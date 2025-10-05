Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
Teljes sokk az esküvői előkészületeknél: az újdonsült anyós módosított meghívókat küldött ki

Shutterstock - Andrew Angelov
menyasszony esküvő anyós
Gyüre Bernadett
2025.10.05.
Egy esküvő megszervezése roppant nehéz dolog és rengeteg elfoglaltsággal jár. Mi történik azonban, ha a menyasszonyt kihagyják és nélküle változtatnak a részleteken?

Rengeteg időbe és stresszbe kerül megszervezni egy esküvőt, aminek általában a menyasszony a sztárja. Sokan már kiskoruktól kezdve tervezgetik a nagy napot, ami nem mindig úgy sül el, mint ahogyan azt tervezték. Mi van akkor, ha az anyós az, aki keresztbe tesz az ifjú párnak? Egy Reddit-felhasználó felháborodva mesélt arról, hogy a párja édesanyja úgy küldte ki a meghívókat, hogy azon számára is meglepő dolgokat talált.

A menyasszony megdöbbenve olvasta a meghívót

A legnagyobb meglepetést okozta az ifjú párnak az anyós, aki módosítva küldte ki az esküvői meghívójukat. Ha az egyik vendég nem veszi fel a kapcsolatot a menyasszonnyal talán időben ki sem derült volna a turpisság. Az ifjú pár már hónapokkal ezelőtt szólt, hogy félig formális öltözetben érkezzenek a meghívottak, ami a legújabb invitáción már formálisként szerepelt. Ez volt az első olyan dolog, ami miatt gyanakodni kezdett a menyasszony.

A vendégtől, aki felkereste az arát, kaptak egy képet a meghívóról, amin a kettejük neve szerepelt, de a részletek már nem egyeztek az eredetileg megadottakkal: az esküvő időpontja egy órával előrébb lett hozva, a helyszín adatai lerövidítve szerepeltek és formális öltözék volt benne feltüntetve.

Miért történt ez?

Nem sokkal később a már nem túl boldog menyasszony szembeszállt az anyósával és kérdőre vonta, aki egyből védekezni kezdett. Úgy gondolta, hogy a meghívó túl komolytalan volt, így az ő családjuk részére nem ugyanazt küldte ki, mert nem szerette volna, ha bárki is alulöltözve jelenik meg a nagy napon. Természetesen a vőlegény semmit sem tudott erről az egészről és ugyanolyan sokkos állapotban volt, mint jövendőbeli felesége.

Az anyós szerint túlságosan összecsapott lett volna az esküvő, ha az ifjú pár által megadott időpontban érkeznek a vendégek. Egy percig sem tagadta, hogy mit tett.

Teljesen kétségbe vannak esve

Fogalmuk sincs, hogy mi legyen a következő lépés. Legszívesebben kiküldenének egy új meghívót, de attól félnek, hogy attól csak jobban összezavarodnának az emberek és hatalmas káosz alakulna ki az esküvő napján. Az anyós ugyanúgy fel van háborodva, mert nem gondolja, hogy bármi rosszat tett volna, mert ő csak segíteni akart ezzel és megkönnyíteni a vendégsereg életét.

A nagyközönség a pár oldalán áll

A platformon többen is kifejezték nemtetszésüket, és mindenki az ifjú párt támogatja, akik teljesen tanácstalanok, nem tudják, mit tegyenek most. Egyes felhasználók szerint a vőlegény feladata lenne, hogy tisztázza az édesanyjával a helyzetet és közösen rendbe hozzanak mindent.

Az esküvő októberben lesz, így már nincs túl sok ideje a párnak megbirkózni a káosszal, amit az egyik hozzájuk legközelebb álló személy okozott. Vajon sikerül mindent visszaállítani az eredeti állapotába, és úgy lebonyolítani a napot, ahogyan elsőre is szerették volna?

8 gyönyörű esküvői vendégruha — Bármelyiket veszed fel, te leszel a második legszebb az őszi lakodalmakon

Őszi lakodalomra vagy hivatalos, de fogalmad sincs, hogy mit vegyél fel? Akkor jó helyen jársz: mutatunk 8 olyan esküvői vendégruha-opciót, amelynek láttán azt kívánod majd, hogy bárcsak többen házasodnának a baráti körödből!

A TikTok-felhasználók szétszedték a vőlegényt, aki a repülőn bonyolította le az eljegyzését

Az eljegyzés megtervezése a legtöbb férfi számára komoly stresszfaktor: van, aki valami nagy volumenűt szeretne végrehajtani, van, aki a közös élményekre alapoz és van, akit egy repülőgép mosdója előtt száll meg az ihlet.

A férjem családi ebédjén jelentettem be, hogy viszonyom van valakivel

Egy boldogtalan nő dühében a férje családi összejövetelén vallotta be, hogy megcsalta a férfit. Végül azonban a karma megbüntette őt, amiért erkölcstelen viszonyba került egy munkatársával.

 

