"Kamerán néztem végig, ahogy megcsal a feleségem" − Az okosrendszer buktatta le a hűtlen anyát

Azt hitte, az okosotthon majd megkönnyíti az életét. Ehelyett a megcsalása legfájdalmasabb pillanatának lett akaratlan nézője – egy jelenetnek, ami végül a kapcsolat végét jelentette.
Az okosotthon buktatta le a megcsalást: a hűtlen feleség hiába tagadott
David Smith mindig is büszke volt rá, hogy ő olyan típus, aki mindent meg tud csinálni egyedül is. Ha elromlott a hűtő, ő szerelte meg. Ha új lámpát kellett bekötni, azt is megoldotta. Amikor pedig közös családi fotóstúdiójukat fejlesztették, David úgy döntött:
Ideje a technológiai forradalomnak.
Kamerák, mozgásérzékelők, hangvezérlés került a stúdióba, amihez tartozott egy app, amivel mindent a telefonjáról tudott irányítani. Azt gondolta, az okosrendszer majd segít abban, hogy nyugodtabban éljen.
Csakhogy ez a rendszer végül az ő életét világította át, méghozzá a legkegyetlenebb módon.
Egy péntek este volt
David otthon volt a három gyerekkel, társasjátékkal játszottak, pizzaillat lengte be a házat. A felesége, Laura – aki elvileg zumbázni ment a barátnőivel – ekkor még csak egy sima üzenetet küldött: „Ne várjatok, később jövök.” Nem volt ebben semmi furcsa. De néhány perccel később a stúdió kamerarendszere mozgást jelzett.
„Talán valaki betört?” – gondolta David, és ránézett a telefonjára.
Amit látott, az örökre megváltoztatta.
Laura ott állt a stúdió közepén – nem egy fotózásra váró ügyféllel, hanem egy férfival, akit David még soha nem látott. Kezük összefonva, beszélgettek, majd egy hosszabb csók következett, és minden más − miközben a kamerák rögzítették az egészet. David a megcsalása minden pillanatát élőben követhette.
David először lefagyott. Aztán dühében elkezdte a lámpákat fel-le kapcsolgatni, hátha feltűnik a tilosban járóknak, hogy nincsenek egyedül... De a hűtlen felesége csak nevetett, azt gondolta, hogy csak a technika játszik velük.
Másnap reggel Laura már mindent tagadott. Azt mondta, csak barátok, csak egyszeri alkalom volt. De Davidnek ott volt a felvétel. Az az okosrendszer, amit annyira szeretett, most hideg, tökéletes bizonyítékként mutatta meg, amit nem akart látni.
A 18 éves házasság véget ért – És nem egy veszekedéssel, hanem egy értesítéssel a telefonon
A technológia, amitől David azt várta, hogy biztonságot ad, végül csak azt bizonyította, hogy néha jobb nem mindent látni.
David azóta már eladta a stúdiót, és a kamerarendszert is leszerelte.
„Ironikus, hogy a saját kezemmel építettem meg azt, ami végül lerombolta az életemet” – mondja keserűen. De ha valamiért mégis hálás azért az őszinteségért, amit – bár brutális formában – a technológia végül tálcán nyújtott át neki.
Mert lehet, hogy az okosotthon képes vezérelni a lámpákat, a hőmérsékletet, sőt még a zárakat is, de egy dolgot sosem tud irányítani: az emberi szívet.