Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. okt. 22., szerda Előd

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
őszi szünet

Őszi programajánló: a Millenárisra látogatva Kapu Tiborral is találkozhatunk az őszi szünetben

NurPhoto - FOTO OLIMPIK
őszi szünet Kapu Tibor Cserényi Gyula Tudományos Expo
Rideg Léna
2025.10.22.
A 2. Tudományos Expo október 28-30. között kerül megrendezésre a Millenárison. A helyszínre látogatók Kapu Tiborral és Cserényi Gyulával is találkozhatnak.

Idén is kihozza a tudományt a laborokból a 2. Tudományos Expo: 2025. október 28-30. között a Millenáris D épületében látványos és izgalmas kísérletek, szakmai bemutatók, kiállítások és beszélgetések várják az érdeklődőket. Az őszi tanszünetben zajló eseményen a tervek szerint olyan neves szakemberekkel is lehet majd találkozni, mint Kapu Tibor és Cserényi Gyula vagy Merkely Béla. Ráadásul a program ezúttal is ingyenes.

Kapu Tibor űrhajós is előadást tart a 2. Tudományos Expón
Kapu Tibor űrhajós is előadást tart a 2. Tudományos Expón
Forrás: AFP

Kapu Tibor űrhajós is előadást tart a 2. Tudományos Expón

Október 28–30. között a Millenáris ad otthont Magyarország egyik legnagyobb tudománynépszerűsítő rendezvényének, a 2. Tudományos Expónak. A háromnapos esemény nemcsak a szakembereknek, hanem minden korosztálynak lehetőséget kínál arra, hogy testközelből ismerkedjen meg a magyar tudományos élet legizgalmasabb eredményeivel és jövőformáló irányaival.

A 2. Tudományos Expo célja, hogy a tudományt közelebb hozza a társadalomhoz. Nem száraz előadások soráról van szó, hanem interaktív bemutatókról, látványos kísérletekről, inspiráló beszélgetésekről és élményalapú tanulásról.

 A látogatók a matematika, a fizika, a kémia, a biológia, az űrkutatás, valamint az orvostudományok legfrissebb eredményeit ismerhetik meg közérthető formában.

A 2025-ös Tudományos Expo különlegessége, hogy szervesen kapcsolódik az MTA alapításának 200. évfordulója alkalmából meghirdetett Magyar Tudomány Évéhez. Ez az országos programsorozat egyrészt a hazai tudományos hagyományokat ünnepli, másrészt azt is bemutatja, miként formálják kutatóink a jövőt. A 2. Tudományos Expo ennek egyik leglátványosabb és legszélesebb közönséget megszólító állomása lesz.

A Millenáris D épületén belül kiállítói standok várják az érdeklődőket (ahol egyetemek, kutatóintézetek mutatják be aktuális innovatív, tudományos projektjeiket), emellett a nagyszínpadon kísérletek és előadások, a színházteremben pedig szakmai kerekasztal-beszélgetésekkel készül a szervező Nemzeti Innovációs Ügynökség és a Nemzeti Tudósképző Akadémia.

A nagyszínpadon kiemelt programelem lesz Kapu Tibor űrhajós előadása, de emellett olyan bemutatók is várhatók, amelyeknél komoly hangsúlyt kap a robotika (humanoid és robotkutya bemutató is várható), illetve lesznek szövettani vizsgálatok, többféle fizikai és kémiai kísérlet is – ezek egy részét pedig bárki ki is próbálhatja.

A szakmai beszélgetések olyan témákat járnak körül, mint az önvezető autózás, a rákmegelőzés, a baktériumfertőzések kezelése, a klímaváltozás (pl. földtani kockázatok elemzése, körforgásos gazdaság) vagy éppen a mesterséges intelligencia különböző szakterületeken (pl. robotika, élelmiszeripar, oktatás) való alkalmazása.

Az Expón a Tudományos nagykövetek is részt vesznek, akik fiatal kutatóként, feltörekvő tehetségként mutatják be saját pályájukat, kutatási területüket és azt, hogyan válhat a tudomány karrier- és életformává. Az ő jelenlétük nemcsak a pályaválasztás előtt álló

középiskolások és egyetemisták számára jelenthet inspirációt, hanem mindazoknak, akik szeretnék jobban megérteni, hogyan kapcsolódik a tudomány a mindennapi életünkhöz.

Miért érdemes tehát ellátogatni a Millenárisra? 

  • Mert a Tudományos Expo egyszerre ad választ a tudomány iránt érdeklődő laikusok kíváncsiságára, a diákok pályaorientációs kérdéseire és a szakemberek szakmai érdeklődésére is. 
  • Ez az a hely, ahol a tudomány kilép a laboratóriumok falai közül, és mindenki számára kézzelfoghatóvá válik. 
  • Az Expo lehetőséget teremt arra is, hogy a látogatók közvetlenül találkozzanak kutatókkal, kérdezzenek tőlük, és első kézből halljanak a legújabb fejlesztésekről és eredményekről.

További információ: www.tudomanyeve.hu

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu