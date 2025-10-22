Őszi programajánló: a Millenárisra látogatva Kapu Tiborral is találkozhatunk az őszi szünetben

Idén is kihozza a tudományt a laborokból a 2. Tudományos Expo: 2025. október 28-30. között a Millenáris D épületében látványos és izgalmas kísérletek, szakmai bemutatók, kiállítások és beszélgetések várják az érdeklődőket. Az őszi tanszünetben zajló eseményen a tervek szerint olyan neves szakemberekkel is lehet majd találkozni, mint Kapu Tibor és Cserényi Gyula vagy Merkely Béla. Ráadásul a program ezúttal is ingyenes.

Kapu Tibor űrhajós is előadást tart a 2. Tudományos Expón

Forrás: AFP

Október 28–30. között a Millenáris ad otthont Magyarország egyik legnagyobb tudománynépszerűsítő rendezvényének, a 2. Tudományos Expónak. A háromnapos esemény nemcsak a szakembereknek, hanem minden korosztálynak lehetőséget kínál arra, hogy testközelből ismerkedjen meg a magyar tudományos élet legizgalmasabb eredményeivel és jövőformáló irányaival.

A 2. Tudományos Expo célja, hogy a tudományt közelebb hozza a társadalomhoz. Nem száraz előadások soráról van szó, hanem interaktív bemutatókról, látványos kísérletekről, inspiráló beszélgetésekről és élményalapú tanulásról.

A látogatók a matematika, a fizika, a kémia, a biológia, az űrkutatás, valamint az orvostudományok legfrissebb eredményeit ismerhetik meg közérthető formában.

A 2025-ös Tudományos Expo különlegessége, hogy szervesen kapcsolódik az MTA alapításának 200. évfordulója alkalmából meghirdetett Magyar Tudomány Évéhez. Ez az országos programsorozat egyrészt a hazai tudományos hagyományokat ünnepli, másrészt azt is bemutatja, miként formálják kutatóink a jövőt. A 2. Tudományos Expo ennek egyik leglátványosabb és legszélesebb közönséget megszólító állomása lesz.

A Millenáris D épületén belül kiállítói standok várják az érdeklődőket (ahol egyetemek, kutatóintézetek mutatják be aktuális innovatív, tudományos projektjeiket), emellett a nagyszínpadon kísérletek és előadások, a színházteremben pedig szakmai kerekasztal-beszélgetésekkel készül a szervező Nemzeti Innovációs Ügynökség és a Nemzeti Tudósképző Akadémia.

A nagyszínpadon kiemelt programelem lesz Kapu Tibor űrhajós előadása, de emellett olyan bemutatók is várhatók, amelyeknél komoly hangsúlyt kap a robotika (humanoid és robotkutya bemutató is várható), illetve lesznek szövettani vizsgálatok, többféle fizikai és kémiai kísérlet is – ezek egy részét pedig bárki ki is próbálhatja.