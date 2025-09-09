Új TikTok-trend hódít: saját testnedvükkel illatosítják magukat a nők – Ez lenne a titkos fegyver?

A „vabbing” névre hallgató TikTok-trend állítólag növeli a vonzerőt és mágnesként vonzza a férfiakat – de csak ha nem tudják, mi az illatod titka. A vabbing nem új találmány, de most újra felkavarta az internet bugyrait. És igen, ez az a trend, amire első hallásra csak annyit tudsz mondani: „Ez most komoly?"
A közösségi média évek óta ontja magából a furábbnál furább szépség- és párkapcsolati tanácsokat, de a vabbing (vagina + dabbing(dörzsölés) = vabbing) valahogy mindig visszakerül. A követői szerint parfüm helyett elég egy kis női nedvvel bekenni a csuklót vagy a nyakat, és ez ajd segít elcsábítani a kiszemelt pasit. A TikTok-on terjedő videók szerint nők kis mennyiségű hüvelyváladékot használnak „parfümként”, azaz felviszik a testük azon pontjaira, ahova általában illatszert fújnának – például a nyakra, a csuklóra vagy a fül mögé.
Az elmélet az, hogy a hüvelyváladék feromonokat tartalmaz, amelyek – egyes feltételezések szerint – szexuálisan vonzóbbá teszik viselőjüket. A tudomány ugyan még nem adott erre egyértelmű választ, de a trend követői esküsznek rá, hogy működik.
A vabbing először 2019-ben került be a köztudatba, amikor A Titok című könyv egyik alternatív önfejlesztő verziója ajánlotta „önbizalomnövelő technikaként”. A TikTok-on viszont csak 2022-ben robbant be igazán, hála egy influenszernek, Mandy Lee-nek (@oldloserinbrooklyn), aki úgy volt vele, hogy „miért ne próbálná ki?”. Szerinte működött is a dolog.
Azóta nők ezrei készítettek beszámolókat arról, hogyan érezték magukat vabbing után, és meglepő módon, sokan pozitív tapasztalatokról számoltak be. Állításuk szerint sokkal több bókot kaptak és több spontán beszélgetésük volt férfiakkal.
A tudósok szerint a feromonok valóban léteznek, csak épp az emberek reakciója rájuk már nem olyan egyértelmű, mint a teknősöknél vagy kutyáknál. Dr. Alexandra Alvergne, az Oxfordi Egyetem antropológusa szerint a feromonhatás nálunk inkább elmélet, mint garancia. Pláne, ha random testnedvként kened magadra. Ráadásul a hatás inkább hosszútávú, mint azonnali – szóval ha azt várod, hogy 20 perc alatt szexszimbólum leszel, inkább iratkozz be egy önbizalomtréningre.
Egyrészt, mert olcsóbb, mint egy parfüm. Másrészt, mert az érzés, hogy „titkos fegyvered” van, megnövelheti az önbizalmat. És a magabiztosságod – akármilyen illatban is áztatod – szexibb, mint bármilyen Chanel. Sokan azt mondják: nem is az számít, hogy hat-e biológiailag, hanem hogy ők jobban érzik magukat tőle. És ez a kis plusz önbizalom máris vonzóbbá teszi őket mások szemében. De ha ettől reméled az áttörést pasizásban, lehet, hogy csalódni fogsz. Ha csak kíváncsi vagy, és nem bánod, ha furán néznek rád a buszon, akkor hajrá. Csak figyelj rá, hogy alapos kézmosás után nyúlj majd csak az arcodhoz.
