Több milliót költenek rá és nem autó — Mit csinál valójában egy párkapcsolati coach?

Bemutatták a mozikban a Többesélyes szerelem című filmet, amelyben Dakota Johnson egy házasságközvetítő szerepébe bújik. Amerikában már olyannyira trend lett a párkapcsolati coach, hogy több ezer dollárt költenek arra az emberek, hogy egy szerelmi guru összehozza őket életük párjával. Hogyan is működik ez a folyamat? Mit takar egy több hónapos program, és hogyan lehet a megfelelő „szakembert” kiválasztani? Ezekre a kérdésekre keressük a válaszokat.

Párkapcsolati coach: Aki segít közelebb kerülni magadhoz és a kiszemeltedhez is!

Mire jók a párkapcsolati coachok?

Idén áprilisban a New York-i Shirley Vernae Williams, egy 39 éves vállalkozó TikTok-videója óriási megtekintést ért el, miután elárulta, hogy 12000 dollárt (4,8 millió forintot) költött egy társkeresési coachra azzal a céllal, hogy jobb legyen a szerelmi élete. A „Get Your Guy” nevű programba regisztrált, ami segített neki, hogy fejlessze társkeresési szokásait és felismerje azokat a rossz mintákat, berögződéseket, amelyek akadályozhatták eddig. Néhány hónappal később csatlakozott egy másik programhoz is, ami a „Get Your Ring” névre hallgat, és már egy fokkal intimebb, a hosszú távú párkapcsolatra és a házasságra helyezi a fókuszt.

A program magába foglalta a személyre szabott coachingot, hangüzeneteket és valós idejű támogatást is, mintha csak az S.O.S szerelem! című filmet néznénk Csányi Sándorral.

A program kezdete után két hónappal Shirley találkozott a vőlegényével, így a párkapcsolati coach valóban megváltoztatta az életét. Bár 20 000 ember kedvelte a TikTok-videóját, sok egyedülálló nő kritizálta, hogy abszurdnak tartják, hogy ennyit költött párkeresésre, mikor már olcsóbb applikációkkal is el lehet érni ugyanezt.

Az USA-ban az átlagember évente 243 dollárt költ társkereső appokra, az Egyesült Királyságban pedig egyre több egyedülálló fizet ilyen applikációkért. A Tinder 2023-ban 33 százalékos előfizetés-növekedést tapasztalt 2022-höz képest.

Bár a társkereső appok is hatalmas népszerűségnek örvendenek, a fő kérdés most az, hogy miben többek és jobban a párkapcsolati coachok.

Mit csinálnak valójában a randiguruk?

Egyre több nő ad megbízást társkeresési guruknak, mivel ezek a modern csodatévő keresztanyák segítenek az ügyfeleiknek átgondolni, hogy hogyan viselkednek a randikon, és közösen kidolgoznak egy elronthatatlan, lépésről lépésre haladó tervet, amely garantálja az ügyfél által kívánt eredményt. Shirley számára a coach használata nem csak a társa megtalálását szolgálta, hanem egy belső átalakulást is hozott számára.

Olyan nővé váltam, aki jobban tud férfit választani, aki felismeri, hogy milyen az egészséges szerelem valójában. Felhagytam azzal, hogy a félelmeim vezéreljenek, és hogy beérjem kevesebbel. Abbahagytam azt a káros viselkedésemet, hogy folyton alkalmazkodjak a kapcsolataimban, mert nem érzem úgy, hogy méltó vagyok rá

– magyarázta Shirley.