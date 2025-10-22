Óriási bejelentést tett Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter kedden Washingtonban. Szijjártó közleményében elárulta, hogy hamarosan találkozik az előző küldetést is levezénylő Axiom Space vállalat vezetőjével, akivel a magyar űrprogram folytatásáról fog egyeztetni, ugyanis emellett a kormány teljes mértékben elkötelezett. Kapu Tibor után újabb magyar készül az űrbe!

Kapu Tibor után újabb magyar űrhajós készül a Nemzetközi Űrállomásra

Forrás: NurPhoto

Kapu Tibor után újabb magyar űrhajós írhat történelmet

"A magyar űrkutatási és űripari programból az egész magyar gazdaság nagyon sokat profitál (…) Az Axiom-küldetés hatvan tudományos kísérletet végzett el a Nemzetközi Űrállomáson, olyan kísérleteket, amelyeket földi körülmények között nem lehet elvégezni. Ebből huszonötöt a magyar űrhajós végzett el saját kutatási programja keretében, együttműködésben magyarországi vállalatokkal, kutatóműhelyekkel, egyetemekkel, oktatási intézményekkel" - tudatta az MTI-vel.

Majd kiemelte, hogy ezek feldolgozása még zajlik, az eredményekből pedig az egész gazdaság profitálni fog.

Szijjártó Péter megerősítette, hogy a kormányzat célja az űrkutatásban Magyarország által megszerzett regionális vezető pozíció megtartása, s ezért folytatják az űrprogramot, együttműködésben az Egyesült Államokkal, amit újabb fontos mérföldkőnek és területnek nevezett a magyar-amerikai együttműködés sikertörténetében.

"Amikor Kapu Tibort kiképeztük, akkor kiképeztünk vele egy másik űrhajóst is, aki a tartalékosa volt, és ugyanazt a képzést megkapta (…) Ő nem ment fel a világűrbe, de ha már van egy kiképzett űrhajósunk, van egy jó amerikai együttműködő partnerünk, ha vannak már tudományos eredményeink, ha látszik, hogy ebből a gazdaság profitál, látszik, hogy regionális vezető szerepben vagyunk, akkor folytatni kell" - szögezte le, Cserényi Gyulára utalva.

"Úgyhogy folytatjuk a magyar űrprogramot. A mai napon az Axiom Space vezetőjével egy következő lehetséges magyar emberes űrrepülés részleteit fogjuk tisztázni, hiszen az előző emberes űrrepülésből is nagyon sokat profitált a magyar gazdaság, és még fog is" - összegzett.