Már a 19. században is retusáltatták magukat az emberek: Viktoria királynőről azt sem tudták, hogy néz ki igazából

Hulton Royals Collection/Getty Images - Rischgitz
Photoshop fénykép Viktória királynő
Bába Dorottya
2025.09.16.
Az elv ugyanaz, csak az eszköz változott. A retusálást Viktória királynő sem vetette meg, de már az ókori Egyiptomban is alkalmaztak különböző trükköket, hogy előnyösebb képmást hagyjanak az utókorra.

Mindenki, akinek hatalmában áll, szeretne előnyösebb képet hagyni magáról az utókor, esetleg a nyilvánosság számára, melynek érdekében még photoshopot, filtert is bevet. Valójában ez nem modern szokás, hisz mióta létezik a festészet, képalkotás, igyekeztek az emberek szebbnek láttatni külsejüket, mint amivel a természet megáldotta őket. Ezzel azonban nem árt vigyázni, mert ahogy Viktória királynő esete is mutatja, az igazság mindig utat tör magának.

Viktória királynő retusált képe
A kor szokásaihoz hasonlóan Viktória királynő is élt a retusálás adta előnyökkel.
Forrás: Hulton Royals Collection

Retusált fáraók, idealizált festmények – A művészettörténetet a hiúság irányította?

Mióta az ember képes képalkotásra, portréábrázolásra, azóta igyekszik szebb képet mutatni a szereplőkről. Erre mi sem jobb példa, minthogy a görnyedt, mélynövésű, dongalábú egyiptomi fáraókat is daliás fiatalembereknek ábrázolták a domborműveken, szobrokon. (Tény, ennek szakrális szerepe is volt, hisz istenként tekintettek rájuk.)

Azonban ahogy a művészettörténet, azon belül is a festészet fejlődése során megfigyelhetjük, a festőecset valamelyest mindig javított az alany vonásain.

Figyelembe véve, hogy a festő a megrendelőnek akart kedvezni, valamint a megszokott stílust is követte, ez egyáltalán nem olyan meglepő. Amikor a 19. század közepétől elterjedt a fotográfia, sokszor egészen megdöbbentő volt a különbség a festmény és a valóság között. Azonban nem kellett félteni a viktoriánus kor emberét, hisz megtalálta a módot, hogy a fényképeket is retusálja.

Retusálás a 19. században
Retusálás már a fényképezés hajnala óta létezik.
Forrás: Fotó: Complete self-instructing library of practical photography

Retusálás a viktoriánus korban? A photoshop gyökerei

A fotográfia történetének hajnalán, amikor még ón és üveglemezre rögzítették a képeket, még nehézkes, lassú folyamat volt a retusálás. Fő eszköz az ecset, tinta, utófestés, valamint a sötét kamra különféle manipulációja volt, de néha kaparókéssel estek neki a képeknek. Némelyik viktoriánus, illetve Edward-kori „photoshop” mai szemmel nézve is lenyűgöző bravúr volt.

Gyakori célja volt a szerkesztésnek a bőrhibák javítása, bőr kisimítása a kulcscsont, valamint az arcvonások lágyítása, de arra is akadt példa, hogy valakinek nyitott szemeket varázsoltak.

Fotómontázs, vagyis a kombinált nyomtatás – amikor két negatívból hoznak létre egy képet – megnyitotta az utat a fantázia előtt, új művészeti irányzatot indított el. Gyakran sötét, egyszínű hátterek elé helyezték a modelleket, hogy könnyebb legyen a régi fényképek szerkesztése.

Photoshop Viktória királynő korában
Némelyik retusálás igen impresszívre sikerült.
Forrás: Fotó: Complete self-instructing library of practical photography

A képmanipuláció leghírhedtebb, egyben legismertebb példája az, amikor irreálisan vékony darázsderekat retusáltattak maguknak a nők. Mindezt úgy, hogy a fűző eleve jelentős centiket lefaragott derékbőségükből. Persze szemfülesek könnyen észrevehetik az eredeti test körvonalait, valamint a szerkesztési hibákat. A 19. századi retusálást pedig maga Viktória királynő sem vetette meg.

Catfish vagy viaszszobor? Viktória királynő esete a képmanipulációval

A megjelenésére igényes Viktória királynő mind festményeken, mind fotográfiákon élt a retusálás előnyeivel, mivel kevésbé felelt meg a viktoriánus szépségideálnak. Egy ízben például nemes egyszerűséggel lekapartatta magát egy dagerrotípiáról mert nem tetszett neki, ahogy kinézett. Az évek során több módon igyekezett javítani képein: rendszeresen zsámolyra állva fotóztatta magát, hogy magasabbnak tűnjön, bőrét kisimították.

Mire hatvanas éveit taposta azonban, elszalad vele a „retusló": haját dúsabbnak, testét karcsúbbnak szerkesztették, eltüntették tokáját, valamint derekát is vékonyabbra faragták.

Ez odáig vezetett, hogy az 1880-as években az újságok cserfesen találgatni kezdték, hogy vajon hogy nézhet ki királynőjük valójában, mert jubileumán készült képein inkább emlékeztetett viaszbábra, semmint hús-vér emberre. Viktória királynő valóban catfishinget követett el, ugyanis az egyik leghíresebb portréja, melyet gyémántjubileumára készítettek, valójában pár évvel korábban készítették egy esküvőn.

Egy prűd korszak huncut titkai: nem is gondolád, melyik volt a legperverzebb hely a viktoriánus korban

A Viktória királynő nevével fémjelzett korszak a felszínen a prüdéria csimborasszója. A viktoriánus kor azonban több ennél: ha mélyebben megvizsgáljuk, szabados világra lelünk, mely maga volt Szodoma és Gomorra.

A viktoriánus korban is voltak influenszerek, és polgárpukkasztóbbak voltak, mint a maiak: ők diktálták a divatot

Sokan nem tudják, de a 19. századi London elitjében influenszerek határozták meg az aktuális divattrendeket.

Amikor a sántítás volt a trendi – 5 meghökkentő női divat és szépségtrend a történelemből

Némely Tiktok által világra szabadított szépségtrend kapcsán sokan gondolják, hogy az emberek zsákmányállatok. Azonban némely női divat a történelemben még a legidétlenebb kihívást is kenterbe veri.

 

