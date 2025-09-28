Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. szept. 28., vasárnap Vencel

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
intimitás

5 szokás, amiről a férfiak azt gondolják, hogy beindít bennünket, pedig nagyon nem

Shutterstock - Prostock-studio
intimitás párkapcsolat férfi szokás
Nagy Kata
2025.09.28.
Vannak bizonyos férfiszokások, amelyekért odáig vagyunk: amikor váratlanul virágot hoznak, kinyitják előttünk az ajtót vagy csak váratlanul éreztetik, hogy gondolnak ránk. Nos, most nem ezekről a férfiszokásokról fogunk beszélni, hanem azokról, amiket egyedül az erősebbik nem tart izgatónak, mi pedig legszívesebben elmenekülnénk tőlük.

Néhány férfiszokás csak elméletben vonzó – mármint leginkább a férfiak elméjében. 

Fiatal nő unja a pasija férfiszokásait
Néhány férfiszokás inkább fárasztó, mint izgató. 
Forrás: Shutterstock

5 férfiszokás, amitől a falra mászunk 

Tudjuk, hogy a nők és a férfiak egy teljesen más bolygóról származnak, és szinte semmiben nem értenek egyet, de talán a leghatalmasabb tátongó szakadék a szexuális preferenciákban található.

A pasiknak akkor is kedvük támad, amikor nem fürödtek két napja, nem aludtak egy hete és hatszáz bonyolult feladattal kell megbirkózniuk, nekünk nőknek pedig szükségünk van a ráhangolódásra, az ideális körülményekre és a megfelelő hangulatra, hogy úgy érezzük, teljesen el tudjuk magunkat engedni.

Na, ezt a kettőt néha meglehetősen nehéz összehozni egy párkapcsolatban, de nem lehetetlen – vagyis nem volna, ha a férfiak nem gondolnának teljesen mást arról, hogy mi az izgató és mi nem. 

1. Indokolatlan pucérkodás

Értjük uraim, hogy magatokból indultok ki, és nálatok azonnal lekapcsolódik a lámpa, amint megláttok két formás cicit, de ez fordítva nagyon nem így működik! Hiába is vonulsz fel a frissen megmosdatott testeddel a nappali közepén büszkén, nem biztos, hogy szíved hölgye instant lángra kap az impozáns látványtól, bármennyire is szeretnéd ezt hinni. 

2. Meglepetés vacsora 

Értjük a jó szándékot: főzöl egy finom vacsorát, meggyújtasz pár gyertyát és máris borítékolható az est kimenetele. Ha viszont a tevékenységeid közben olyan kuplerájt hagysz a konyhában, mint egy világháborús csatatér, akkor ne csodálkozz, ha a párod végig arra fog gondolni, hogy hogyan fogja ezt a mocskot eltakarítani, és hogy bárcsak inkább rendeltél volna valahonnan. 

3. Taperolás 

Mi is lehetne jobb előjáték annál, ha pajkosan rámarkolsz a szerelmed fenekére, miközben ő arccal előre próbálja kiszedni a mosógépből a rejtőzködő zoknikat? Megsúgjuk: szinte bármi! Tudjuk, lenyűgöz a látvány és szeretnéd éreztetni a kedveseddel, hogy teszik neked, és ez mind nagyon klassz is, de azért próbáld figyelembe venni, hogy a másik teljesen más lelkiállapotban van, és a háta közepére nem kívánja a kéretlen tapizást. 

4. Korhatáros filmek 

Becsülendő, hogy szeretnéd feldobni a nemi életeteket, de fontos, hogy figyelembe vedd a kedvesed igényeit is — beszélgess vele és derítsd ki, hogy mi az, ami valóban bejön neki. Nem mindenki szeret ugyanis tökéletes testű, csodásan bevilágított nőket nézni hancúrozás közben egy teljesen nevetséges, irreális szituációban. 

5. Mocskos beszéd 

Mi, nők romantikusak vagyunk, szeretjük, ha bókolnak nekünk és azt éreztetik, hogy mi vagyunk a világ közepe. A mocskos beszéd és a hajhúzás bár alkalomadtán szexi is lehet, viszonylag kevés nőtársunk van, aki beindul akkor, amikor az esti zuhanyzás után fáradtan az ágyba dőlve azt kell hallgatnia, hogy micsoda riherongy nőszemély, akit jól meg kell büntetni. 

Mi az az orgazmuslégzés és miért kellene minden nap gyakorolni?

Bár az orgazmuslégzés elsőre pikánsan hangzik, valójában olyan hétköznapi helyzetekben is hasznát veheted, amire talán nem is gondoltál volna!

Neked mi a szexnyelved? – Derítsd ki, hogyan lehet több boldog pillanatotok az ágyban

Így lehetsz még jobb szerető a szexnyelvek segítségével.

Szex az exszel? A párterapeuta elárulja, jó ötlet-e így fenntartani egy lezárt kapcsolatot

Előfordul, hogy hiába a szakítás, nem teljes az elszakadás. A szexuális kapcsolat megmarad, legalábbis időnként az exek még összejönnek. De vajon jó ötlet ez? A párterapeuta megmondja.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu