Szuper friss a szeptember! – Ha egészségesebben eszel, milliókat nyerhetsz!

Tudtad, hogy a Lidl zöldségeinek és gyümölcseinek döntő része magyar termelőktől érkezik? Ez nemcsak azt jelenti, hogy ropogósabb, ízesebb termékek kerülnek az asztalodra, hanem azt is, hogy minden falattal támogatod a magyar termelőket. Az áruházlánc méltán büszke zöldség és gyümölcskínálatára, nem véletlen, hogy immár hatodik alkalommal nyerte el az Év Zöldség- és Gyümölcskereskedője díjat.

Szuper Friss Szeptember – vásárolj, gyűjts pontot és nyerj!

A Lidlnek kiemelten fontos, hogy támogassa a magyar embereket az egészségtudatos táplálkozásban. A vállalat célja, hogy minél több magyar háztartás étkezésében váljanak mindennapossá a friss zöldségek és gyümölcsök fogyasztása. A Szuper Friss Szeptember kampányában is erre hívja fel a figyelmet, amely kapcsán egy különleges pontgyűjtő nyereményjátékot indított el.

Forrás: Lidl

A Lidl Plus felhasználók szeptember 1. és 28. között bármilyen friss zöldség-gyümölcs terméket vásárolnak, akkor minden elköltött 300 forint után kapnak 1 pontot. Ha összegyűlik legalább 5 pont máris nevezhetnek a játékba a Lidl Plus applikáción keresztül. Hetente értékes nyeremények (például forrólevegős fritőz, többfunkciós konyhagép) várnak. A fődíj pedig egy 5 millió forint értékű Lidl-kártya. Nem rossz motiváció egy kosárnyi friss almáért, igaz?

Hogyan őrizd meg otthon is a zöldségek, gyümölcsök frissességét?

A Lidl dietetikusa, Szabó Adri adott pár szuperpraktikus tippet, hogyan tartsd tovább frissen a zöldségeket és gyümölcsöket:

* A paprika, répa, zeller vagy gomba a hűtő alsó rekeszében érzi magát a legjobban, ahol magas a páratartalom.

* A zöldfűszerek és leveles zöldek, például a petrezselyem vagy a saláta, ha vizes konyharuhába tekered, napokig ropogós marad.

* A paradicsom és az uborka viszont kifejezetten utálják a hideget – szobahőmérsékleten maradnak igazán zamatosak.

* Ha a répa kissé megereszkedett, állítsd jeges vízbe pár órára és újra ropogós lesz.

Zero waste konyha – semmi nem vész kárba!

Ha szeretsz kreatívan főzni, a Lidl tippjei neked szólnak:

* A sárgarépa héjából, brokkoliszárból vagy gombamaradékból fantasztikus alaplevet főzhetsz.