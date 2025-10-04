Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. okt. 4.

A nagy tricikliszabályzat: mindenképpen tartsd be, ha édes hármast tervezel

párkapcsolat édeshármas együttlét
2025.10.04.
Az édeshármas talán az egyik leggyakoribb szexuális fantázia, ám fontos néhány előkészületet megtenni annak érdekében, hogy ne rombolja szét a párkapcsolatot.

Az édes hármas könnyen savanyú szólóba csaphat át, ha nem ragaszkodtok egy-két fontos szabályhoz. 

Az édes hármasnak fontos szabályai vannak
A nagy édes hármas biblia 

Az édes hármas talán az egyetlen olyan szexuális fantázia, amely a nők és a férfiak nagy részét is ugyanúgy beindítja. Mindezek ellenére azonban egy 2017-es tanulmány szerint a nők mindössze 10, a férfiak pedig 18 %-a létesített már ilyen jellegű nemi kapcsolatot

Ha a te fantáziádat is izgatja, hogy vajon milyen lehet beengedni egy harmadik felet a hálószobába, érdemes tisztában lenned azokkal az elengedhetetlen szabályokkal, amelyek garantálják, hogy a jó hangulat az aktus után is megmaradjon. 

1. Partnerválasztás 

Bár kézenfekvőnek tűnik az, hogy olyat hívjatok meg a hálószobátokba, akit mindketten jól ismertek, ez valójában egy végzetes hiba lehet. Az érzelmi kötődés ebben az esetben nem válik előnyére az élménynek, sőt, könnyen az lehet a járadéka, hogy valaki megbántódik vagy érzéseket kezd el táplálni egy olyan fél iránt, aki iránt nem lenne szabad. A fekete öves triciklizők ezért minden esetben olyan partnert ajánlanak, akit egyikőtök sem ismer: használjatok direkt ilyen jellegű társkereső oldalakat vagy menjetek egy bárba ismerkedni. 

2. Biztonság 

Még ha fogamzásgátló tablettát szedsz is, és maximálisan megbízol a harmadik félben, akkor is, mindig használjatok gumit! Egy nem várt terhesség vagy egy kellemetlen nemi betegség elég nagy árnyékot vethet a közös mókára. 

3. Szabályok

Mielőtt bármi is történne, fektessétek le a partnereddel a szabályokat: mik azok, amik téged zavarnak, mik azok, amik őt. Beszéljétek meg, hogy ki meddig szeretné, ha elfajulnának a dolgok, és mindig tartsátok magatokat szigorúan ahhoz, amiben megállapodtatok. 

4. Biztonsági szó

Lehet, hogy a vígjátékok karikatúraszerű szadomazo-jelenetei miatt butaságnak tűnik a biztonsági szó, de hidd el, nagyon hasznos lehet! Egyfajta biztonságot ad, hogy bármi történik, nálad van az irányítás és bármikor véget vethetsz a dolognak, ha neked nem tetszik. Találjatok ki valamit közösen, és ne féljetek használni, ha arra kerül a sor! 

5. Vond be a jövevényt is 

Miután a partnereddel lefektettétek a szabályokat, fontos, hogy a vendéggel is megtegyétek ugyanezt, így minimalizálhatjátok a kellemetlen helyzeteket és a sértődést. Ráadásul a kellemes beszélgetés a másik szexuális preferenciájáról könnyen megtörheti a kezdeti kínos hangulatot. 

Ha rendszeresen ez történik veled szex után, azt SEMMIKÉPP ne vedd félvállról: komoly bajt is jelezhet

A szex utáni vérzés ijesztő lehet, de nem mindig utal komoly betegségre. A szex utáni vérzés leggyakoribb okai között szerepelhet a hormonális változás, a fertőzés vagy a méhnyak problémái. A pontos ok feltárása orvosi vizsgálatot igényelhet.

5 szokás, amiről a férfiak azt gondolják, hogy beindít bennünket, pedig nagyon nem

Vannak bizonyos férfiszokások, amelyekért odáig vagyunk: amikor váratlanul virágot hoznak, kinyitják előttünk az ajtót vagy csak váratlanul éreztetik, hogy gondolnak ránk. Nos, most nem ezekről a férfiszokásokról fogunk beszélni, hanem azokról, amiket egyedül az erősebbik nem tart izgatónak, mi pedig legszívesebben elmenekülnénk tőlük.

A Baywatch szexikonja Carmen Electra merész fotósorozattal robbantotta fel a netet

Az 53 éves színésznő megmutatta, hogy a kor csak egy szám, a neccharisnya és a fűző pedig még mindig vadítóan áll rajta. A Baywatch sztárja továbbra sem szégyenlős, ha a kamerák előtt kell állnia.

 

