"Kamerán néztem végig, ahogy megcsal a feleségem" − Az okosrendszer buktatta le a hűtlen anyát

Azt hitte, az okosotthon majd megkönnyíti az életét. Ehelyett a megcsalása legfájdalmasabb pillanatának lett akaratlan nézője – egy jelenetnek, ami végül a kapcsolat végét jelentette.

Az okosotthon rögzítette a megcsalást

Az okosotthon buktatta le a megcsalást: a hűtlen feleség hiába tagadott

David Smith mindig is büszke volt rá, hogy ő olyan típus, aki mindent meg tud csinálni egyedül is. Ha elromlott a hűtő, ő szerelte meg. Ha új lámpát kellett bekötni, azt is megoldotta. Amikor pedig közös családi fotóstúdiójukat fejlesztették, David úgy döntött:

Ideje a technológiai forradalomnak.

Kamerák, mozgásérzékelők, hangvezérlés került a stúdióba, amihez tartozott egy app, amivel mindent a telefonjáról tudott irányítani. Azt gondolta, az okosrendszer majd segít abban, hogy nyugodtabban éljen.

Csakhogy ez a rendszer végül az ő életét világította át, méghozzá a legkegyetlenebb módon.

Egy péntek este volt

David otthon volt a három gyerekkel, társasjátékkal játszottak, pizzaillat lengte be a házat. A felesége, Laura – aki elvileg zumbázni ment a barátnőivel – ekkor még csak egy sima üzenetet küldött: „Ne várjatok, később jövök.” Nem volt ebben semmi furcsa. De néhány perccel később a stúdió kamerarendszere mozgást jelzett.

„Talán valaki betört?” – gondolta David, és ránézett a telefonjára.

Amit látott, az örökre megváltoztatta.

Laura ott állt a stúdió közepén – nem egy fotózásra váró ügyféllel, hanem egy férfival, akit David még soha nem látott. Kezük összefonva, beszélgettek, majd egy hosszabb csók következett, és minden más − miközben a kamerák rögzítették az egészet. David a megcsalása minden pillanatát élőben követhette.

David először lefagyott. Aztán dühében elkezdte a lámpákat fel-le kapcsolgatni, hátha feltűnik a tilosban járóknak, hogy nincsenek egyedül... De a hűtlen felesége csak nevetett, azt gondolta, hogy csak a technika játszik velük.

Másnap reggel Laura már mindent tagadott. Azt mondta, csak barátok, csak egyszeri alkalom volt. De Davidnek ott volt a felvétel. Az az okosrendszer, amit annyira szeretett, most hideg, tökéletes bizonyítékként mutatta meg, amit nem akart látni.