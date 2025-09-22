Több milliót költenek rá és nem autó — Mit csinál valójában egy párkapcsolati coach?

Bemutatták a mozikban a Többesélyes szerelem című filmet, amelyben Dakota Johnson egy házasságközvetítő szerepébe bújik. Amerikában már olyannyira trend lett a párkapcsolati coach, hogy több ezer dollárt költenek arra az emberek, hogy egy szerelmi guru összehozza őket életük párjával. Hogyan is működik ez a folyamat? Mit takar egy több hónapos program, és hogyan lehet a megfelelő „szakembert” kiválasztani? Ezekre a kérdésekre keressük a válaszokat.
Idén áprilisban a New York-i Shirley Vernae Williams, egy 39 éves vállalkozó TikTok-videója óriási megtekintést ért el, miután elárulta, hogy 12000 dollárt (4,8 millió forintot) költött egy társkeresési coachra azzal a céllal, hogy jobb legyen a szerelmi élete. A „Get Your Guy” nevű programba regisztrált, ami segített neki, hogy fejlessze társkeresési szokásait és felismerje azokat a rossz mintákat, berögződéseket, amelyek akadályozhatták eddig. Néhány hónappal később csatlakozott egy másik programhoz is, ami a „Get Your Ring” névre hallgat, és már egy fokkal intimebb, a hosszú távú párkapcsolatra és a házasságra helyezi a fókuszt.
A program magába foglalta a személyre szabott coachingot, hangüzeneteket és valós idejű támogatást is, mintha csak az S.O.S szerelem! című filmet néznénk Csányi Sándorral.
A program kezdete után két hónappal Shirley találkozott a vőlegényével, így a párkapcsolati coach valóban megváltoztatta az életét. Bár 20 000 ember kedvelte a TikTok-videóját, sok egyedülálló nő kritizálta, hogy abszurdnak tartják, hogy ennyit költött párkeresésre, mikor már olcsóbb applikációkkal is el lehet érni ugyanezt.
Az USA-ban az átlagember évente 243 dollárt költ társkereső appokra, az Egyesült Királyságban pedig egyre több egyedülálló fizet ilyen applikációkért. A Tinder 2023-ban 33 százalékos előfizetés-növekedést tapasztalt 2022-höz képest.
Bár a társkereső appok is hatalmas népszerűségnek örvendenek, a fő kérdés most az, hogy miben többek és jobban a párkapcsolati coachok.
Egyre több nő ad megbízást társkeresési guruknak, mivel ezek a modern csodatévő keresztanyák segítenek az ügyfeleiknek átgondolni, hogy hogyan viselkednek a randikon, és közösen kidolgoznak egy elronthatatlan, lépésről lépésre haladó tervet, amely garantálja az ügyfél által kívánt eredményt. Shirley számára a coach használata nem csak a társa megtalálását szolgálta, hanem egy belső átalakulást is hozott számára.
Olyan nővé váltam, aki jobban tud férfit választani, aki felismeri, hogy milyen az egészséges szerelem valójában. Felhagytam azzal, hogy a félelmeim vezéreljenek, és hogy beérjem kevesebbel. Abbahagytam azt a káros viselkedésemet, hogy folyton alkalmazkodjak a kapcsolataimban, mert nem érzem úgy, hogy méltó vagyok rá
– magyarázta Shirley.
A 12 000 dollárért cserébe Shirley két programot kapott: az egyik a Get Your Guy, a másik a Get Your Ring. Mindkettő hat hónapig tartott, és az utóbbiba kétszer is beiratkozott. Mindkét program heti egyéni coaching ülést tartalmazott, ahol a coach-ok olyasmikről beszélgettek, mint a flörtölési stílus, a férfias és nőies energiák, hitrendszerek.
Azt is megvizsgáltuk, hogyan jelenek meg a karrieremben, a családi dinamikában és a barátságaimban is. Feltártunk mintákat, újraprogramoztunk stratégiákat, feldolgoztuk az érzelmeimet kiváltó okokat, és valós időben dolgoztunk át a sikertelen kísérleteimet is. Véleményem szerint ez nem felszínes coaching volt, hanem a belső gyermek gyógyítása és az életem átalakítása
– mondta Williams. A beszélgetések mellett, kéthetente csoportos coachingot is tartottak a többi résztvevő nővel, valamint több mint 25 órányi workshop és letölthető munkafüzetek is segítették a folyamatot.
A coaching iparág ugyan nincsen szabályozva, de az International Coaching Federation akkreditált coaching programokat kínál, ahol legalább 125 tanulói órányi mentor coaching és teljesítményértékelési követelmény teljesítésére van szükség. Nem kötelező, hogy egy társkeresési coach elvégezzen egy képzést vagy más releváns tanfolyamot, de tekintve, hogy ez a terület jelenleg (főként a TikTok miatt) gyorsan növekszik, ezért érdemes a hitelesség miatt bejelentkeznie egy iskolába annak, aki ezt a hivatást választja.
Érdemes a coachválasztásnál nagyon alaposan utánajárni a végzettségnek, mert előfordulhat, hogy rossz tanácsokat osztogató kuruzslóval találkozik a párkereső.
Shirley története azt mutatja, hogy tudatosságra, önismeretre van szükségük azoknak az egyedülálló nőknek, akik szeretnének a szerelemre találni. Lehet, hogy egyedül is találnának párt, de ha megtehetik, akkor miért ne bíznák házasságközvetítő szakemberekre?
A randizás nem egyszerű manapság: sokakat átvernek, ghostolnak, megcsalnak, és a legtöbb egyedülálló nő pedig fél, hogy „elkapkodják” előle a jó pasikat. Mindenki olyan megbízható, hűséges, házasságra vágyó, gyerekekkel is jól kijövő férjet szeretne, aki mellett valódi nő lehet, és megélheti az igaz szerelmet. Egy hozzáértő szakember segíthet a stratégiai randizás művészetében, hogy megtalálhasd a potenciális partneredet, akárcsak Shirely.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.