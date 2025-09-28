5 szokás, amiről a férfiak azt gondolják, hogy beindít bennünket, pedig nagyon nem

Néhány férfiszokás csak elméletben vonzó – mármint leginkább a férfiak elméjében.

Néhány férfiszokás inkább fárasztó, mint izgató.

Forrás: Shutterstock

5 férfiszokás, amitől a falra mászunk

Tudjuk, hogy a nők és a férfiak egy teljesen más bolygóról származnak, és szinte semmiben nem értenek egyet, de talán a leghatalmasabb tátongó szakadék a szexuális preferenciákban található.

A pasiknak akkor is kedvük támad, amikor nem fürödtek két napja, nem aludtak egy hete és hatszáz bonyolult feladattal kell megbirkózniuk, nekünk nőknek pedig szükségünk van a ráhangolódásra, az ideális körülményekre és a megfelelő hangulatra, hogy úgy érezzük, teljesen el tudjuk magunkat engedni.

Na, ezt a kettőt néha meglehetősen nehéz összehozni egy párkapcsolatban, de nem lehetetlen – vagyis nem volna, ha a férfiak nem gondolnának teljesen mást arról, hogy mi az izgató és mi nem.

1. Indokolatlan pucérkodás

Értjük uraim, hogy magatokból indultok ki, és nálatok azonnal lekapcsolódik a lámpa, amint megláttok két formás cicit, de ez fordítva nagyon nem így működik! Hiába is vonulsz fel a frissen megmosdatott testeddel a nappali közepén büszkén, nem biztos, hogy szíved hölgye instant lángra kap az impozáns látványtól, bármennyire is szeretnéd ezt hinni.

2. Meglepetés vacsora

Értjük a jó szándékot: főzöl egy finom vacsorát, meggyújtasz pár gyertyát és máris borítékolható az est kimenetele. Ha viszont a tevékenységeid közben olyan kuplerájt hagysz a konyhában, mint egy világháborús csatatér, akkor ne csodálkozz, ha a párod végig arra fog gondolni, hogy hogyan fogja ezt a mocskot eltakarítani, és hogy bárcsak inkább rendeltél volna valahonnan.

3. Taperolás

Mi is lehetne jobb előjáték annál, ha pajkosan rámarkolsz a szerelmed fenekére, miközben ő arccal előre próbálja kiszedni a mosógépből a rejtőzködő zoknikat? Megsúgjuk: szinte bármi! Tudjuk, lenyűgöz a látvány és szeretnéd éreztetni a kedveseddel, hogy teszik neked, és ez mind nagyon klassz is, de azért próbáld figyelembe venni, hogy a másik teljesen más lelkiállapotban van, és a háta közepére nem kívánja a kéretlen tapizást.