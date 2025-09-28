Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. szept. 28., vasárnap Vencel

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
esküvő

Selena Gomez gyönyörű menyasszony volt: itt van minden, amit az álomszép ruhájáról tudni lehet

esküvő Benny Blanco selena gomez
Horváth Angéla
2025.09.28.
Hollywood egyik legkedveltebb párosa szeptember 27-én, szombaton Kaliforniában végre kimondta a boldogító igent. A 33 éves Selena Gomez egy egyedi tervezésű Ralph Lauren menyasszonyi ruhában vonult, amely drámai eleganciájával igazi szenzációnak számított. A 37 éves Benny Blanco szintén Ralph Lauren kreációban, klasszikus szmokingban állt oltár elé.

Selena Gomez és Benny Blanco kedvenc tervezője Ralph Lauren, így egyértelmű volt, hogy innen választanak ruhát az esküvőjükre is. Selena egyedi tervezésű menyasszonyi ruhája ötvözi a klassikus és a modern stílusjegyeket. A magasított nyakrésznek köszöhetően előlről visszafogottnak tűnhet a csodás darab, ám a hátrész annél szexibb! A ruha felső részét a virágos, csipkés betét tette még különegesebbé, ennek mozgalmasságát pedig az egyszerű, de annál nagyszerűb szoknyarész ellensúyozta. 

Selena Gomez ruhája minden tekintetben különleges volt
Selena Gomez ruhája minden tekintetben különleges volt
Forrás: Instagram

 

Selena Gomez frizuráját a híres fodrász, Renato Campora készítette, aki Joico hajápolási termékeket használt a menyasszony hajának formázásához. Elmondása szerint a cél az volt, hogy a haj minden részlete a boldogságot, az egységet és a szerelmet sugározza. A színésznő haját kétszer mosta meg védősamponnal, majd hajpakolást tett rá, végül marcel hullámokat formázott, különös figyelmet fordítva az arcát keretező tincsekre. A végeredmény egy klasszikus, időtálló hollywoodi glamour frizura lett, amely tökéletesen illett a nap hangulatához.

Selena Gomez gyönyörű menyasszony volt
Selena Gomez gyönyörű menyasszony volt
Forrás: Instagram 

Az ünnepségen számos híresség megjelent, köztük Taylor Swift, Paris Hilton, valamint Selena kollégái, Martin Short és Steve Martin is, akik a Gyilkos a házban című sorozatban játszanak vele.

Selena Gomez és Benny Blanco két év után házasodtak össze

Selena Gomez és Benny Blanco 2023 decemberében vállalták fel nyilvánosan kapcsolatukat, egy évvel később pedig megtörtént az eljegyzés. A producer egy marquise csiszolású gyémántgyűrűt adott át kedvesének, amelyet közösen terveztek. Az énekesnő akkor így fogalmazott Instagramján: „Az örökkévalóság most kezdődik...”

Selena Gomez férjhez ment Benny Blancohoz – Itt vannak esküvői fotók!

Selena Gomez és Benny Blanco hivatalosan is összekötötték életüket: a világhírű énekesnő-színésznő és a Grammy-díjas producer szombaton, szeptember 27-én mondta ki a boldogító igent Kaliforniában. A pár az Instagramon osztotta meg örömét: Gomez megható fotósorozattal mutatta meg, milyen volt életük legszebb napja.

A Guinness család leszármazottja híres divattervezők múzsája volt: így él most az ikon, aki kilépett a család árnyékából

A Netflixen bemutatott A Guinness család című sorozat újra reflektorfénybe helyezte a világ egyik leghíresebb dinasztiáját. De mit jelent ma Guinnessnek lenni? Erről mesélt a divatvilág excentrikus múzsája, Daphne Guinness.

Ez a 66 éves francia nő a világ legszebb nagymamája - Fotón a 66 éves Yasmina Rossi

Ha valaki azt gondolja, hogy az idő múlása egyet jelent a szépség elvesztésével, akkor csak nézze meg Yasmina Rossit – ő ennek az ellenkezőjét bizonyítja. A francia származású modell 66 évesen is ragyog, és bátran, magabiztosan mutatja meg, hogy a kor nem akadály, hanem lehetőség.

 


 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu