert és minden új lemez számomra egy vallomás arról, hogy a zene a legnagyobb egyesítő erő, amely képes hidat építeni ember és ember, nemzet és nemzet, múlt és jövő között” — árulta el Leslie Mandoki mit jelent számára a siker, és az a gazdag életút, amin jár.
A nagyszabású 50 év szabadságvágy, Mandoki Soulmates Megakoncert főpróbáján ünnepélyes keretek között adták át az aranylemezt az A Memory Of Our Future című új albumért Leslie Mandokinak. A kiadvány a progresszív rock és a jazz fusion egyedülálló ötvözete, analóg eszközökkel rögzítve a starnbergi Red Rock stúdióban, New Yorkban Greg Calbi közreműködésével. A világhírű Sterling Sound Mastering stúdióban készítették el az analóg matricákat, majd az Emil Berliner Studios munkájával koronázták meg, ahol a vinyl alap példányát vágták. Az eredmény páratlan, audiofil minőség, amelyben minden hang szó szerint aranyat ér.
„Ez az album egy kézzel, töltőtollal írt szerelmeslevél a közönségünkhöz. A zenénk célja áthatolni a digitális kor zaján, és közvetlenül megszólítani az embereket és a józan észt” - Leslie Mandoki.
A lemez dalai, a drámai „Blood in the Water”, a lírai „Enigma of Reason”, a társadalomkritikus „Devil’s Encyclopedia”, a felemelő „We Stay Loud”, valamint „The Wanderer”, „The Big Quit” és a személyes hangvételű „Matchbox Racing”, rövid idő alatt közönségkedvencekké váltak a színpadon és a lejátszási listákon egyaránt.
A budapesti aranylemez átadást már egy hosszú és sikeres ragyogás előzte meg: New York, Los Angeles, Berlin, London, Tokió, sőt Korea zenei közönsége is ünnepelte az albumot. New Yorkban a mestermunka finomságát méltatták, a klasszikus analóg esztétika és a mai hallgatói elvárások elegáns összeolvadását. Los Angelesben a szakma a lemez társadalmi üzenetét és progresszív bátorságát emelte ki. Berlinben és Londonban a kritikusok a kompozíciók intellektuális mélységét dicsérték, míg Tokióban a precíz hangzáskultúra és az album gondolatisága aratott osztatlan sikert, az audiofil közegben is ritka egyöntetű elismeréssel. Koreában pedig a fiatal közönség fedezte fel a Soulmates zenéjében azt a sodró energiát, amely egyszerre gyökerezik a klasszikus rock örökségében és szól a jelenkor emberének.
A nemzetközi kritika szerint az A Memory Of Our Future „intellektuális és lírai utazás a múlt és a jövő között”, amely újraértelmezi, mire képes a progresszív rock és a jazz fusion a 21. században. A rockzene szentélye, a Rock & Roll Hall of Fame Clevelandben a Mandoki Soulmates több mint három évtizedes pályáját ünnepelte és méltatta.
„Örömmel és tisztelettel köszöntjük Leslie Mandokit a Rock & Roll Hírességek Csarnokában, hogy méltóképpen megünnepelhessük a Mandoki Soulmates több mint 30 éves fennállását és legújabb, figyelemre méltó albumukat, az A Memory Of Our Future-t.”- Jason Hanley, alelnök.
A New York-i Times Square hatalmas reklámfelületein is olvasható volt a Rolling Stone magazin idézete: Mandoki Soulmates - A Memory Of Our Future egy modern kori mestermű.
Az est különlegessége az Inside Sound premierje volt, egy testközeli film a Soulmates műhelytitkairól: az első hangtól a bakelit vágásáig, végig analóg kézművességgel. A világsztárokból álló Mandoki Soulmates és alapítója, Leslie Mandoki minden állomáson újabb mérföldkövet írt a kontinenseken átívelő történetükbe, zenei krónikájuk új emlékművet állít a közös szabadságvágy és szenvedély számára. A Mandoki Soulmates évtizedek óta legendák találkozója: Ian Anderson (Jethro Tull), Al Di Meola, Mike Stern, Randy Brecker, Till Brönner, Richard Bona, Simon Phillips (Toto), John Helliwell és Mark Hart (Supertramp), Tony Carey (Rainbow) és még sokan, akik ugyanazt a hitvallást vallják: a zene felelősség és híd generációk, kultúrák és kontinensek között.
A Budai Vár falai között több ezer fős közönség gyűlt össze és köszöntötte Leslie Mandokit és világsztárokból álló szupercsapatát. Az eső és a fények különleges játéka még inkább ünnepivé tette az estét, miközben közel négy órán keresztül csendültek fel az A Memory Of Our Future aranylemezzé vált albumának dalai, a legendás Supertramp-himnuszok, Bartók Hungarian Pictures szvitje, valamint a koncert egyik legmegrendítőbb pillanataként a Szomorú vasárnap. Ezt a dalt Júlia Mandoki varázslatos előadásában hallhatta a közönség, amikor Randy-vel közösen lépett színpadra, olyan élményt nyújtva, amely méltán vált a koncert egyik legemlékezetesebb csúcspontjává.
„Egy igazán kedves történetet szeretnék megosztani. A Rock’n’Roll Hall of Fame díjátadó ünnepségén találkoztam egy clevelandi házaspárral. Olyannyira megérintette őket a zenénk és az üzenet, amit közvetítettünk, hogy amint megtudták, hogy Budapesten lesz koncertünk, azonnal elhatározták, hogy eljönnek megnézni. Ígéretüket be is váltották, és valóban eljöttek. A koncert előtti hangbeállás után ismét megvártak és autogramot kértek tőlem, így kezdődött a mélyebb ismeretségünk. Számomra ez rendkívül megtisztelő és szívmelengető élmény, mert ismét bebizonyosodott, hogy a zene képes összekötni az embereket, hidakat építeni köztünk, és akár barátságokat szül a világ legtávolabbi pontjain is” - mesélte Leslie Mandoki.
A koncert csúcspontjaként elhangzott az Ahol születtem című dal, amely egyszerre lett Leslie személyes vallomása és egy közös himnusz, a szabadság keresésének és a hazatérés ünnepének üzenetével.
„A szabadság nem örökség, hanem küldetés, amit nap mint nap újra meg kell védenünk. Hangosak maradunk mindvégig, a zenéért, az emberségért és a jövőért” - Leslie Mandoki.
A Mandoki Soulmates YouTube-csatornáján élőben közvetített koncertet világszerte már több mint 150 000-en látták, és szeptember 8-ig még mindenki előtt nyitva áll a lehetőség, hogy részese legyen ennek a felemelő közös élménynek.
A műsornak több megható csúcspontja közül a „Matchbox Racing” koncertfelvétele volt, illetve Leslie édesapjától kapott tanácsa, ami mára már ars poeticává nemesült:
„Éld meg az álmaidat fiam, ne csak álmodd az életedet”.
A nemzetközi zenei visszhang után a német sajtó ismét egy egész hétvégét szentelt a Mandoki családnak.
A Mandoki Soulmates budapesti koncertje hatalmas nemzetközi visszhangot keltett: a felvétel rövid idő alatt átlépte a 150 000 megtekintést a YouTube-on, miközben a német RTL Kölnből érkezett stábja Budapesten forgatott. A Mandoki-különkiadás a csatorna egyik nézettségi csúcspontja lett. A televízióban Lara Mandoki és édesapja, Leslie is rendkívüli sikert arattak. Lara főszereplésével egy főműsoridős játékfilm 30%-os közönségarányt ért el, míg Leslie életútját az RTL Nachtjournal Spezial mutatta be, a hetvenes évek magyarországi ellenállásától és a nyugatra vezető kényszerszökésen át egészen a világsikerig.
Ugyanezen a hétvégén Lara a ZDF Erzgebirgskrimi „Über die Grenze” epizódjában Karina Szabó nyomozót alakította. Főszerepe alakításáért Jupiter-díj jelölést kapott. Európa vezető magazinja egy teljes oldalt közölt kizárólag a történelmi Bem Klubról, illetve számos más német és amerikai lap is részletesen beszámolt a jubileumi koncertről. A Bunte és a Focus két-két külön cikkben méltatta az eseményt a koncert előtt és után, míg a Bild dupla oldalon mutatta be a budapesti eseményt. A Bunte címlapján a Mandoki család szerepelt, a Focus elemzéseiben pedig a zenei és kulturális jelentőség kapott hangsúlyt. A sajtó külön kiemelte az apa és lányai szimbiózisát: Leslie a zene univerzális nyelvén szólította meg a közönséget, Lara a film és televízió világában viszi tovább a családi örökséget, Júlia előadása gyönyörű interpretációival varázsolja el a hallgatóságot, míg Gábor, aki sok Mandoki-produkció felelőse, saját útját járva gazdagítja és erősíti a nemzetközi művészvilág értékeit.
Leslie Mandoki így fogalmazott: „Végtelenül büszke vagyok mindhárom gyermekemre: Larara, Júliára és Gáborra is. Mindannyian a maguk területén építik és gazdagítják azt a szellemiséget, amely a család művészi örökségét meghatározza.”
A budapesti aranylemez, a New York-i és tokiói ünneplés, a clevelandi elismerés és a nemzetközi németországi családi fókusz egyetlen üzenetté áll össze: Leslie Mandoki neve mára globális szimbólum lett.
Az A Memory Of Our Future Magyarországon az MG Records kínálatában, valamint minden jelentős digitális platformon elérhető.
