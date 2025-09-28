Selena Gomez gyönyörű menyasszony volt: itt van minden, amit az álomszép ruhájáról tudni lehet

Selena Gomez és Benny Blanco kedvenc tervezője Ralph Lauren, így egyértelmű volt, hogy innen választanak ruhát az esküvőjükre is. Selena egyedi tervezésű menyasszonyi ruhája ötvözi a klassikus és a modern stílusjegyeket. A magasított nyakrésznek köszöhetően előlről visszafogottnak tűnhet a csodás darab, ám a hátrész annél szexibb! A ruha felső részét a virágos, csipkés betét tette még különegesebbé, ennek mozgalmasságát pedig az egyszerű, de annál nagyszerűb szoknyarész ellensúyozta.

Selena Gomez ruhája minden tekintetben különleges volt

Forrás: Instagram

Selena Gomez frizuráját a híres fodrász, Renato Campora készítette, aki Joico hajápolási termékeket használt a menyasszony hajának formázásához. Elmondása szerint a cél az volt, hogy a haj minden részlete a boldogságot, az egységet és a szerelmet sugározza. A színésznő haját kétszer mosta meg védősamponnal, majd hajpakolást tett rá, végül marcel hullámokat formázott, különös figyelmet fordítva az arcát keretező tincsekre. A végeredmény egy klasszikus, időtálló hollywoodi glamour frizura lett, amely tökéletesen illett a nap hangulatához.

Selena Gomez gyönyörű menyasszony volt

Forrás: Instagram

Az ünnepségen számos híresség megjelent, köztük Taylor Swift, Paris Hilton, valamint Selena kollégái, Martin Short és Steve Martin is, akik a Gyilkos a házban című sorozatban játszanak vele.

Selena Gomez és Benny Blanco két év után házasodtak össze

Selena Gomez és Benny Blanco 2023 decemberében vállalták fel nyilvánosan kapcsolatukat, egy évvel később pedig megtörtént az eljegyzés. A producer egy marquise csiszolású gyémántgyűrűt adott át kedvesének, amelyet közösen terveztek. Az énekesnő akkor így fogalmazott Instagramján: „Az örökkévalóság most kezdődik...”