Minden harmadik amerikai romantikus viszonyt ápol a mesterséges intelligenciával — Az ok siralmasabb, mint gondolnád

A felmérést a Vantage Point Counseling Services végezte: több mint ezer felnőttet kérdeztek meg az Egyesült Államokban. Az eredmény a szakembereket is meglepte: kiderült, hogy az általuk megkérdezettek közül minden harmadik(!) ember flörtölt már AI-jal, de akadt köztük olyan is, aki hosszú hónapok óta a mesterséges intelligencia „szeretője”.

Mesterséges intelligencia – Társ, haver, barát, szerető?

Forrás: Shutterstock

„A mesterséges intelligencia készséggel áll az emberiség szolgálatára”

Amikor a szakemberek ezt nyilatkozzák, nyilván nem azt értik alatta, hogy bonyolódjunk romantikus viszonyba vagy kezdjünk őrületes verbális pettingbe egy chatbottal. Habár 2025-ben már arra is volt példa, hogy egy hölgy eljegyeztette magát az egyik leghíresebb MI-alapú nyelvi modellel, a modern ember magánélete valójában korántsem ennyire reménytelen. Legalábbis eddig azt hittük. Az új amerikai felmérés eredménye hallatán azonban már tényleg nem tudjuk, sírjunk-e vagy nevessünk.

Sophia, a humanoid robot 2018-ban, Portugáliában

Forrás: NurPhoto

A mesterséges intelligencia napról napra fejlődik: Sophia, a robot például már saját véleménnyel és vízummal rendelkezik, AIDA, a robot-festőművész 2023-ban nyitotta meg első önálló kiállítását, de hogy emberrel alakítottak volna ki érzelmi kapcsolatot, illetve, hogy hús-vér nők és férfiak vágynának a mesterséges intelligenciával romantikus kapcsolatra, arra aligha volt eddig példa.

AIDA, a robotművész — A mesterséges intelligencia saját festményeiből nyílt tárlat 2023-ban

Forrás: Getty Images Europe

MI-alapú beszélgetőrobotok: egyre kifinomultabbak, az emberek egyre inkább bíznak bennük

Azok, akik az említett felmérésben részt vettek, azt nyilatkozták, hogy sokkal könnyebb és biztonságosabb egy robottal beszélgetni, ismerkedni és flörtölni, mint a valódi emberekkel.

A szakértők megkongatták a vészharangot: szerintük ez a trend akár a klasszikus ismerkedési és párkapcsolati szokásokat is átformálhatja.

Sok párkapcsolat bomlik majd fel a mesterséges intelligencia miatt

A fiatalabb, 18–29 év közötti korosztályból sokan megcsalásnak tartják a mesterséges intelligenciával folytatott romantikus viszonyt. „A hűtlenség az ő értelmezésükben nem csupán fizikai értelemben történhet meg. A hűtlenség egyaránt szól a titkolózásról és a bizalom elárulásáról. Ha ezt a hozzáállást vesszük alapul, akkor a nem túl távoli jövőben sok emberi párkapcsolat fog megszűnni a mesterséges intelligencia miatt" – magyarázta Michael Salas, a Vantage Point Counseling Services tanácsadó-szolgálat vezetője, majd hozzátette, hogy az AI sokak számára nem csak újdonságot, de érzelmi biztonságot is ad. Hogy miért?

„Mert könnyen instruálható, minden problémázás nélkül képes bocsánatot kérni, türelmes, mindig ráér és minőségi beszélgetést folytat – manapság ezek órási értékek egy párkapcsolatban. Ráadásul a személyiségprofilja nagyon jól konfigurálható. Talán ez a legnagyobb veszélye és előnye is egyben”.

Magány és önértékelési problémák – a párkapcsolati tanácsadó szerint ez is közrejátszik a rendhagyó románcok kialakulásában

Alexandra Cromer párkapcsolati tanácsadó szerint az egyik fő ok, amiért valaki MI-partner felé fordul, az a magány és az önértékelési problémák. A mesterséges intelligenciától mindenki megkaphatja a kellő figyelmet, a támogatást vagy akár a romantikus visszajelzést is.