Cardi B 4 millió forintért rakatott be intim piercinget, amit aztán egy hét múlva el is hagyott - Videó!

A 32 éves rapper, Cardi B újfent sokkolta a közönséget. Különleges ékszert rakatott be magának, de sajnos nem sokáig élvezhette a csillogását.
Cardi B-től már megszokhattuk, hogy mindig tesz vagy mond valami olyat, ami láttán az embernek a tarkójáig szalad a szemöldöke, de a legutóbbi húzása még tőle is váratlan volt.
Egy podcastban mesélt arról ugyanis, hogy elképesztő összegért, 13 ezer dollárért (nagyjából 4 millió forint) tetetett be magának intim piercinget, nem is akárhová: a farokcsontja alá.
Állítólag a beavatkozás egyáltalán nem fájt neki, az ékszer pedig azért volt ennyire drága, mert a rapper ragaszkodott hozzá, hogy igazi gyémántok díszítsék a valagát.
A csodás ékszerről egy képet is megosztott, ám sajnos már csupán ez az egy bizonyíték maradt a beavatkozásról, ugyanis egy héttel a szúrás után Cardi arra lett figyelmes, hogy sehol sem találja a piercinget.
Átkutatta az egész házát a gyémántokért, de sehol sem találta, így a konklúzió az volt, hogy valószínűleg véletlenül lehúzta a toaletten a testékszert.
Bár a piercinget készítő szakember felajánlotta, hogy újra megcsinálja neki, a rapper úgy nyilatkozott, hogy már nincs kedve ezzel vesződni.
