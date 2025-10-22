Kapu Tibor után újabb magyar űrhajós készül a Nemzetközi Űrállomásra

Óriási bejelentést tett Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter kedden Washingtonban. Szijjártó közleményében elárulta, hogy hamarosan találkozik az előző küldetést is levezénylő Axiom Space vállalat vezetőjével, akivel a magyar űrprogram folytatásáról fog egyeztetni, ugyanis emellett a kormány teljes mértékben elkötelezett. Kapu Tibor után újabb magyar készül az űrbe!
Kapu Tibor után újabb magyar űrhajós írhat történelmet
"A magyar űrkutatási és űripari programból az egész magyar gazdaság nagyon sokat profitál (…) Az Axiom-küldetés hatvan tudományos kísérletet végzett el a Nemzetközi Űrállomáson, olyan kísérleteket, amelyeket földi körülmények között nem lehet elvégezni. Ebből huszonötöt a magyar űrhajós végzett el saját kutatási programja keretében, együttműködésben magyarországi vállalatokkal, kutatóműhelyekkel, egyetemekkel, oktatási intézményekkel" - tudatta az MTI-vel.
Majd kiemelte, hogy ezek feldolgozása még zajlik, az eredményekből pedig az egész gazdaság profitálni fog.
Szijjártó Péter megerősítette, hogy a kormányzat célja az űrkutatásban Magyarország által megszerzett regionális vezető pozíció megtartása, s ezért folytatják az űrprogramot, együttműködésben az Egyesült Államokkal, amit újabb fontos mérföldkőnek és területnek nevezett a magyar-amerikai együttműködés sikertörténetében.
"Amikor Kapu Tibort kiképeztük, akkor kiképeztünk vele egy másik űrhajóst is, aki a tartalékosa volt, és ugyanazt a képzést megkapta (…) Ő nem ment fel a világűrbe, de ha már van egy kiképzett űrhajósunk, van egy jó amerikai együttműködő partnerünk, ha vannak már tudományos eredményeink, ha látszik, hogy ebből a gazdaság profitál, látszik, hogy regionális vezető szerepben vagyunk, akkor folytatni kell" - szögezte le, Cserényi Gyulára utalva.
"Úgyhogy folytatjuk a magyar űrprogramot. A mai napon az Axiom Space vezetőjével egy következő lehetséges magyar emberes űrrepülés részleteit fogjuk tisztázni, hiszen az előző emberes űrrepülésből is nagyon sokat profitált a magyar gazdaság, és még fog is" - összegzett.