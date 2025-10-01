Ilyen trükkel utazik repülőn a világ legmagasabb nője

Rumeysa Gelgi számára az utazás korántsem könnyű. A világ legmagasabb nője gondosan megtervezi, ha repülővel szeretne eljutni egyik országból a másikba. Összesen 6 ülőhelyet kell foglalnia a repülőgépen, mivel kizárólag hordágyon, fekve tud utazni. Magassága nem puszta rekord – a Weaver-szindróma nevű ritka genetikai rendellenességgel él. A hétköznapokon kerekesszékkel vagy járókerettel közlekedik.

Rumeysa Gelgi, a világ legmagasabb nője igyekszik teljes életet élni

Forrás: NORTHFOTO

A Guinness Rekordok Könyvében is szereplő hölgy elmondta, hogy óriási vágya, hogy utazhasson és világot lásson. A 28. születésnapjára azt a célt tűzte ki, hogy minél több országot meglátogat.

„Meg szeretném mutatni, hogy ha kissé körülményesen is, de így is lehet teljes életet élni”

Az utazás azonban minden, csak nem egyszerű számára, hiszen sem a repülőgépek, sem más tömegközlekedési eszközök nem készültek fel ilyen testmagasságra. A Turkish Airline jelenleg az egyetlen kivétel: a légitársaság 2022-ben az egyik járatán kiszerelte hat ülését, és egy speciális hordágyat helyezett el a helyükön, így Rumeysa 2022 szeptemberében először tudott repülni, méghozzá San Franciscóból Kaliforniába.

„Imádtam! Azóta évente legalább egyszer útra kelek, kizárólag a Turkish Airlines járataival utazom, és hordágyon, fekve töltöm a repülési időt. A felszállás előtt 4 órával már a reptéren kell lennem, hogy egyeztessek az orvosi személyzettel. Összesen 6 helyet fizetek – ennyi a hordágyam helyigénye.”

A világ legmagasabb nője már csak a buszozásra vágyik

Rumeysa buszon és vonaton még nem utazott, de nagyon vágyik arra, hogy kipróbálhassa a közeljövőben. Gerincimplantátummal él, így egy rossz mozdulat, egy apró baleset is súlyos következményekkel járhat. Éppen ezért utazás közben a biztonság az elsődleges szempont számára, vagyis ha egy hely nem biztonságos, vagy nem akadálymentes, inkább nem kockáztat.

„Régebben jártam néhány régi templomban, de a közlekedés ott is nehézkes volt. A legtöbb helyen az emberek kedvesek és segítőkészek, maximálisan ügyelnek a biztonságomra”

– árulta el Rumeysa, aki bízik abban, hogy a jövőben egyre több innovatív megoldás születik a mozgáskorlátozott látogatók számára. Íme egy videó róla, amint épp utazni készül: