Az OMSZ és a Főtaxi partnersége ezentúl nemcsak az információáramlás gyorsítására épül, hanem az életmentő szerepvállalás erősítésére is: a taxisofőrök a Hősképzés program keretében tovább mélyíthetik tudásukat, a SzívCity applikáció használatával pedig vészhelyzetben azonnal megkezdhetik az újraélesztést, közvetlenül hozzájárulva utasaik és a budapestiek biztonságához.

Az Országos Mentőszolgálat és a Főtaxi Zrt. egymás munkáját támogatja

Forrás: Főtaxi/OMSZ

A taxisok életveszélyes helyzetekben is segítenek

Az együttműködés kibővítését szolgáló életmentő szerepvállalásról szóló nyilatkozatot a felek a hétvégi Szívünk Napja eseményen, a Városligetben írták alá. A partnerség célja, hogy a közlekedés és a sürgősségi ellátás összekapcsolásával még gyorsabb és hatékonyabb reagálás váljon lehetővé vészhelyzetekben. A Főtaxi diszpécserközpontja továbbra is minden, az OMSZ számára hasznos információt közvetít, az OMSZ pedig a taxisoknak szóló közleményeket juttatja el a társaság csatornáin keresztül – mindezt most már az életmentés tudatos bevonásával kiegészítve.

A SzívCity applikáció és a Hősképzés program életet menthet

A Főtaxi számára kiemelt fontosságú, hogy a taxis partnerek ne csak a magas színvonalú szolgáltatásban, hanem életveszélyes helyzetekben is biztonságot nyújthassanak. Ennek részeként a társaság ösztönzi sofőrjeit a SzívCity applikáció használatára, amely lehetővé teszi, hogy a segítség a lehető leggyorsabban megérkezzen, és az újraélesztés már a mentők kiérkezése előtt megkezdődhessen. Emellett az OMSZ Hősképzés programja minden hónap első hétfőjén a budapesti Mentőpalotában biztosít díjmentes lehetőséget az életmentéshez szükséges technikák gyakorlására, hogy a taxisok magabiztosan és szakszerűen tudjanak reagálni vészhelyzetekben.

Ez a partnerség lehetőséget teremt arra, hogy a sürgősségi ellátás és a közlekedés szoros együttműködésben működjön. A Főtaxi és az OMSZ közötti információáramlás gyorsabbá teszi a vészhelyzetekre való reagálást, és biztosítja, hogy minden perc számítson. A SzívCity applikációval a taxisok azonnal el tudják kezdeni az újraélesztést, ami életmentő lehet. Emellett a Hősképzés program rendszeres, gyakorlati lehetőséget ad a gépkocsivezetőknek, hogy bármikor felkészülten és magabiztosan tudjanak cselekedni, amikor egy utas vagy járókelő életéért kell beavatkozni

– emelte ki Győrfi Pál, az Országos Mentőszolgálat szóvivője.

Az immár 112 éves Főtaxi számára a társadalmi felelősségvállalás mindig is meghatározó érték volt. Mostani megállapodásunkkal korábbi együttműködésünket emeljük magasabb szintre: nemcsak a közlekedés biztonságát támogatjuk, hanem taxis partnereinket aktívan bevonjuk az életmentésbe is. A SzívCity applikáció és a Hősképzés program révén a taxisofőrök közvetlenül hozzájárulhatnak az életmentéshez, és példát mutathatnak a társadalom számára

– tette hozzá dr. Károlyi Roland, a Főtaxi Zrt. vezérigazgatója.