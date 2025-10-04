A nagy tricikliszabályzat: mindenképpen tartsd be, ha édes hármast tervezel

Az édes hármas könnyen savanyú szólóba csaphat át, ha nem ragaszkodtok egy-két fontos szabályhoz.

Az édes hármasnak fontos szabályai vannak

A nagy édes hármas biblia

Az édes hármas talán az egyetlen olyan szexuális fantázia, amely a nők és a férfiak nagy részét is ugyanúgy beindítja. Mindezek ellenére azonban egy 2017-es tanulmány szerint a nők mindössze 10, a férfiak pedig 18 %-a létesített már ilyen jellegű nemi kapcsolatot.

Ha a te fantáziádat is izgatja, hogy vajon milyen lehet beengedni egy harmadik felet a hálószobába, érdemes tisztában lenned azokkal az elengedhetetlen szabályokkal, amelyek garantálják, hogy a jó hangulat az aktus után is megmaradjon.

1. Partnerválasztás

Bár kézenfekvőnek tűnik az, hogy olyat hívjatok meg a hálószobátokba, akit mindketten jól ismertek, ez valójában egy végzetes hiba lehet. Az érzelmi kötődés ebben az esetben nem válik előnyére az élménynek, sőt, könnyen az lehet a járadéka, hogy valaki megbántódik vagy érzéseket kezd el táplálni egy olyan fél iránt, aki iránt nem lenne szabad. A fekete öves triciklizők ezért minden esetben olyan partnert ajánlanak, akit egyikőtök sem ismer: használjatok direkt ilyen jellegű társkereső oldalakat vagy menjetek egy bárba ismerkedni.

2. Biztonság

Még ha fogamzásgátló tablettát szedsz is, és maximálisan megbízol a harmadik félben, akkor is, mindig használjatok gumit! Egy nem várt terhesség vagy egy kellemetlen nemi betegség elég nagy árnyékot vethet a közös mókára.

3. Szabályok

Mielőtt bármi is történne, fektessétek le a partnereddel a szabályokat: mik azok, amik téged zavarnak, mik azok, amik őt. Beszéljétek meg, hogy ki meddig szeretné, ha elfajulnának a dolgok, és mindig tartsátok magatokat szigorúan ahhoz, amiben megállapodtatok.

4. Biztonsági szó

Lehet, hogy a vígjátékok karikatúraszerű szadomazo-jelenetei miatt butaságnak tűnik a biztonsági szó, de hidd el, nagyon hasznos lehet! Egyfajta biztonságot ad, hogy bármi történik, nálad van az irányítás és bármikor véget vethetsz a dolognak, ha neked nem tetszik. Találjatok ki valamit közösen, és ne féljetek használni, ha arra kerül a sor!