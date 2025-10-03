Olyan esküvői (öl)táncot adott férjének az újdonsült ara, hogy a násznép teljesen kiakadt

Egy profi sztripper is megirigyelhetné azt az öltáncot, amit Natalie Sanders előadott az esküvőjén.

Natalie Sanders nem szeretett volna hagyományos esküvői táncot.

Forrás: Shutterstock

Minden idők esküvői táncát prezentálta egy amerikai menyasszony

Vírusként terjed a TikTok-on Natalie Sanders videója, ahol egy részlet látható a fiatal menyasszony esküvői táncából.

A felvételen jól látható, hogy a széken ülő megilletődött vőlegény zavartan mosolyog, miközben az enyhén kapatos menyecske az ölében fekve az arcához nyomja azt a felét, amit ritkán lát a nap, majd őrült twerkelésbe kezd.

Legnagyobb fájdalmunkra nincsen videó arról, hogyan reagálta le ezt a pompás performanszot a násznép, de Natalie állítása szerint több idősebb rokon kifejezetten felháborodott az öltánc láttán és a lakodalom egy pillanatra meg is akadt ezen a ponton.

A fiatal nő persze azonnal megmagyarázta a rendhagyó menyasszonyi táncot: szerinte a kelleténél egy-két pohárral több koktélt dobott be (ki hitte volna?!) és ezt bátorította fel arra, hogy egy kicsit feldobja a hangulatot.

A videót majdnem 5 millióan nézték meg pár nap alatt és a legtöbben kifejezetten jól szórakoztak a háromgyerekes ápolónő produkcióján, többen kifejtették, hogy ez minden bizonnyal egy szórakoztató házasság lesz. Mások azonban gúnyos megjegyzéseket fűztek a videó alá, volt aki azon elmélkedett, milyen büszkék lehetnek az örömszülők mindkét oldalon.