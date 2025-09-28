5 szokás, amiről a férfiak azt gondolják, hogy beindít bennünket, pedig nagyon nem

Néhány férfiszokás csak elméletben vonzó – mármint leginkább a férfiak elméjében.
Tudjuk, hogy a nők és a férfiak egy teljesen más bolygóról származnak, és szinte semmiben nem értenek egyet, de talán a leghatalmasabb tátongó szakadék a szexuális preferenciákban található.
A pasiknak akkor is kedvük támad, amikor nem fürödtek két napja, nem aludtak egy hete és hatszáz bonyolult feladattal kell megbirkózniuk, nekünk nőknek pedig szükségünk van a ráhangolódásra, az ideális körülményekre és a megfelelő hangulatra, hogy úgy érezzük, teljesen el tudjuk magunkat engedni.
Na, ezt a kettőt néha meglehetősen nehéz összehozni egy párkapcsolatban, de nem lehetetlen – vagyis nem volna, ha a férfiak nem gondolnának teljesen mást arról, hogy mi az izgató és mi nem.
Értjük uraim, hogy magatokból indultok ki, és nálatok azonnal lekapcsolódik a lámpa, amint megláttok két formás cicit, de ez fordítva nagyon nem így működik! Hiába is vonulsz fel a frissen megmosdatott testeddel a nappali közepén büszkén, nem biztos, hogy szíved hölgye instant lángra kap az impozáns látványtól, bármennyire is szeretnéd ezt hinni.
Értjük a jó szándékot: főzöl egy finom vacsorát, meggyújtasz pár gyertyát és máris borítékolható az est kimenetele. Ha viszont a tevékenységeid közben olyan kuplerájt hagysz a konyhában, mint egy világháborús csatatér, akkor ne csodálkozz, ha a párod végig arra fog gondolni, hogy hogyan fogja ezt a mocskot eltakarítani, és hogy bárcsak inkább rendeltél volna valahonnan.
Mi is lehetne jobb előjáték annál, ha pajkosan rámarkolsz a szerelmed fenekére, miközben ő arccal előre próbálja kiszedni a mosógépből a rejtőzködő zoknikat? Megsúgjuk: szinte bármi! Tudjuk, lenyűgöz a látvány és szeretnéd éreztetni a kedveseddel, hogy teszik neked, és ez mind nagyon klassz is, de azért próbáld figyelembe venni, hogy a másik teljesen más lelkiállapotban van, és a háta közepére nem kívánja a kéretlen tapizást.
Becsülendő, hogy szeretnéd feldobni a nemi életeteket, de fontos, hogy figyelembe vedd a kedvesed igényeit is — beszélgess vele és derítsd ki, hogy mi az, ami valóban bejön neki. Nem mindenki szeret ugyanis tökéletes testű, csodásan bevilágított nőket nézni hancúrozás közben egy teljesen nevetséges, irreális szituációban.
Mi, nők romantikusak vagyunk, szeretjük, ha bókolnak nekünk és azt éreztetik, hogy mi vagyunk a világ közepe. A mocskos beszéd és a hajhúzás bár alkalomadtán szexi is lehet, viszonylag kevés nőtársunk van, aki beindul akkor, amikor az esti zuhanyzás után fáradtan az ágyba dőlve azt kell hallgatnia, hogy micsoda riherongy nőszemély, akit jól meg kell büntetni.
