Már a 19. században is retusáltatták magukat az emberek: Viktoria királynőről azt sem tudták, hogy néz ki igazából

Mindenki, akinek hatalmában áll, szeretne előnyösebb képet hagyni magáról az utókor, esetleg a nyilvánosság számára, melynek érdekében még photoshopot, filtert is bevet. Valójában ez nem modern szokás, hisz mióta létezik a festészet, képalkotás, igyekeztek az emberek szebbnek láttatni külsejüket, mint amivel a természet megáldotta őket. Ezzel azonban nem árt vigyázni, mert ahogy Viktória királynő esete is mutatja, az igazság mindig utat tör magának.

A kor szokásaihoz hasonlóan Viktória királynő is élt a retusálás adta előnyökkel.

Forrás: Hulton Royals Collection

Retusált fáraók, idealizált festmények – A művészettörténetet a hiúság irányította?

Mióta az ember képes képalkotásra, portréábrázolásra, azóta igyekszik szebb képet mutatni a szereplőkről. Erre mi sem jobb példa, minthogy a görnyedt, mélynövésű, dongalábú egyiptomi fáraókat is daliás fiatalembereknek ábrázolták a domborműveken, szobrokon. (Tény, ennek szakrális szerepe is volt, hisz istenként tekintettek rájuk.)

Azonban ahogy a művészettörténet, azon belül is a festészet fejlődése során megfigyelhetjük, a festőecset valamelyest mindig javított az alany vonásain.

Figyelembe véve, hogy a festő a megrendelőnek akart kedvezni, valamint a megszokott stílust is követte, ez egyáltalán nem olyan meglepő. Amikor a 19. század közepétől elterjedt a fotográfia, sokszor egészen megdöbbentő volt a különbség a festmény és a valóság között. Azonban nem kellett félteni a viktoriánus kor emberét, hisz megtalálta a módot, hogy a fényképeket is retusálja.

Retusálás már a fényképezés hajnala óta létezik.

Forrás: Fotó: Complete self-instructing library of practical photography

Retusálás a viktoriánus korban? A photoshop gyökerei

A fotográfia történetének hajnalán, amikor még ón és üveglemezre rögzítették a képeket, még nehézkes, lassú folyamat volt a retusálás. Fő eszköz az ecset, tinta, utófestés, valamint a sötét kamra különféle manipulációja volt, de néha kaparókéssel estek neki a képeknek. Némelyik viktoriánus, illetve Edward-kori „photoshop” mai szemmel nézve is lenyűgöző bravúr volt.

Gyakori célja volt a szerkesztésnek a bőrhibák javítása, bőr kisimítása a kulcscsont, valamint az arcvonások lágyítása, de arra is akadt példa, hogy valakinek nyitott szemeket varázsoltak.

Fotómontázs, vagyis a kombinált nyomtatás – amikor két negatívból hoznak létre egy képet – megnyitotta az utat a fantázia előtt, új művészeti irányzatot indított el. Gyakran sötét, egyszínű hátterek elé helyezték a modelleket, hogy könnyebb legyen a régi fényképek szerkesztése.