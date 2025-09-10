Szuper friss a szeptember! – Ha egészségesebben eszel, milliókat nyerhetsz!

Tudtad, hogy a Lidl zöldségeinek és gyümölcseinek döntő része magyar termelőktől érkezik? Ez nemcsak azt jelenti, hogy ropogósabb, ízesebb termékek kerülnek az asztalodra, hanem azt is, hogy minden falattal támogatod a magyar termelőket. Az áruházlánc méltán büszke zöldség és gyümölcskínálatára, nem véletlen, hogy immár hatodik alkalommal nyerte el az Év Zöldség- és Gyümölcskereskedője díjat.
Szuper Friss Szeptember – vásárolj, gyűjts pontot és nyerj!
A Lidlnek kiemelten fontos, hogy támogassa a magyar embereket az egészségtudatos táplálkozásban. A vállalat célja, hogy minél több magyar háztartás étkezésében váljanak mindennapossá a friss zöldségek és gyümölcsök fogyasztása. A Szuper Friss Szeptember kampányában is erre hívja fel a figyelmet, amely kapcsán egy különleges pontgyűjtő nyereményjátékot indított el.
A Lidl Plus felhasználók szeptember 1. és 28. között bármilyen friss zöldség-gyümölcs terméket vásárolnak, akkor minden elköltött 300 forint után kapnak 1 pontot. Ha összegyűlik legalább 5 pont máris nevezhetnek a játékba a Lidl Plus applikáción keresztül. Hetente értékes nyeremények (például forrólevegős fritőz, többfunkciós konyhagép) várnak. A fődíj pedig egy 5 millió forint értékű Lidl-kártya. Nem rossz motiváció egy kosárnyi friss almáért, igaz?
Hogyan őrizd meg otthon is a zöldségek, gyümölcsök frissességét?
A Lidl dietetikusa, Szabó Adri adott pár szuperpraktikus tippet, hogyan tartsd tovább frissen a zöldségeket és gyümölcsöket:
* A paprika, répa, zeller vagy gomba a hűtő alsó rekeszében érzi magát a legjobban, ahol magas a páratartalom.
* A zöldfűszerek és leveles zöldek, például a petrezselyem vagy a saláta, ha vizes konyharuhába tekered, napokig ropogós marad.
* A paradicsom és az uborka viszont kifejezetten utálják a hideget – szobahőmérsékleten maradnak igazán zamatosak.
* Ha a répa kissé megereszkedett, állítsd jeges vízbe pár órára és újra ropogós lesz.
Zero waste konyha – semmi nem vész kárba!
Ha szeretsz kreatívan főzni, a Lidl tippjei neked szólnak:
* A sárgarépa héjából, brokkoliszárból vagy gombamaradékból fantasztikus alaplevet főzhetsz.
* A bio citrusfélék héjából házi kandírozott nasit készíthetsz.
* A retek vagy a karalábé levele se a kukában landoljon – salátákban vagy sütőben sütve igazi ínyencség lesz.
És ha mindez nem lenne elég, ott a Lidl „Mentsük meg!” csomagja, ami 3,5 kiló külsőleg nem tökéletes, de még teljesen fogyasztható zöldséget és gyümölcsöt tartalmaz, mindössze 399 forintért. Kiváló lehetőség, hogy olcsón, mégis finom ételeket készíts.
Mennyi zöldséget és gyümölcsöt fogyasszunk naponta?
A dietetikus szerint napi 400–600 gramm zöldség és gyümölcs fogyasztása az ideális, de a 800 gramm is lehet a cél. Ez napi 4-5 adagot jelent – például egy nagyobb paprika reggelire, egy alma délelőtt, egy tál saláta ebédhez, egy marék szőlő uzsonnára, este pedig egy adag párolt zöldség a vacsorához.
Legyen a szeptembered tele színekkel, ízekkel, és persze játékossággal! Válassz friss, hazai zöldséget és gyümölcsöt a Lidlben, támogasd a magyar termelőket, tegyél a család egészségéért, és akár még az álomnyereményt is hazaviheted.
