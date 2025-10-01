Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
Ilyen trükkel utazik repülőn a világ legmagasabb nője

Getty Images - Anadolu
magasság extrém kihívás repülőgép
Jónás Ágnes
2025.10.01.
A török származású Rumeysa Gelgi több mint 215 centiméter magas, így különleges körülmények között tud csak repülni: hordágyon fekszik az utazás alatt és 6 ülőhelyet kell foglalnia. A világ legmagasabb nője már nagyon szeretné kipróbálni a buszos utazást is.

Rumeysa Gelgi számára az utazás korántsem könnyű. A világ legmagasabb nője gondosan megtervezi, ha repülővel szeretne eljutni egyik országból a másikba. Összesen 6 ülőhelyet kell foglalnia a repülőgépen, mivel kizárólag hordágyon, fekve tud utazni. Magassága nem puszta rekord – a Weaver-szindróma nevű ritka genetikai rendellenességgel él. A hétköznapokon kerekesszékkel vagy járókerettel közlekedik.

A világ legmagasabb nője
Rumeysa Gelgi, a világ legmagasabb nője igyekszik teljes életet élni 
Forrás: NORTHFOTO

A Guinness Rekordok Könyvében is szereplő hölgy elmondta, hogy óriási vágya, hogy utazhasson és világot lásson. A 28. születésnapjára azt a célt tűzte ki, hogy minél több országot meglátogat.

„Meg szeretném mutatni, hogy ha kissé körülményesen is, de így is lehet teljes életet élni”

Az utazás azonban minden, csak nem egyszerű számára, hiszen sem a repülőgépek, sem más tömegközlekedési eszközök nem készültek fel ilyen testmagasságra. A Turkish Airline jelenleg az egyetlen kivétel: a légitársaság 2022-ben az egyik járatán kiszerelte hat ülését, és egy speciális hordágyat helyezett el a helyükön, így Rumeysa 2022 szeptemberében először tudott repülni, méghozzá San Franciscóból Kaliforniába. 

„Imádtam! Azóta évente legalább egyszer útra kelek, kizárólag a Turkish Airlines járataival utazom, és hordágyon, fekve töltöm a repülési időt. A felszállás előtt 4 órával már a reptéren kell lennem, hogy egyeztessek az orvosi személyzettel. Összesen 6 helyet fizetek – ennyi a hordágyam helyigénye.”

A világ legmagasabb nője már csak a buszozásra vágyik

Rumeysa buszon és vonaton még nem utazott, de nagyon vágyik arra, hogy kipróbálhassa a közeljövőben. Gerincimplantátummal él, így egy rossz mozdulat, egy apró baleset is súlyos következményekkel járhat. Éppen ezért utazás közben a biztonság az elsődleges szempont számára, vagyis ha egy hely nem biztonságos, vagy nem akadálymentes, inkább nem kockáztat. 

„Régebben jártam néhány régi templomban, de a közlekedés ott is nehézkes volt. A legtöbb helyen az emberek kedvesek és segítőkészek, maximálisan ügyelnek a biztonságomra”

 – árulta el Rumeysa, aki bízik abban, hogy a jövőben egyre több innovatív megoldás születik a mozgáskorlátozott látogatók számára. Íme egy videó róla, amint épp utazni készül:

