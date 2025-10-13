Szingli barátnők figyelem! Ezek a városok a legjobbak, ha bulizni szeretnétek Európában

Közeledik az őszi szünet és még nem találtátok meg a megfelelő úti célt, ahova elutazhattok pár napra a barátnőiddel? Ha mindnyájan szinglik vagytok, vagy csak buliznátok egy hatalmasat, akkor csekkold a bulihelyeket a listánkon.

Ezekre a bulihelyekre mindenképp menjetek el a barátnőiddel, ha szórakozni szeretnétek.

Forrás: Shutterstock

Szingli lányok paradicsoma: bulihelyek Európában

Összeállításunkban olyan európai városokat szedtünk össze, ahol fergeteges partikra, forró éjszakákra, hűsítő koktélokra és sok-sok szórakozásra számíthattok szingli barátnőiddel.

Mielőtt odautaznál, ezeket mindenképp gondoljátok át:

Időjárás: mivel ezek már nem meleg, nyári, tengerparti helyek, ezért fontos, hogy előre tájékozódjatok, hogy milyen idő várható, és ne nagyon reménykedjetek abban, hogy október végén szikrázó napsütésben fürödhettek a meleg vízben.

Öltözködés: mindenképpen nézzetek utána, hogy milyen ruhákat vigyetek ezekbe a partivárosokba, nemcsak azért, hogy ne fázzatok meg a hidegben, hanem azért is, hogy ne járjatok pórul: a legtöbb szórakozóhely manapság már kiírja a dresscode-ot, ezekről érdemes tájékozódni.

Biztonság: szingli lányként érdemes a biztonságos hazajutást is előre kitalálnotok! Foglaljatok olyan szállást, ami közel van a szórakozóhelyekhez, vagy legyen nálatok mindig pénz taxira, ami jól fog jönni éjszaka.

Közösség: nézzetek utána, hogy milyen a közösség bizonyos városokban, kik azok, akikkel szívesen buliznátok! Így elkerülhetitek, hogy olyan helyre menjetek, ahol túl nagy a korkülönbség, túl durva buli, vagy általatok nem kedvelt zenéket játszanak.

Íme, a szingli lányok bulizós városainak listája

Berlin − Németország

Berlin másfél óra repülővel, szóval könnyen megközelíthető úti cél, ahol rengeteg klub és látványosság vár rátok. Ha bírjátok a keményebb bulikat, menjetek el egy technópartiba, ugyanis a berlini technóbulik világhírűek.

A város tele van underground bulihelyekkel, nyitott közösséggel és sok külföldivel is, ha szívesen ismerkednél.

Prága −Csehország

Szuper bárok és hangulatos old school klubok várnak rád Prágában. Barátnőiddel lesz mit megnéznetek napközben is, ugyanis maga a város is csodás. Kezdjétek az estét egy hangulatos jazzklubban koktélozással, utána pedig menjetek az egyik szórakozóhelyre, ahol egész éjszaka mulathattok.